Ngọc nữ ngất xỉu ở chung kết Hoa hậu ly hôn chồng công chức, năm ngoái vừa hiến tạng cứu mạng con trai đầu lòng

Nữ diễn viên này không chỉ đối mặt với cuộc hôn nhân không trọn vẹn mà con trai đầu lòng của cô còn bị bệnh nặng.

Ngày 6/10, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Tăng Thụy San hiếm hoi tái xuất showbiz. Trong talkshow của đồng nghiệp Lương Tịnh Kỳ, Tăng Thụy San cho biết cô đã bí mật ly hôn chồng công chức cách đây khoảng 6 năm. Nữ diễn viên cho biết mình và người chồng ngoài showbiz kết hôn năm 2011, nhưng cuộc sống hôn nhân kém hạnh phúc.

Không chỉ đối mặt với cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cuộc sống của Tăng Thụy San còn gặp một biến cố lớn khác khi con trai đầu lòng, sinh năm 2012 của cô mắc hội chứng ruột ngắn. Ngay khi mới chào đời được 3 ngày, cậu bé đã được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Do ảnh hưởng của bệnh, con trai Tăng Thụy San không thể ăn uống bình thường sau khi sinh và phải phụ thuộc vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Suốt nhiều năm, cô liên tục đưa con đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp điều trị, hành trình chữa bệnh vô cùng gian nan. Đến nay, con trai Tăng Thụy San đã trải qua 8 ca phẫu thuật. Đáng chú ý, trước khi lên 6 tuổi, cậu bé đã phải trải qua tới 6 ca đại phẫu.

Nữ diễn viên cho biết cô đã bí mật ly hôn chồng từ nhiều năm trước. Ảnh: Sina.

Năm 2025, Tăng Thụy San bất chấp nguy hiểm tính mạng quyết định hiến ruột để cứu con trai. Khi đó, các bác sĩ đã thực hiện ca ghép 200 cm ruột non từ người Tăng Thụy San sang cơ thể con trai. Ca phẫu thuật diễn ra tương đối thành công. Chính Tăng Thụy San cũng thừa nhận đây là một ca phẫu thuật y khoa có độ khó cực kỳ cao. Ca phẫu thuật của mẹ con Tăng Thụy San là ca ghép ruột non từ người hiến sống thứ ba tại Đài Loan (Trung Quốc) và hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Do phải chăm sóc con trai bệnh tật, hàng tháng phải vào bệnh viện tái khám 2 lần, cô đành dừng đóng phim, rời xa showbiz. Trung thu vừa qua, con trai Tăng Thụy San tiếp tục nhập viện vì đột ngột bị xuất huyết đường ruột.

Tăng Thụy San hiến 200 cm ruột để cứu mạng con trai đầu lòng. Ảnh: Mingpao.

Tăng Thụy San từng là thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2006. Đó cũng là mùa thi có sự cạnh tranh vương miện gay gắt. Do gặp phải quá nhiều đối thủ mạnh, Tăng Thụy San và cả Từ Thục Mẫn đều không thể lọt vào top 3. Sau khi không được xướng tên, Tăng Thụy San ngất xỉu ngay trên sân khấu trực tiếp vì quá sốc. Người giành vương miện năm đó là Trần Nhân Mỹ, Á hậu 1 là Châu Gia Úy và Á hậu 2 là Lữ Tuệ Nghi. Dù không đạt thành tích cao, Tăng Thụy San vẫn được TVB ký hợp đồng đóng phim và là 1 trong những ngọc nữ được yêu mến của nhà đài hàng đầu xứ Hương Cảng. Thông qua cuộc thi sắc đẹp, cô trở thành bạn thân với Á hậu 1 Châu Gia Úy. Thậm chí, Châu Gia Úy còn là mẹ đỡ đầu của 2 con Tăng Thụy San.

Tăng Thụy San ngất xỉu trên sân khấn Hoa hậu Hong Kong 2006 vì không lọt vào top 3 chung cuộc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, On