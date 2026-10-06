Nhìn Lisa (BLACKPINK) bên “hồng hài nhi” kém 3 tuổi đủ thấy tình cũ tỷ phú chỉ còn là cái tên

Bạn trai mới và tình cũ tỷ phú của Lisa (BLACKPINK) bất ngờ được đặt lên bàn cân so sánh.

Mối quan hệ của Lisa (BLACKPINK) và nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat kém 3 tuổi đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng trong thời gian qua. Tới sáng 6/10, tờ Koreaboo cho hay, cặp đôi tin đồn lại vừa được bắt gặp sánh đôi bên nhau ở Nhật Bản. 2 người họ cứ luôn kề cận bên đối phương, không rời nhau nửa bước.

Đặc biệt, tần suất xuất hiện bên nhau của Lisa và “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat trong thời gian vừa qua đã bất ngờ trở thành chủ đề gây bàn tán rộng rãi. “Thánh soi” chỉ ra rằng, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, số lần Lisa bị bắt gặp đi hẹn hò với Blue thậm chí đã nhiều hơn tổng số lần cô lộ diện bên thái tử LVMH - Frédéric Arnault trong cả 1 năm trời hồi 2 người còn hẹn hò.

Trên thực tế, không thể phủ nhận chuyện trong thời gian gần đây, em út BLACKPINK và chàng mỹ nam kém 3 tuổi liên tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi sánh bước bên nhau đi hẹn hò. Trước khi liên tiếp lộ ra những bức ảnh đi chơi ở Nhật mới đây, Lisa - Blue đã được bắt gặp cùng nhau hẹn hò khắp thế gian, từ Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) cho tới tận Anh, Mỹ xa xôi. Động thái này cũng gây ra những bàn tán trái chiều, trong đó 1 bộ phận netizen đặt ra nghi vấn Blue Pongtiwat đang lông bông thất nghiệp, phải ăn bám Lisa.





Trong những ngày vừa qua, Lisa liên tục được bắt gặp đi hẹn hò với nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat. Ảnh: X

Lisa và “hồng hài nhi” kém 3 tuổi gần đây không rời nhau nửa bước khi ra ngoài. Ảnh: X

Trong khi đó, hồi còn yêu Frédéric Arnault, Lisa lâu lâu mới lộ ảnh hẹn hò thiếu gia này 1 lần. Ảnh: X

Đây cũng không phải lần đầu tiên công chúng xôn xao bàn tán trước cảnh tượng trái ngược của Lisa khi hẹn hò bạn trai mới và tình cũ tỷ phú. Được biết, gia đình Lisa và mỹ nam xứ Thái đã cùng đi chơi, đi ăn sinh nhật sau khi 2 nghệ sĩ này dính tin hẹn hò, yêu đương được vài tháng. Thế nhưng, trong cuộc tình trước đó của Lisa với thiếu gia Frédéric Arnault, hình ảnh tương tự như vậy lại chưa từng xảy ra. Dù 2 người họ đã gắn bó được khoảng 3 năm song 2 bên gia đình Lisa - Frédéric Arnault lại chưa từng xuất hiện cùng nhau dù chỉ 1 lần.

Trong những tháng qua, em út BLACPINK được cho là đang đắm chìm trong mối tình ngọt ngào mới với nam thần xứ Thái Blue Pongtiwat. Ban đầu, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan. Theo đó vào hồi đầu năm nay, nữ idol gen Z được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Blue Pongtiwat đi mua sắm cùng Lisa trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: Sina

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo.

Sau đó, Lisa - Blue lại tiếp tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng xuất hiện bên nhau ở Hong Kong (Trung Quốc). Không chỉ công bố hình ảnh tóm dính cặp đôi tin đồn, người đăng bài còn gửi lời chúc phúc tới Lisa: “Có người vừa bắt gặp Lisa ở Hong Kong (Trung Quốc), còn chàng trai đi cùng có lẽ là Blue Pongtiwat. Lúc đầu chỉ nghĩ họ là bạn thân vì thấy gặp nhau suốt lúc ở Thái, nhưng lần này lại đi nước ngoài cùng nhau như vậy thì tôi phải có cách nhìn khác về mối quan hệ này thôi. Nếu họ thực sự là 1 đôi thì tôi cũng lấy làm mừng lắm, rất muốn Lisa được hạnh phúc, và quan trọng nhất là Blue Pongtiwat nhìn đẹp trai dã man luôn ấy”.

Theo nhiều nguồn tin, Lisa - Blue đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên. Hồi tháng 8, 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat còn cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue trong bầu không khí đầm ấm.

Lisa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X

Lisa tận hưởng buổi hẹn hò với Blue Pongtiwat ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: X

2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat cùng đi tổ chức sinh nhật cho mẹ Blue trong bầu không khí ấm áp, thân tình. Ảnh: X

Tới ngày 21/9, trên mạng xã hội X lan truyền loạt ảnh hẹn hò của Lisa và “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat ở London, Anh Quốc. Cặp đôi được bắt gặp đi cùng nhau tại cửa hàng đồ chơi, sau đó là khoác tay nhau đi dạo trên phố.

Và mới đây nhất cách đây ít ngày, 1 đoạn clip hậu trường VMAs ở Mỹ bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Đoạn video chỉ dài khoảng 5 giây nhưng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của netizen khi xuất hiện Blue Pongtiwat. Khoảnh khắc Lisa được bạn trai tin đồn hộ tống trong hậu trường đã lập tức khiến mối quan hệ giữa 2 người họ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán.

Lisa và Blue Pongtiwat khoác tay nhau đi dạo trên đường phố London. Ảnh: X

Nam diễn viên người Thái hộ tống Lisa trong hậu trường VMAs ở Mỹ cách đây ít ngày. Ảnh: X

Trước khi dính tin hẹn hò Blue, Lisa từng trải qua mối tình “khắc cốt ghi tâm” với thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới Frédéric Arnault. Cặp đôi lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Thế nhưng, cuộc tình này chỉ kéo dài được gần 3 năm. Tới đầu năm nay, Lisa và thiếu gia nhà đế chế xa xỉ đã chia tay, Frédéric Arnault kể từ đó cũng không còn nhấn like bất kỳ bài đăng nào của bạn gái cũ nữa.

Lisa và thiếu gia đế chế xa xỉ có mối quan hệ tình ái kéo dài trong khoảng 3 năm trước khi cho nhau lối đi riêng. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo, X