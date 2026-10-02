Tóm dính Lisa (BLACKPINK) và “hồng hài nhi” kém 3 tuổi hẹn hò khắp thế gian

Công chúng cũng không ngừng bàn tán về cảnh tượng trái ngược của Lisa (BLACKPINK) khi hẹn hò bạn trai mới và tình cũ tỷ phú.

Chuyện tình cảm của Lisa (BLACKPINK) và “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận châu Á trong thời gian qua. Suốt những tháng trở lại đây, cặp đôi tin đồn liên tục đi du lịch khắp thế gian trong bầu không khí vui vẻ. Sau khi đã đi qua những địa điểm ở Thái Lan, Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ,... thì tới nay Lisa và “hồng hài nhi” kém 3 tuổi lại tiếp tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang shopping tại Ginza - khu mua sắm hiện đại bậc nhất ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Trong loạt ảnh gây xôn xao mới đây, cặp đôi tin đồn được bắt gặp đứng gần sát nhau. Blue Pongtiwat luôn kề cạnh không rời Lisa nửa bước, thường xuyên hướng ánh mắt quan tâm về phía đàng gái, khiến người hâm mộ tan chảy.

Clip ghi lại buổi hẹn hò của Lisa - Blue Pongtiwat ở khu Ginza (Nhật Bản) mới đây đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nguồn: X

Blue luôn kề cận em út BLACKPINK không rời nửa bước. Ảnh: X

Trong những tháng qua, em út BLACPINK được cho là đang đắm chìm trong mối tình ngọt ngào mới với nam thần xứ Thái Blue Pongtiwat. Ban đầu, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan. Theo đó vào hồi đầu năm nay, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Blue Pongtiwat đi mua sắm cùng Lisa trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: Sina

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo.

Sau đó, Lisa - Blue lại tiếp tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng xuất hiện bên nhau ở Hong Kong (Trung Quốc). Không chỉ công bố hình ảnh tóm dính cặp đôi tin đồn, người đăng bài còn gửi lời chúc phúc tới Lisa: “Có người vừa bắt gặp Lisa ở Hong Kong (Trung Quốc), còn chàng trai đi cùng có lẽ là Blue Pongtiwat. Lúc đầu chỉ nghĩ họ là bạn thân vì thấy gặp nhau suốt lúc ở Thái, nhưng lần này lại đi nước ngoài cùng nhau như vậy thì tôi phải có cách nhìn khác về mối quan hệ này thôi. Nếu họ thực sự là 1 đôi thì tôi cũng lấy làm mừng lắm, rất muốn Lisa được hạnh phúc, và quan trọng nhất là Blue Pongtiwat nhìn đẹp trai dã man luôn ấy”.

Theo nhiều nguồn tin, Lisa - Blue đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên. Hồi tháng 8, 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat còn cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue trong bầu không khí đầm ấm. Đáng nói, trong cuộc tình trước đó của Lisa với thiếu gia Frédéric Arnault, hình ảnh tương tự như vậy lại chưa từng xảy ra. Còn nhớ trước đây, 2 bên gia đình Lisa - Frédéric Arnault chưa từng xuất hiện cùng nhau dù chỉ 1 lần.

Lisa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X

Lisa tận hưởng buổi hẹn hò với Blue Pongtiwat ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: X

2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat cùng đi tổ chức sinh nhật cho mẹ Blue trong bầu không khí ấm áp, thân tình. Ảnh: X

Tới ngày 21/9, trên mạng xã hội X lan truyền loạt ảnh hẹn hò của Lisa và “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat ở London, Anh Quốc. Cặp đôi được bắt gặp đi cùng nhau tại cửa hàng đồ chơi, sau đó là khoác tay nhau đi dạo trên phố.

Và mới đây nhất cách đây ít ngày, 1 đoạn clip hậu trường VMAs ở Mỹ bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Đoạn video chỉ dài khoảng 5 giây nhưng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của netizen khi xuất hiện Blue Pongtiwat. Khoảnh khắc Lisa được bạn trai tin đồn hộ tống trong hậu trường đã lập tức khiến mối quan hệ giữa 2 người họ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán.

Lisa và Blue Pongtiwat khoác tay nhau đi dạo trên đường phố London. Ảnh: X

Nam diễn viên người Thái hộ tống Lisa trong hậu trường VMAs ở Mỹ cách đây ít ngày. Ảnh: X

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Lisa vẫn chưa có động thái phản hồi về thông tin nữ ca sĩ đang hẹn hò, say đắm trong tình yêu bên “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat.

Nguồn: X, Naver