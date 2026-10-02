2 Ngày 1 Đêm chính thức công bố lý do Trường Giang tạm dừng

Trong tập mới của 2 Ngày 1 Đêm, lý do Trường Giang không tham gia ghi hình đã được hé lộ.

Trong hơn 2 tuần qua, Trường Giang đối diện với "cơn bão" ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp. Từ hình ảnh nam MC phủ sóng nhiều chương trình giải trí, là "mẹ già" cầm trịch 2 Ngày 1 Đêm nay Trường Giang bỗng dưng "ở ẩn". Nam MC đã thông báo tạm rút khỏi chặng ghi hình mới của chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Vào cuối tuần này, chương trình sẽ phát sóng tập mới mà không có sự góp mặt của Trường Giang. Dù ai cũng biết ồn ào của nam MC, thế nhưng lý do Trường Giang không tham gia sẽ được 2 ngày 1 đêm công bố trên sóng thế nào cũng khiến khán giả quan tâm.

Theo đó, trong trailer vừa được công bố, dàn cast xuất hiện với 5 thành viên Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy trong chặng ghi hình tại Đồng Tháp. Khi Cris Phan hỏi: "Anh Giang đâu?" thì dàn cast tỏ ra bất ngờ, sau đó HIEUTHUHAI tiếp lời: "Ảnh đi công tác để nâng tầm công ty mình lên, chứ công mình giờ yếu quá". Trước câu trả lời này, Lê Dương Bảo Lâm cũng nối tiếp: "Phải nên như vậy, công ty mình sắp lụm bại đến nơi rồi". Trong chặng này, Kiều Minh Tuấn tạm thời đảm nhận vị trí của Trường Giang, tiếp tục đồng hành cùng các thành viên còn lại và khách mời.

Dàn cast tiết lộ lý do Trường Giang không ghi hình là đi "công tác"

Nhìn chung, dàn cast vẫn xử lý tình huống rất "mượt mà" để hợp thức hoá việc Trường Giang rút lui. Khả năng Trường Giang trở lại 2 Ngày 1 Đêm vẫn là điều được khán giả quan tâm, bởi chương trình đã xây dựng hình ảnh “mẹ già” như một mắt xích quen thuộc trong đội hình. Việc Kiều Minh Tuấn tạm thời tiếp quản vị trí của anh cho thấy ê-kíp có thể linh hoạt về nhân sự, nhưng đây nhiều khả năng chỉ là phương án cho chặng ghi hình hiện tại. Đặc biệt, Trường Giang chỉ cho biết muốn “lắng lại và học hỏi thêm” chứ chưa tuyên bố rời chương trình. Điều này đồng nghĩa khả năng nam MC tái xuất ở những chặng tiếp theo vẫn còn bỏ ngỏ.

Việc Trường Giang có cơ hội trở lại 2 Ngày 1 Đêm không vẫn là ẩn số

Ồn ào của Trường Giang

Thời gian qua, nhiều đoạn clip, phát ngôn và câu chuyện từ quá khứ bất ngờ được “đào lại”, kéo theo loạt tranh luận về cách ứng xử của Trường Giang trong showbiz. Đáng chú ý, một số khoảnh khắc Trường Giang tương tác với các nghệ sĩ nữ trên sóng truyền hình bị cư dân mạng nhận xét là khá thân mật. Bên cạnh đó, cách nam nghệ sĩ giao tiếp với đồng nghiệp trong các gameshow cũng được đưa ra mổ xẻ, từ những tình huống chen lời, tranh luận cho đến các khoảnh khắc bị cho là chưa đủ tinh tế.

Giữa lúc ồn ào nhận được nhiều sự chú ý, Trường Giang đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Nam nghệ sĩ viết: "Có những điều ngày trước Giang nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, Giang hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng. Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình".

Trường Giang giữ im lặng từ sau thông báo rút khỏi chương trình để lắng lại và học hỏi thêm

Trường Giang cũng gửi lời đến những khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh suốt nhiều năm: "Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng".

Nam nghệ sĩ đồng thời mong những câu chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người liên quan: "Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai".

Ảnh: FBNV