Sự thật phát sốc về nhan sắc Jisoo (BLACKPINK)

Loạt ảnh đối lập “một trời một vực” khiến Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm tranh cãi.

Tại show Dior Xuân Hè 2027 thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week vừa mới diễn ra, Jisoo (BLACKPINK) đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Cô diện áo blouse trắng tay dài, phần cổ được biến tấu với chi tiết nơ bản lớn điệu đà. Chân váy hồng phấn với phần gấu xếp lớp, tạo độ phồng nhẹ và khiến tổng thể mang hơi hướng tiểu thư, ngọt ngào.

Sau khi show diễn kết thúc, Jisoo cũng đã chia sẻ lên Instagram cá nhân loạt ảnh sang xịn mịn từ sự kiện. Trong loạt hình do chị cả BLACKPINK đăng tải, khán giả gần như không thể săm soi ra bất kỳ khuyết điểm nào trên gương mặt nữ idol này.

Thế nhưng, điều đó lại hoàn toàn trái ngược khi xét tới những hình ảnh về Jisoo tại show Dior mới đây do truyền thông quốc tế công bố. Qua ống kính của phóng viên nước ngoài, chị cả BLACKPINK đã lộ ra cả rổ khuyết điểm trên gương mặt từ cằm nọng cho tới nếp nhăn ở xung quanh mắt và miệng.

Từ đây, Jisoo bị tố đam mê sống ảo, photoshop kỹ càng loạt ảnh của bản thân trước khi chia sẻ lên trang cá nhân cho người hâm mộ chiêm ngưỡng.

Jisoo trong ảnh tự đăng (ảnh trái) trông hoàn hảo không tì vết. Thế nhưng, ở ảnh bị tag thì cô nàng lại lộ ra hàng loạt khuyết điểm trên gương mặt từ cằm nọng cho tới nếp nhăn. Ảnh: X

Truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, Jisoo không chỉ chỉnh ảnh cho da trắng sáng lên mà còn cà mặt cho không còn nếp nhăn, đồng thời “hô biến” khuôn cằm trở nên thon gọn hơn. Ảnh: X

Không khó để nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong ảnh tự đăng và ảnh bị tag của chị cả BLACKPINK. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu Jisoo bị bóc ra bằng chứng sống ảo ở Paris Fashion Week. Còn nhớ cách đây 5 năm, chị cả Hắc Hường đã gây sốt khi chia sẻ lên trang các nhân loạt hình diện croptop khoe vòng eo nhỏ gọn và phẳng lì, săn chắc. Chùm ảnh được chụp ở thời điểm cô chuẩn bị tham dự show diễn thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week tại Pháp hồi năm 2021.

Đáng nói ngay sau đó, Jisoo đã lộ chuyện photoshop chỉnh ảnh để sở hữu vòng eo hoàn hảo đẹp như mơ. Cụ thể theo đoạn clip do “người qua đường” quay lại được bằng cam thường ở cùng thời điểm diễn ra Paris Fashion Week 2021, nữ idol 9X cũng diện bộ trang phục croptop như trên nhưng lại bị lộ ra bụng mỡ và dáng đi hơi gù trước ống kính.

Trong ảnh tự đăng sau khi hoàn thành lịch trình ở Paris Fashion Week 2021, Jisoo khoe trọn vòng eo thon thả, nuột nà. Ảnh: IGNV

Thế nhưng qua ống kính của “người qua đường”, Jisoo lại lộ ra hết phần bụng ngấn mỡ, không hoàn hảo như ảnh do nữ idol tự đăng lên mạng. Ảnh: X

Jisoo sinh năm 1995 tại Gunpo, Hàn Quốc. Cô là con út trong gia đình có một anh trai và một chị gái. Từ nhỏ, Jisoo đã thích bóng rổ, taekwondo, và từng mơ ước trở thành họa sĩ hoặc nhà văn. Nữ ca sĩ theo học tại Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA), nơi cô tham gia câu lạc bộ kịch và bắt đầu có ý thức về con đường giải trí.

Năm 2011, ở tuổi 16, Jisoo vượt qua vòng audition của YG Entertainment và trở thành thực tập sinh. Cô từng xuất hiện trong MV của Epik High, Hi Suhyun và thậm chí có vai cameo trong phim The Producers trước khi chính thức ra mắt. Với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn, Jisoo được định vị ngay từ đầu là visual và lead vocalist của BLACKPINK.

Sự nghiệp của Jisoo là một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ, chinh phục đỉnh cao danh vọng trong nước lẫn quốc tế. Cùng với 3 người em Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo đã góp phần tạo nên một hiện tượng âm nhạc toàn cầu mang tên BLACKPINK. Hàng loạt album kỷ lục, những chuyến lưu diễn sân vận động kín chỗ trên khắp thế giới cùng các bản hit tỷ view như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Pink Venom đã đưa tên tuổi cô vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A quốc tế.

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo còn thử thách bản thân ở lĩnh vực diễn xuất và ngay lập tức tạo tiếng vang lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021). Trong năm nay, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây sốt toàn cầu với bộ phim ăn khách Boyfriend on Demand.

Không chỉ gặt hái thành công liên tiếp trên mặt trận âm nhạc - diễn xuất, Jisoo còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo