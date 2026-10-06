Căng: Han So Hee bị cả dàn sao cô lập, công khai trêu ngươi?

Han So Hee đã lên tiếng bằng một câu nói đầy xúc động trước tin đồn cô bị dàn sao cô lập.

Sáng 6/10, nữ diễn viên Ryu Hye Young (phim Reply 1988) vừa chia sẻ lên trang cá nhân chùm ảnh thân thiết bên các bạn diễn ở tác phẩm điện ảnh The Intern. Trong hình, cả dàn sao gồm Choi Min Sik, Kim Jun Han, Ryu Hye Young,... đã tề tựu quây quần trong bầu không khí vui vẻ, ấm cúng, khiến công chúng liên tưởng tới Một gia đình đầm ấm.

Thế nhưng, Han So Hee - nữ chính của The Intern, lại hoàn toàn mất hút trong loạt hình do Ryu Hye Young đăng lên, khiến cho công chúng không khỏi hoang mang. Thậm chí, Han So Hee sau khi nhận ra mình không xuất hiện trong khung hình chung của dàn sao đã tủi thân bày tỏ bên dưới bài đăng của Ryu Hye Young: “Sao không có em trong này?”.

Từ đây, Một bộ phận khán giả đã đặt ra nghi vấn Han So Hee bị cả dàn sao The Intern cô lập, cho ra rìa, không cho phép được đặt chân vào khung hình chung. Thậm chí, Ryu Hye Young còn được cho là đăng ảnh tề tựu vui vẻ bên đồng nghiệp lên nhằm trêu ngươi Han So Hee.

Ryu Hye Young đăng ảnh dàn sao The Intern tề tựu đông vui, chỉ riêng Han So Hee là hoàn toàn mất hút trong hình. Ảnh: IGNV

Han So Hee dính nghi vấn bị dàn sao The Intern cạch mặt, không cho phép đi ăn, chụp ảnh chung. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng đã tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn Han So Hee bị đồng nghiệp cạch mặt, cho ra rìa. Trong đó, Một số ý kiến cho rằng nữ minh tinh Thế Giới Hôn Nhân không có mối quan hệ tốt với dàn nghệ sĩ ở The Intern. Thế nhưng, ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, không thể chỉ dựa vào những hình ảnh do Ryu Hye Young đăng lên để kết luận Han So Hee xích mích, bất hòa với đồng nghiệp. Theo những khán giả này, nhiều khả năng Han So Hee bận rộn vào thời điểm đó nên mới không thể xuất hiện cùng dàn sao The Intern. Ngoài ra, người hâm mộ cũng khẳng định, nếu Han So Hee thật sự bị dàn nghệ sĩ của The Intern bài xích thì đã không có chuyện cô bình luận dưới bài đăng của Ryu Hye Young như trên.

Giữa tâm bão đồn đoán từ công chúng, cuối cùng Ryu Hye Young cũng có động thái đáng chú ý nhằm làm xoa dịu tình hình. Theo đó, nữ diễn viên họ Ryu mới đây đã lên kèo đi chơi, chụp hình với Han So Hee: “Hôm nào chọn ngày chụp lại nhé”. Qua đây có thể thấy, mối quan hệ giữa Han So Hee với đồng nghiệp ở phim The Intern vẫn vô cùng tốt đẹp.

Ryu Hye Young vừa lên kèo chụp ảnh với Han So Hee. Ảnh: X

Han So Hee sinh năm 1993, khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chính thức lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, phải đến năm 2020, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ nhờ vai diễn Yeo Da Kyung trong bộ phim đình đám Thế Giới Hôn Nhân. Dù đảm nhận nhân vật “tiểu tam”, trở thành người chen chân vào cuộc hôn nhân của cặp đôi chính, Han So Hee vẫn nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút.

Vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của nữ diễn viên khiến cô được truyền thông và công chúng ưu ái gọi là “tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc”, đồng thời mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với My Name, Nevertheless, Project Y...

Han So Hee được biết đến rộng rãi khắp châu Á nhờ nhiều phim hot. Ảnh: Naver

Thế nhưng, danh tiếng và hình ảnh của Han So Hee đã bị ảnh hưởng sau ồn ào tình ái liên quan tới Hyeri và Ryu Jun Yeol hồi năm 2024. Còn nhớ Han So Hee xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol hồi giữa tháng 3/2024. Cuộc tình này đã kéo nữ diễn viên họ Han vào vòng xoáy thị phi. Nguyên nhân đến từ việc Han So Hee được cho là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol - Hyeri.

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái cà khịa đối phương. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc 2 mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội. Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han. Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ. Được biết, cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi” chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ với truyền thông. Ồn ào tình ái liên quan tới 3 ngôi sao cũng dần hạ nhiệt kể từ đây.

Drama tình ái liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo, X