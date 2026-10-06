Hơn 600 ngày không đóng phim, Triệu Lộ Tư vẫn kiếm được bộn tiền từ đâu?

Một thời gian dài không quay phim, Triệu Lộ Tư vẫn duy trì nguồn thu đáng kể nhờ quảng cáo, kinh doanh thương hiệu cá nhân và tổ chức concert.

Cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư không chỉ nhập viện cấp cứu vì vấn đề sức khỏe mà còn vướng vào chuỗi ồn ào nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh mâu thuẫn với công ty quản lý, cô còn có xích mích với phía đoàn phim Người Tình - tác phẩm đang quay dở vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, điều khiến công chúng thắc mắc không phải là hơn 600 ngày Triệu Lộ Tư vắng bóng trên phim trường kể từ lúc phát sinh những drama kia, mà là cô kiếm tiền từ đâu trong khoảng thời gian trống lịch đó.

Hàng loạt hợp đồng quảng cáo

Theo Sina, không đóng phim không có nghĩa Triệu Lộ Tư ngừng hoạt động trong showbiz. Ngược lại, cô vẫn sở hữu danh sách đại diện thương hiệu khá dài và được xếp vào nhóm những nữ nghệ sĩ có sức hút thương mại nổi bật.

Triệu Lộ Tư hiện có khoảng 26 hợp đồng quảng cáo, ngang với đàn chị Dương Mịch. Khi thương hiệu thể thao ALO công bố Triệu Lộ Tư là đại diện toàn cầu cách đây không lâu, sản phẩm đã thu về doanh số 57 triệu tệ (khoảng 222 tỷ đồng) ngay trong ngày đầu mở bán.

Những con số này cho thấy giá trị thương mại của Triệu Lộ Tư vẫn được duy trì dù cô không có tác phẩm truyền hình mới lên sóng. Với một ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ lớn, quảng cáo trở thành nguồn thu quan trọng và không phụ thuộc hoàn toàn vào lịch quay phim.

Mở rộng sang việc kinh doanh

Một hướng đi khác giúp Triệu Lộ Tư kiếm tiền trong thời gian nghỉ đóng phim là xây dựng thương hiệu riêng. Cô phát triển thương hiệu phong cách sống RDD và bán ra hơn 400.000 sản phẩm mỗi năm. Bên cạnh đó, người đẹp 9x còn tham gia phát triển thương hiệu mỹ phẩm ROSE AMIGO.

Đáng chú ý, cô còn mở rộng sang lĩnh vực ăn uống. Tháng 9 vừa qua, một cửa hàng đồ ăn của Triệu Lộ Tư tại Thành Đô chính thức khai trương. Món mì lạnh mang hương vị Tứ Xuyên có giá 48 tệ (khoảng 187.000 đồng) nhanh chóng gây chú ý nhờ sức hút của nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn. Cửa hàng đông khách ngay ngày đầu, bánh mì bán hết trong khoảng 40 phút, trong khi từ 8 giờ sáng đã có người xếp hàng dù đến 10 giờ mới mở cửa.

Việc một nghệ sĩ mở nhà hàng hay thương hiệu riêng không còn mới, nhưng Triệu Lộ Tư đang cho thấy cách xây dựng khá đặc biệt. Từ mỹ phẩm, đồ dùng đời sống, phụ kiện cho thú cưng đến đồ ăn, những lĩnh vực tưởng như không liên quan đều được gắn với hình ảnh cá nhân của cô.

Concert cũng trở thành một nguồn thu

Ngoài quảng cáo và kinh doanh, hoạt động âm nhạc cũng mở thêm một nguồn thu cho Triệu Lộ Tư. Concert đầu tiên của cô tại Bangkok đã bán hết 12.000 vé chỉ trong 38 giây, với giá vé cao nhất lên tới 1940 tệ (khoảng 7,6 triệu đồng).

Đáng chú ý, cô còn tận dụng concert để quảng bá các sản phẩm do mình kinh doanh. ROSE AMIGO từng được sử dụng làm quà tặng cho người hâm mộ tại một đêm diễn ở Macau. Không cần chiến dịch quảng bá quá lớn, sản phẩm vẫn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nhóm khách hàng vốn đã quan tâm đến Triệu Lộ Tư.

Chính mối liên kết này tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh. Chỉ có điều, sức hút cá nhân cũng vừa là lợi thế vừa là áp lực. Người hâm mộ có thể mua sản phẩm vì Triệu Lộ Tư, nhưng để một thương hiệu tồn tại lâu dài, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường mới là yếu tố quyết định.

Trong bối cảnh thị trường phim ảnh gặp nhiều khó khăn, việc Triệu Lộ Tư tạm thời không có phim mới không đồng nghĩa cô mất khả năng kiếm tiền. Từ quảng cáo, thương hiệu riêng, livestream đến concert và cửa hàng, cô đang tận dụng danh tiếng theo nhiều hướng khác nhau.

Dù vậy, những mô hình này vẫn phụ thuộc lớn vào sức hút của cái tên Triệu Lộ Tư. Cô có thể mở thêm nhiều cửa hàng và phát triển thêm nhiều sản phẩm, nhưng chỉ có một "Triệu Lộ Tư" để đứng sau tất cả. Khi ánh hào quang của ngôi sao dần bão hòa, việc biến người hâm mộ thành khách hàng lâu dài và khiến sản phẩm tự có sức cạnh tranh sẽ là bài toán quan trọng hơn cả.