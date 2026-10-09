2 ngày 1 đêm tập vắng Trường Giang vươn lên "đánh bại" show hot có Trấn Thành!

2 ngày 1 đêm đã có cú lội ngược dòng trên bảng xếp hạng những chương trình thực tế nhận được nhiều tương tác trong tuần.

Cuộc đua giữa các chương trình thực tế, giải trí luôn thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi những cái tên quen thuộc liên tục trở lại với các mùa phát sóng mới. Trong đó, Running Man Vietnam và 2 Ngày 1 Đêm là hai chương trình thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh. Cùng sở hữu dàn nghệ sĩ nổi tiếng, duy trì sức hút qua nhiều mùa, cả hai không chỉ cạnh tranh về độ phủ sóng mà còn tạo ra những màn so kè đáng chú ý trên mạng xã hội. Vì thế, mỗi lần bảng xếp hạng tương tác được công bố, thứ hạng của hai show lại trở thành chủ đề khiến khán giả bàn luận.

Mới đây, Kompa công bố bảng xếp hạng Top 5 chương trình thực tế dẫn đầu tương tác trong tuần từ ngày 28/9 đến 4/10/2026. Bên cạnh vị trí dẫn đầu thuộc về Tinh Hà Say Hi, thứ hạng của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 và Running Man Vietnam 2026 nhận được sự quan tâm. Theo số liệu được công bố, 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 đứng ở vị trí thứ 2 với tổng tương tác đạt 528.732. Trong khi đó, Running Man Vietnam 2026 xếp thứ 4 với 276.683 lượt tương tác. Đây là lần hiếm hoi trong vài tuần vừa qua, 2 Ngày 1 Đêm vươn lên vị trí hơn Running Man Vietnam.

Tổng tương tác trong bảng xếp hạng được tính bằng tổng lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Vì vậy, thứ hạng này phản ánh mức độ thảo luận trên mạng xã hội trong khoảng thời gian thống kê, không thể được xem là bảng xếp hạng rating truyền hình hay tổng lượt xem trên các nền tảng video.

Chương trình 2 ngày 1 đêm bất ngờ vươn lên vị trí top 2 bảng xếp hạng, đánh bại show Running Man Việt có Trấn Thành

Đáng chú ý, nếu nhìn lại bảng xếp hạng tuần trước đó, từ ngày 14/9 đến 20/9/2026, khi Trường Giang vẫn góp mặt trong đội hình, 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 chỉ đứng ở vị trí thứ 3 với 486.845 lượt tương tác. Trong cùng giai đoạn, Running Man Vietnam 2026 vươn lên vị trí dẫn đầu với 678.762 lượt tương tác, còn Tinh Hà Say Hi xếp thứ 2 với 502.450 lượt. Như vậy, ở tuần từ 28/9 đến 4/10, 2 Ngày 1 Đêm đã tăng một bậc, vượt qua Running Man Vietnam 2026 để chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tương tác.

Sự thay đổi này tạo ra một điểm đáng bàn khi 2 Ngày 1 Đêm cải thiện thứ hạng đúng vào thời điểm Trường Giang tạm vắng mặt ở chặng ghi hình mới. Tuy nhiên, đây là số liệu tương tác của hai tuần khác nhau, chịu ảnh hưởng từ nội dung phát sóng, thời điểm đăng tải và mức độ thảo luận trên mạng xã hội.

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Thành tích này xuất hiện trong thời điểm 2 Ngày 1 Đêm có sự thay đổi về đội hình khi Trường Giang thông báo tạm vắng mặt ở chặng ghi hình mới. Đây cũng là một trong những diễn biến khiến chương trình được bàn luận nhiều thời gian qua, bởi nam nghệ sĩ đã đồng hành cùng dàn cast qua 5 mùa phát sóng và trở thành một mảnh ghép quen thuộc với người xem.

Trên trang cá nhân, 2 ngày 1 đêm nói về thành tích này: "Nhờ sự yêu thương và tương tác hết mình của cả nhà, Tập 103 - Chặng Đồng Tháp đã xuất sắc ghi danh top 2 tương tác tuần. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng 2 Ngày 1 Đêm trên mọi chặng đường. Tiếp tục giữ vững phong độ, cùng nhau chinh phục thêm nhiều cột mốc mới nha!".

Dàn cast 5 thành viên và các khách mời ở chặng Đồng Tháp được khen duyên dáng, hài hước

2 Ngày 1 Đêm vẫn giữ sức hút dù thiếu vắng Trường Giang

Tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm lên sóng ngày 4/10, đánh dấu lần đầu chương trình phát sóng tập mới sau khi Trường Giang tạm rút khỏi chặng ghi hình. Trong tập này, sự thiếu vắng của nam nghệ sĩ được giải thích bằng tình tiết anh đi công tác. Dù không còn đầy đủ đội hình quen thuộc, chương trình vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng mạng.

Trước đó, Trường Giang cho biết anh muốn dành thời gian để "lắng lại và học hỏi thêm". Thông tin này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi Trường Giang là gương mặt gắn bó lâu năm với chương trình, thường đảm nhận vai trò kết nối các thành viên và tạo nên màu sắc riêng trong những thử thách.

Ở chiều ngược lại, không ít người xem tò mò về cách vận hành của chương trình khi thiếu đi một nhân tố quen thuộc. Dàn cast còn lại gồm Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan và HIEUTHUHAI tiếp tục đảm nhận hành trình trải nghiệm, tạo ra những tương tác mới mà khán giả có thể theo dõi và so sánh với các mùa trước.

Dàn cast vắng Trường Giang vẫn duy trì sức hút cho 2 ngày 1 đêm

Đặc biệt, Kiều Minh Tuấn nhận được sự chú ý khi đảm nhận vai trò "CEO" của chuyến đi. Nam diễn viên được một bộ phận khán giả khen ngợi bởi tính cách hài hước, tâm lý, biết nhường nhịn đàn em và hỗ trợ các thành viên trong những tình huống cần tung hứng. Sự điềm đạm nhưng không thiếu những khoảnh khắc duyên dáng của anh cũng được xem là một màu sắc đáng chú ý trong đội hình hiện tại.

Trên mạng xã hội, những cuộc thảo luận xoay quanh việc chương trình có thể tiếp tục duy trì sức hút nếu không có Trường Giang vẫn chưa hạ nhiệt. Có khán giả mong nam nghệ sĩ sớm trở lại, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đội hình 5 thành viên hiện tại vẫn tạo được sự thoải mái, tự nhiên và có những nét thú vị riêng. Dù vậy, việc Trường Giang có quay lại trong các chặng tiếp theo hay không vẫn chưa có thông tin chính thức.