Chỉ còn vài giờ nữa, tân Miss Grand International sẽ chính thức lộ diện.

Sau nhiều tuần tranh tài, gần 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào đêm thi cuối cùng của Miss Grand International 2026, diễn ra tối 10/10 tại Thái Lan. Đây là thời khắc các thí sinh cùng hướng đến chiếc vương miện danh giá, đồng thời khép lại hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua những phần thi quan trọng, như trang phục áo tắm, trang phục dạ hội, thuyết trình về hoà bình, ứng xử. Qua mỗi vòng thi thì những thí sinh xuất sắc sẽ gọi tên theo top, lần lượt là top 25, top 20, top 10, top 5.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Emoura Phạm. Trước thềm chung kết, người đẹp nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, trong đó có những bảng dự đoán xếp cô ở nhóm ứng viên nổi bật. Sau màn trình diễn bán kết được chú ý, khán giả trong nước đang kỳ vọng Emoura Phạm sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu quyết định và tạo nên dấu ấn cho nhan sắc Việt.

Mọi diễn biến đáng chú ý của đêm chung kết Miss Grand International 2026 sẽ được tường thuật trực tiếp dưới đây.

Top 10 được gọi tên

Ở phần thi áo tắm của Top 25, các thí sinh lần lượt khoe vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ cùng thần thái tự tin trên sân khấu Miss Grand International 2026. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm gây chú ý khi xuất hiện trong bộ bikini màu xanh lá, thiết kế cut-out táo bạo, kết hợp những chi tiết dây mảnh quấn quanh eo, tôn lên hình thể khỏe khoắn.

Người đẹp lựa chọn mái tóc đen uốn xoăn sóng lớn, buông dài, tạo vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa phóng khoáng. Trên sàn diễn, Emoura Phạm thể hiện những bước catwalk chắc chắn nhưng vẫn có độ mềm mại, uyển chuyển. Đáng chú ý, khi ống kính hướng về phía mình, mỹ nhân Việt liên tục biến hóa biểu cảm, từ ánh mắt sắc sảo đến những cú xoay người, tạo dáng đầy cuốn hút. Phần trình diễn giúp cô phô diễn lợi thế hình thể, đồng thời cho thấy sự tự tin khi làm chủ sân khấu trong chặng đua quan trọng của cuộc thi.

Ngay sau đó, top 10 thí sinh xuất sắc nhất cũng được gọi tên lần lượt và Emoura Phạm tiếp tục tiến vào vòng trong. Đáng chú ý, một khoảnh khắc bất ngờ được BTC công bố trên sóng, đó là việc lấy thêm một suất, từ top 10 thành top 11. Và thí sinh được gọi tên cuối cùng là Puerto Rico.

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Khoảnh khắc Emoura Phạm được xướng tên vào Top 11

Top 11 chung cuộc Miss Grand International 2026

Emoura Phạm lọt top 25

Không lâu sau màn hô tên, top 25 đã được công bố và Emoura Phạm là một trong số những cái tên đầu tiên được xướng lên. Các thí sinh sẽ thi trang phục áo tắm, khoe trọn vẻ đẹp hình thể.

Khoảnh khắc đại diện Việt Nam được gọi tên vào Top 25

Danh sách 25 người đẹp bước vào vòng thi tiếp theo

80 thí sinh hô tên, Emoura Phạm khoe visual bùng nổ

Mở màn đêm chung kết Miss Grand International 2026 là phần đồng diễn của 80 thí sinh trên sân khấu được dàn dựng rực rỡ. Bất chấp góc máy fancam, Emoura Phạm xuất hiện nổi bật với bộ trang phục xanh ánh kim, kết hợp khăn choàng mềm mại. Thiết kế bắt sáng dưới hệ thống đèn sân khấu, giúp người đẹp thu hút ánh nhìn giữa đội hình các thí sinh.

Ngay sau phần đồng diễn, các người đẹp bước vào màn hô tên đặc trưng của Miss Grand International. Emoura Phạm thể hiện nguồn năng lượng tự tin, nở nụ cười rạng rỡ và thực hiện những bước catwalk chắc chắn khi tiến ra sân khấu. Phong thái dứt khoát cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp đại diện Việt Nam có màn chào sân đầy sức sống, mở đầu hành trình chinh phục chiếc vương miện trong đêm thi quyết định.

Phần hô tên của Emoura Phạm trong đêm chung kết

Emoura Phạm toả sáng với mọi góc chụp

Bên cạnh phần thi của các thí sinh, sự xuất hiện của Hương Giang trên sân khấu chung kết cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đảm nhận vai trò một trong 5 MC nữ của đêm thi, người đẹp gây ấn tượng với thiết kế đầm xanh pastel trễ vai, phần thân ôm sát đính kết lấp lánh và chân váy xòe bồng bềnh, kết hợp chi tiết lông vũ tạo điểm nhấn ở vai. Lối trang điểm sắc sảo, mái tóc đen uốn sóng cùng thần thái tự tin giúp Hương Giang nổi bật giữa dàn người dẫn chương trình quốc tế.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All-Star, người đẹp tiếp tục cho thấy sức hút trên sân khấu sắc đẹp với phong cách thời trang lộng lẫy, quyến rũ. Màn xuất hiện lần này được ví như một màn "chặt chém" hết cỡ, khiến khán giả khó rời mắt.

Hương Giang diện chiếc đầm "khổng lồ" khi làm MC đêm chung kêt

Emoura Phạm được fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ có thành tích tốt ở Miss Grand Interantional

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