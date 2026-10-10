Bạn gái "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên: Người mẫu châu Á đầu tiên tại Victoria's Secret, sau 17 năm vẫn "phá đảo" sàn diễn nội y nóng nhất hành tinh

Từ cột mốc lịch sử năm 2009 đến màn tái xuất được mong chờ trong năm 2026, Lưu Văn vẫn là một trong những gương mặt đặc biệt nhất của Victoria’s Secret.

Mới đây, Victoria’s Secret thu hút sự chú ý khi đăng tải video giới thiệu Lưu Văn sẽ góp mặt tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Với người hâm mộ thời trang, đây không đơn thuần là thông báo về sự xuất hiện của một người mẫu tại show diễn thường niên. Sau gần 2 thập kỷ gắn bó với thương hiệu, Lưu Văn vẫn được đặt ở vị trí nổi bật, như một trong những gương mặt đại diện cho sức hút và khả năng kết nối khán giả toàn cầu của sàn diễn nội y đình đám.

Việc được thương hiệu chủ động giới thiệu qua video riêng cũng là chi tiết đáng chú ý. Trong một show diễn quy tụ nhiều người mẫu quốc tế, không phải ai cũng được dành hình thức quảng bá tương tự. Dù không phải "thiên thần" - những người mẫu ký hợp đồng độc quyền dài hơi - Lưu Văn vẫn nhận được đãi ngộ này, cho thấy sự hiện diện của cô vẫn ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử thương hiệu nội y đình đám.

Không nhiều người mẫu được Victoria's Secret lên hẳn clip giới thiệu như Lưu Văn. Clip: Instagram

17 năm làm nên vị thế không thể thay thế tại Victoria’s Secret

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2009, khi Lưu Văn trở thành người mẫu Đông Á đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show. Ở thời điểm đó, show diễn nổi tiếng với những bộ nội y cầu kỳ, đôi cánh khổng lồ, sân khấu xa hoa và dàn chân dài chủ yếu đến từ Âu Mỹ. Sự xuất hiện của một người mẫu Trung Quốc vì thế không chỉ đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp cá nhân, mà còn mở thêm cánh cửa cho vẻ đẹp châu Á tại một trong những sàn diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thời trang.

Cô bước vào Victoria’s Secret Fashion Show với tư cách một gương mặt mới của thương hiệu. Đó là thời kỳ show diễn vẫn đang ở đỉnh cao danh tiếng, trở thành sự kiện được giới mộ điệu và công chúng chờ đợi mỗi năm. Với một người mẫu châu Á, được góp mặt trong đội hình ấy đồng nghĩa với việc vượt qua những tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe, đồng thời chứng minh khả năng thích nghi với một sân khấu có ngôn ngữ hình ảnh rất riêng.

Khoảnh khắc lịch sử của Lưu Văn tại show diễn năm 2009. Ảnh: YouTube

Lưu Văn vốn sở hữu nét đẹp thanh lịch, gương mặt có cá tính riêng cùng thần thái vừa tươi tắn, vừa lạnh lùng khi cần thiết. Nếu nhiều người mẫu chinh phục khán giả bằng vẻ quyến rũ sắc sảo, cô lại tạo dấu ấn nhờ khả năng biến hóa tự nhiên: khi rạng rỡ, gần gũi, lúc lại sắc lạnh, hiện đại và đầy sức mạnh. Chính sự linh hoạt ấy giúp siêu mẫu sinh năm 1988 không bị hòa lẫn giữa những gương mặt nổi bật trên sàn diễn.

Lưu Văn không cố gắng biến mình thành bản sao của những chân dài phương Tây. Cô đem đến một màu sắc khác biệt bằng vẻ đẹp đậm chất Á Đông, phong thái tự tin và lối trình diễn giàu năng lượng. Sự khác biệt ấy không khiến cô trở thành người đứng ngoài cuộc chơi; ngược lại, nó giúp cô nổi bật trong một đội hình vốn đã quy tụ nhiều siêu mẫu hàng đầu.

Lưu Văn không cố gắng biến mình thành bản sao của những chân dài phương Tây.

Cô đem đến 1 phong thái mới ở show diễn nội y đình đám thế giới

Cột mốc của Lưu Văn cũng có ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện cá nhân. Sau cô, nhiều người mẫu châu Á tiếp tục xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show, như Hà Tuệ, Hề Mộng Dao, Tần Thư Bồi, Estelle Chen, Kelsey Merritt... Những gương mặt này góp phần khiến sự hiện diện của người mẫu châu Á trên sàn diễn nội y quốc tế trở nên quen thuộc hơn. Nếu Lưu Văn là người mở cánh cửa, các thế hệ tiếp nối đã cùng mở rộng không gian ấy, cho thấy vẻ đẹp và bản sắc châu Á có thể tồn tại bình đẳng giữa những chuẩn mực thời trang toàn cầu.

Lưu Văn mở đường cho nhiều gương mặt châu Á khác tại Victoria's Secret

Trong hơn 1 thập kỷ tiếp theo, Lưu Văn thường xuyên góp mặt tại Victoria’s Secret Fashion Show và dần trở thành một trong những gương mặt gắn liền với thương hiệu. Ở cô, sức hút không chỉ nằm ở vóc dáng phù hợp với thời trang cao cấp, mà còn ở khả năng làm chủ sân khấu. Từng bước chân, ánh mắt, nụ cười hay cách cô tương tác với ống kính đều tạo nên cảm giác tự nhiên, không gượng ép. Cô có thể khoác lên mình những thiết kế cầu kỳ, gợi cảm mà vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có.

Đáng nói, Lưu Văn không phải người mẫu chỉ tỏa sáng trong một khoảnh khắc. Cô duy trì phong độ qua nhiều mùa diễn, trong bối cảnh đội hình người mẫu liên tục thay đổi và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Sự ổn định ấy cho thấy thương hiệu không chỉ cần một gương mặt đẹp, mà còn cần những người mẫu hiểu ngôn ngữ trình diễn, có kinh nghiệm trước ống kính và đủ sức tạo nên sự kết nối với khán giả.

Lưu Văn chiếm lĩnh sàn diễn nội y suốt hơn 1 thập kỷ. Clip: YouTube

Năm 2018, Victoria’s Secret tổ chức show diễn cuối cùng trước giai đoạn gián đoạn kéo dài. Khi thương hiệu quyết định tạm dừng sự kiện, một thời kỳ của thời trang nội y truyền hình cũng khép lại. Trong những năm tiếp theo, ngành công nghiệp thời trang thay đổi mạnh mẽ, với yêu cầu ngày càng lớn về tính đa dạng, sự đại diện và cách nhìn nhận vẻ đẹp nữ giới. Victoria’s Secret cũng phải tìm hướng đi mới để thích nghi.

Đến năm 2024, show diễn chính thức trở lại, đánh dấu nỗ lực tái định hình hình ảnh của thương hiệu. Lưu Văn tiếp tục xuất hiện, cho thấy mối liên hệ giữa cô và Victoria’s Secret không bị đứt đoạn sau nhiều năm. Năm 2025, cô tiếp tục góp mặt, một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ giữa dàn người mẫu thuộc nhiều thế hệ.

Liu Wen tái xuất cùng thương hiệu sau 6 năm tạm ngưng. Ảnh: X

Bước sang năm 2026, việc Victoria’s Secret tiếp tục đăng tải video giới thiệu Lưu Văn càng khiến người hâm mộ chú ý. Từ cô gái châu Á lần đầu bước lên sân khấu năm 2009 đến siêu mẫu được nhắc tên sau 17 năm, hành trình của cô phản ánh sự bền bỉ hiếm có trong ngành thời trang vốn luôn thay đổi chóng mặt.

Điều đáng nói là Lưu Văn không cần danh xưng “thiên thần” để chứng minh vị thế. Trong lịch sử Victoria’s Secret, sức ảnh hưởng của một người mẫu không chỉ được đo bằng hợp đồng độc quyền hay đôi cánh họ từng mang, mà còn nằm ở dấu ấn để lại qua từng mùa diễn. Với Lưu Văn, chính sự hiện diện lâu dài, phong độ ổn định và khả năng tạo nên bản sắc riêng đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt khó có thể bỏ qua khi nhắc đến thương hiệu này.

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Cô là biểu tượng trên sàn diễn Victoria's Secret. Ảnh: X

Từ cô gái tỉnh lẻ đến siêu mẫu quốc tế

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của Victoria’s Secret, Lưu Văn đã trải qua hành trình không hề bằng phẳng. Sinh ngày 27/1/1988 tại Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cô không xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật hay thời trang. Cơ duyên đưa Lưu Văn đến với nghề người mẫu bắt đầu từ năm 2005, khi cô tham gia cuộc thi New Silk Road World Model Contest. Ban đầu, mục tiêu của cô khá giản dị: giành giải thưởng để có 1 chiếc máy tính phục vụ việc học. Cuộc thi không đưa Lưu Văn lên ngôi quán quân, nhưng lại mở ra cánh cửa bước vào ngành thời trang chuyên nghiệp.

Từ một cô gái tỉnh lẻ, Lưu Văn chuyển đến Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội. Những công việc chụp ảnh, xuất hiện trên tạp chí trong nước dần giúp cô tích lũy kinh nghiệm. Đến năm 2008, cô bắt đầu tiến ra thị trường quốc tế, tham gia các tuần lễ thời trang tại châu Âu và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Gương mặt đậm chất Á Đông đôi mắt một mí đặc trưng, nụ cười duyên dáng cùng khả năng biến hóa trước ống kính khiến Lưu Văn trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều nhà mốt.

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Lưu Văn không xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật hay thời trang. Ảnh: Vogue

Bước ngoặt đến nhanh hơn nhiều người tưởng. Trong các mùa thời trang năm 2009, Lưu Văn xuất hiện dày đặc trên sàn diễn tại New York, London, Milan và Paris. Cô không chỉ trình diễn cho các thương hiệu thương mại mà còn có cơ hội hợp tác với những nhà mốt cao cấp, từng bước khẳng định năng lực trong môi trường thời trang quốc tế vốn có tính cạnh tranh rất cao.

Năm 2010, Lưu Văn tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành gương mặt châu Á đầu tiên đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu cho thương hiệu mỹ phẩm Estée Lauder. Đây là một cột mốc quan trọng bởi trong nhiều năm, những chiến dịch làm đẹp quốc tế thường ưu tiên các gương mặt phương Tây. Việc một người mẫu Trung Quốc được lựa chọn cho vị trí này cho thấy sức hấp dẫn của cô đã vượt khỏi phạm vi sàn diễn.

Năm 2013, Lưu Văn trở thành người mẫu gốc Á đầu tiên góp mặt trong danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố. Thành tích ấy đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng ngoài giới thời trang. Cô không chỉ là một gương mặt nổi bật ở Trung Quốc, mà còn trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ người mẫu châu Á có khả năng cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu.

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Cô trở thành 1 trong những người mẫu châu Á quyền lực nhất làng thời trang. Ảnh: Harper's Bazaar

Trong ngành công nghiệp thời trang, nơi những gương mặt mới liên tục xuất hiện và vòng đời nổi tiếng đôi khi chỉ kéo dài vài mùa diễn, việc duy trì sức hút trong nhiều năm là thử thách không nhỏ. Lưu Văn làm được điều đó nhờ khả năng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau. Trên sàn diễn Chanel, cô có thể mang vẻ thanh lịch, cổ điển; trong các bộ ảnh thời trang đương đại, cô lại thể hiện nét phóng khoáng, cá tính. Khi xuất hiện trong những chiến dịch thương mại, nụ cười tự nhiên của cô giúp hình ảnh trở nên gần gũi hơn với người xem.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý của Lưu Văn là sự gắn bó lâu dài với Chanel. Không chỉ xuất hiện tại các show diễn của nhà mốt Pháp, cô còn tham gia nhiều chiến dịch quảng bá và sự kiện quan trọng. Năm 2024, khi Chanel trình diễn bộ sưu tập Métiers d’art tại Hàng Châu, Lưu Văn đảm nhận cả vị trí mở màn lẫn kết màn. Với một người mẫu, được giao hai vị trí đặc biệt trong cùng một show diễn là sự ghi nhận đáng kể về kinh nghiệm, thần thái và khả năng truyền tải tinh thần của thương hiệu.

Ảnh: Chanel

Siêu mẫu sinh năm 1988 là "con cưng" của Chanel. Ảnh: Chanel

Cũng trong năm 2024, Lưu Văn trở thành người mẫu gốc Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Vogue Pháp với tư cách gương mặt duy nhất. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi dấu mốc mang tính tiên phong của cô. Trước đó, cô từng là người mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Vogue Mỹ vào năm 2017, một cột mốc cho thấy người mẫu châu Á hoàn toàn có thể trở thành nhân vật trung tâm của những ấn phẩm thời trang có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Điều khiến sự nghiệp của Lưu Văn đáng chú ý không chỉ là số lượng show diễn, hợp đồng quảng cáo hay trang bìa tạp chí. Cô còn góp phần thay đổi cách ngành thời trang quốc tế nhìn nhận vẻ đẹp châu Á. Trong quá khứ, người mẫu châu Á thường bị giới hạn trong một số hình tượng nhất định. Lưu Văn chứng minh rằng vẻ đẹp ấy có thể đa dạng, hiện đại và phù hợp với nhiều ngôn ngữ thời trang khác nhau.

Ảnh: Vogue

Lưu Văn phủ sóng khắp làng thời trang thế giới. Ảnh: W

Ở tuổi ngoài 30, khi không ít người mẫu đã giảm tần suất hoạt động trên sàn diễn, Lưu Văn vẫn xuất hiện tại những tuần lễ thời trang lớn và tiếp tục hợp tác với các thương hiệu hàng đầu. Cô không cần liên tục tạo ra những tranh cãi để duy trì độ nhận diện, cũng không phải dựa vào đời tư để thu hút sự chú ý. Thành tích nghề nghiệp và sự ổn định qua thời gian đã đủ giúp cái tên Lưu Văn giữ được vị trí riêng.

Chính nền tảng ấy cũng lý giải vì sao việc Victoria’s Secret tiếp tục lựa chọn cô trong các mùa diễn gần đây có ý nghĩa vượt ra ngoài yếu tố hoài niệm. Lưu Văn không đơn thuần là một gương mặt từng thuộc về thời kỳ hoàng kim của show diễn. Cô là người mẫu vẫn đang hoạt động ở đẳng cấp cao, có chỗ đứng trong hệ sinh thái thời trang quốc tế và mang theo câu chuyện về sự mở rộng của những chuẩn mực cái đẹp.

Ảnh: W

Cô vẫn đang trong đỉnh cao sự nghiệp. Ảnh: Vogue

Chuyện tình kín tiếng với "tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên

Nếu trên sàn diễn, Lưu Văn luôn tự tin trước hàng nghìn ánh đèn và ống kính, thì trong chuyện tình cảm, cô lại lựa chọn một thái độ hoàn toàn khác. Siêu mẫu được cho là có mối quan hệ lâu năm với nam diễn viên Trung Quốc Tỉnh Bách Nhiên, nhưng cả hai hiếm khi chia sẻ đời tư và chưa chính thức công khai tình trạng quan hệ theo cách rõ ràng trước truyền thông.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, là diễn viên được biết đến qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Anh gây chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, phong cách thời trang hiện đại cùng hình ảnh chuẩn "tổng tài" của phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Trước khi vướng tin đồn tình cảm với Lưu Văn, nam diễn viên từng có mối quan hệ được công khai với nữ diễn viên Nghê Ni. Sau khi chia tay vào năm 2018, chuyện đời tư của anh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên hẹn hò đã lâu. Ảnh: Instagram

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên được cho là quen biết qua công việc, trong đó có lần hợp tác quảng bá cho chiến dịch Thất Tịch của Chanel vào năm 2019. Sự kết hợp giữa một siêu mẫu quốc tế và một diễn viên có gu thời trang được đánh giá cao nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cả hai có ngoại hình phù hợp khi đứng cạnh nhau, cùng theo đuổi phong cách thanh lịch, hiện đại và ít phô trương.

Tuy nhiên, phải đến năm 2022, tin đồn tình cảm mới thực sự trở thành chủ đề nóng. Hai người nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ngoài đời thường. Đáng chú ý, những hình ảnh ghi lại cảnh họ nắm tay khi đi dạo tại Bắc Kinh khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Khác với những màn tương tác được dàn dựng trong các chiến dịch quảng cáo, những khoảnh khắc đời thường này khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ giữa họ đã vượt qua giới hạn đồng nghiệp.

Ảnh: Instagram

Họ nên duyên từ công việc. Ảnh: Instagram

Dù vậy, cả Lưu Văn lẫn Tỉnh Bách Nhiên đều không đưa ra lời xác nhận chính thức. Họ cũng không tận dụng những lần bị bắt gặp để biến chuyện tình cảm thành công cụ quảng bá cho sự nghiệp. Sự im lặng kéo dài khiến mối quan hệ càng trở nên bí ẩn, đồng thời tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong những năm sau đó, tin đồn về chuyện tình của Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục xuất hiện qua các lần bị bắt gặp đi cùng nhau. Một số thông tin truyền thông và hình ảnh lan truyền trên mạng cho rằng cả hai đã gặp gỡ gia đình đối phương trong dịp Tết Nguyên đán 2024 và 2025. Đến tháng 2/2026, những hình ảnh được cho là ghi lại cảnh hai người nắm tay nhau tại sân bay Thượng Hải tiếp tục làm dấy lên sự chú ý.

Ảnh: Instagram

Ai cũng biết họ là 1 đôi. Ảnh: Instagram

Sự kết hợp giữa một bên là siêu mẫu hàng đầu thế giới - biểu tượng thời trang kiêu hãnh, và một bên là nam thần màn ảnh sở hữu gia thế, tài năng lẫn danh tiếng vững chãi như Tỉnh Bách Nhiên đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Cả Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đều có sự nghiệp riêng tương đối vững chắc. Cô gắn bó với những tuần lễ thời trang quốc tế, thường xuyên di chuyển giữa các kinh đô thời trang và hợp tác với những thương hiệu cao cấp. Anh tập trung vào phim ảnh, các dự án truyền hình và những hoạt động trong ngành giải trí Trung Quốc. Hai lịch trình khác biệt nhưng đều bận rộn khiến cách họ duy trì mối quan hệ càng nhận được sự quan tâm.

Với người hâm mộ, sức hút của cặp đôi không chỉ đến từ ngoại hình tương xứng mà còn từ hình ảnh trưởng thành, độc lập. Lưu Văn không cần dựa vào danh tiếng của bạn trai để khẳng định vị trí; ngược lại, cô đã xây dựng sự nghiệp quốc tế từ rất lâu trước khi chuyện tình cảm trở thành đề tài được chú ý. Tỉnh Bách Nhiên cũng có con đường nghệ thuật riêng, không bị định danh chỉ bởi mối quan hệ với siêu mẫu.

Họ không dùng chuyện tình cảm để chiêu trò PR tên tuổi, mà chọn cách đồng hành bình yên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau giữa chảo lửa showbiz thị phi. Ở ngưỡng tuổi chín muồi của cả sự nghiệp lẫn tình yêu, Lưu Văn hiện đang tận hưởng trọn vẹn ánh hào quang rực rỡ nhất mà một người phụ nữ thành công có được.