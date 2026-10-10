Nữ hoàng nhạc đỏ là mẹ đơn thân 4 con: "Em vẫn ở đây… bình yên chờ người"

Chia sẻ của nữ ca sĩ đình đám này được nhiều người quan tâm.

Mới đây, ca sĩ Anh Thơ thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái giàu cảm xúc: "Nếu một ngày người nhớ đường về, em vẫn ở đây… bình yên chờ người". Kèm theo đó, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh đời thường với vẻ ngoài đằm thắm, trẻ trung.

Anh Thơ xinh đẹp, đằm thắm trong loạt ảnh mới

Chia sẻ này khiến người hâm mộ chú ý đến đời sống tình cảm của giọng ca nhạc đỏ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa nói rõ người được nhắc đến trong dòng trạng thái là ai.

Ở tuổi 50, Anh Thơ vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu, tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải hình ảnh đi biểu diễn, gặp gỡ đồng nghiệp hoặc tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư.

Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, Anh Thơ là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, dân gian và thính phòng Việt Nam. Cô ghi dấu ấn qua các ca khúc Xa khơi, Khúc hát sông quê, Người con gái sông La và Tình ta biển bạc đồng xanh. Ngoài biểu diễn, nữ ca sĩ còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2022, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học.

Anh Thơ được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc đỏ"

Bên cạnh những ca khúc cách mạng và dân gian vốn làm nên tên tuổi, Anh Thơ còn thực hiện dự án Thơ hát tình ca từ năm 2024, cover nhiều ca khúc nhạc nhẹ, nhạc trẻ như Sợ yêu, Ngày chưa giông bão và Như chưa bắt đầu. Những lựa chọn này cho thấy nữ ca sĩ vẫn chủ động làm mới mình, tiếp cận thêm những màu sắc âm nhạc khác bên cạnh sở trường.

Về đời tư, Anh Thơ khá kín tiếng sau đổ vỡ hôn nhân. Nữ ca sĩ hiện là mẹ đơn thân của bốn người con, đồng thời nỗ lực cân bằng giữa công việc nghệ thuật và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Cô từng chia sẻ về tình cảm dành cho mẹ ruột và cảm giác muốn trở về nhà mỗi khi mệt mỏi, cho thấy gia đình vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng.

Hình ảnh đời thường của nữ ca sĩ

Dù dòng trạng thái mới chưa tiết lộ cụ thể chuyện tình cảm, câu chữ nhẹ nhàng của Anh Thơ vẫn đem đến một góc nhìn mềm mại về nữ nghệ sĩ vốn quen thuộc với những giai điệu hào hùng, sâu lắng. Ở cô, âm nhạc và những chia sẻ đời thường dường như cùng gặp nhau ở một mong muốn giản dị là tìm kiếm sự bình yên sau những thăng trầm của cuộc sống.