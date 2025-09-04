"Nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân, một mình nuôi 4 con, U50 đẹp đằm thắm, không phụ thuộc đàn ông

Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc đỏ” nhờ giọng hát tinh tế, thấm đẫm âm hưởng dân ca và kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc. Cô là một trong những giọng ca nữ hàng đầu của dòng nhạc dân gian - thính phòng - cách mạng ở Việt Nam.

Anh Thơ là giọng ca nổi bật của làng nhạc đỏ

Anh Thơ trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đã đoạt nhiều giải thưởng lớn trong những năm đầu sự nghiệp: Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, Giải ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, Giải nhì nhạc thính phòng toàn quốc 2000, Giải nhất giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2001...

Nữ ca sĩ cũng từng bước đưa các ca khúc như Xa khơi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La, và Hà Nội - Huế - Sài Gòn đến gần hơn với công chúng. Cô hợp tác ăn ý với ca sĩ Trọng Tấn, tạo nên “cặp đôi hoàn hảo của dòng nhạc đỏ”, gắn bó đến hơn 20 năm. Không chỉ gắn bó trong âm nhạc, họ còn là những người bạn rất thân thiết ở ngoài đời.

Nhờ giọng hát chuyên nghiệp và đắt show, thù lao của Anh Thơ đã tăng từ vài chục ngàn đồng mỗi đêm lúc bắt đầu đến hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng mỗi show diễn. Cô từng bật mí rằng bản thân “tự tin đủ tiền mua biệt thự”, nhưng vẫn chọn sống trong căn chung cư nhỏ để tiện việc học của các con.

Nữ ca sĩ hiện một mình nuôi 4 con, tuy vậy cô không gặp gánh nặng về kinh tế vì rất đắt show

Tuy thành công rực rỡ trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của Anh Thơ lại không mấy suôn sẻ. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm trước khi tan vỡ. Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân, một mình chăm lo cho 4 người con.

Chia sẻ với Dân trí vào năm 2024, Anh Thơ cho biết, con đầu của cô đang học Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội, con thứ hai học lớp 8, bé thứ ba sinh năm 2019, còn bé út sinh năm 2021.

Dù làm mẹ đơn thân của 4 người con rất vất vả, nhưng Anh Thơ vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường chia sẻ những hình ảnh khi đi diễn hay, đi dạy, tụ họp với bạn bè hay đi du lịch. Dù đã bước sang tuổi 49, song Anh Thơ vẫn sở hữu nhan sắc đằm thắm, cuốn hút. Mỗi lần đăng ảnh, cô luôn nhận được nhiều lời khen về sắc vóc và sự vui vẻ, tích cực.

Ở tuổi U50, Anh Thơ vẫn đẹp đằm thắm và cuốn hút

Tuy là "nữ hoàng nhạc đỏ" đình đám, nhưng trong cuộc sống đời thường, Anh Thơ lại sống khá giản dị, kín tiếng. Về nhà, cô không trang điểm, không sơn móng tay và đã quen với việc cọ toilet, lau nhà, mặc đồ bình thường với giá vài trăm nghìn đồng cũng chẳng thấy ngại. Có lần đi chợ bịt mặt, vẫn có người nhận ra Anh Thơ vì yêu giọng hát của cô.

Ở tuổi U50, có lúc Anh Thơ thấy không cần đàn ông, không chủ động kiếm tìm tình cảm. Sau này, cô tâm sự bản thân vẫn mở lòng đợi một tình yêu mới nhưng cảm giác rất khó để có điều mình muốn.

"Bây giờ không thể kiếm đâu ra một người đàn ông vừa tài giỏi, vừa ổn định kinh tế, vừa phù hợp với mọi tiêu chí của mình đâu. Cũng không có mấy người đàn ông can đảm đến với tôi đâu, tán được vài ba ngày là chạy dài, bỏ cuộc ngay", Anh Thơ chia sẻ với Dân Việt.

Dù vẫn mở lòng với tình yêu, nhưng Anh Thơ cho biết cô cảm thấy rất khó để tìm một nửa lý tưởng cho mình ở thời điểm hiện tại

"Nữ hoàng nhạc đỏ" thậm chí luôn nghĩ, cô sẽ sống độc thân, cô độc đến cuối đời. "Đàn ông bây giờ họ cũng không tán gái như ngày xưa. Đàn ông hơn tuổi mình thì đã chuẩn bị về hưu, hoặc có vợ. Hơn nữa, ai sẽ yêu một bà mẹ 4 con như tôi? Ai đủ yêu thương, sức khỏe, thời gian để yêu con mình như con họ?", cô nói với Dân trí.