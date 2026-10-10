Dàn mỹ nhân sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2026

Patthama Jitsawat - đại diện chủ nhà Thái Lan là một trong những thí sinh có hồ sơ dày dặn nhất khu vực. Mỹ nhân sở hữu chiều cao 1m73 và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Cô bắt đầu ca hát từ nhỏ, biết chơi guitar, saxophone và từng theo đuổi công việc kinh doanh riêng. Việc có kinh nghiệm lâu năm trong nghệ thuật, đồng thời sở hữu nền tảng học vấn tốt giúp đại diện Thái Lan có lợi thế riêng khi bước vào một cuộc thi đòi hỏi cả khả năng trình diễn lẫn giao tiếp.