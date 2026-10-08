Bạn gái siêu mẫu của "Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên có tin vui

Thông tin mới nhất liên quan đến Lưu Văn giữa làn sóng bị tẩy chay đáng sợ chưa từng thấy, nhận được sự chú ý lớn của công chúng.

Tờ Sohu đưa tin sau 1 khoảng thời gian dài sống trong áp lực bị fan cuồng bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng tấn công, chỉ trích và tẩy chay diện rộng trên MXH chỉ vì yêu Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Văn vừa đón tin vui liên quan đến sự nghiệp. Vào ngày 7/10, Victoria's Secret chính thức thông báo siêu mẫu Lưu Văn sẽ góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, tổ chức ở Los Angeles, Mỹ vào sáng 19/10 (giờ Việt Nam).

9 lần trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show của Lưu Văn. Clip: Xiaohongshu.

Lưu Văn sẽ trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, đánh dầu lần thứ 10 cô trở thành thiên thần nội y. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, Lưu Văn là người mẫu châu Á đầu tiên bước chân lên sàn diễn Victoria's Secret. Đến năm 2024, cô trở thành siêu mẫu Trung Quốc đầu tiên sở hữu đôi cánh thiên thần. Không chỉ vậy, vào năm 2013, Lưu Văn đứng thứ 3 trong Top 50 siêu mẫu toàn cầu, vị trí cao nhất mà một người mẫu châu Á từng đạt được. Cô còn là gương mặt gốc Á đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng huyền thoại "New Supers" của MDC, từng là siêu mẫu Top 3 toàn cầu về thu nhập do Forbes bình chọn. Từ đó, Lưu Văn được gọi là "Đệ nhất người mẫu châu Á". Đến nay, chưa có người mẫu Trung Quốc nào đạt được những thành tích ấn tượng trên sàn diễn quốc tế như Lưu Văn.

Lưu Văn là người mẫu châu Á đầu tiên bước chân lên sàn diễn Victoria's Secret, cũng là siêu mẫu Trung Quốc đầu tiên sở hữu đôi cánh thiên thần. Ảnh: Getty Images.

Cô được mệnh danh là "Đệ nhất người mẫu châu Á", với hơn 20 năm đứng trên đỉnh cao. Ảnh: Getty Images.

Là một trong những cặp đôi quyền lực và kín tiếng nhất Cbiz, chuyện tình giữa siêu mẫu Lưu Văn và nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên gần đây bất ngờ rơi vào "sóng gió" dư luận. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự bùng nổ từ châu Á sang châu Mỹ của bộ phim ngôn tình chốn công sở Đầu Xuân Tươi Sáng. Trong đó, Tỉnh Bách Nhiên gây sốt diện rộng với hình tượng "tổng tài Loan Niệm" như bước ra từ tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của bạn trai khiến Lưu Văn gặp rắc rối.

Một bộ phận fan cuồng của bộ phim đã liên tục tràn vào trang cá nhân công kích, cáo buộc cặp đôi cố tình mượn sức nóng tác phẩm để PR chuyện tình cảm, thậm chí gây ép buộc siêu mẫu quốc tế phải chia tay Tỉnh Bách Nhiên. Trước những đợt công kích dồn dập, Lưu Văn chọn giải pháp giữ im lặng và tránh lộ diện với nửa kia. Cuối tháng 9, cô xuất hiện tại sân bay với dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy và suýt bật khóc khi được fan lâu năm an ủi.

Thiên thần nội y khổ sở vì sự nổi tiếng bất ngờ của bạn trai sau khi anh đóng chính trong tác phẩm Đầu Xuân Tươi Sáng. Ảnh: Sina.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn quen biết nhau sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Sau đó, cả hai liên tục được các tạp chí thời trang mời hợp tác và cùng nhau tạo ra những bộ ảnh bùng nổ phản ứng hóa học. Đến năm 2022, cặp sao bị chụp lại khoảnh khắc nắm tay tình tứ trên phố và cùng trở về một khu nhà. Hình ảnh này khiến Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chính thức lộ chuyện hẹn hò.

Sau đó không lâu, nam diễn viên được trông thấy đạp xe chở siêu mẫu hàng đầu đi chạy bộ đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chia sẻ với cánh săn ảnh, hàng xóm Tỉnh Bách Nhiên xác nhận họ thường xuyên trông thấy Lưu Văn ra vào nhà của nam diễn viên. Tháng 6/2022, Lưu Văn một lần nữa bị bắt gặp đến khách sạn mà Tỉnh Bách Nhiên đang lưu trú. Dù bị lộ vô số khoảnh khắc tình cảm bên nhau, cặp sao vẫn giữ im lặng.

Năm 2023, Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên cùng nhau tham dự show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week, như 1 cách ngầm công khai mối quan hệ. Trên hàng ghế front-row, cặp đôi ngồi sát rạt, không ngần ngại thể hiện sự thân mật. Tết Nguyên Đán 2024, Tỉnh Bách Nhiên theo chân Lưu Văn về Hồ Nam (Trung Quốc) để đón năm mới và ra mắt gia đình bạn gái. Một năm sau, Lưu Văn lại bị bắt gặp đến quê của Tỉnh Bách Nhiên ăn Tết với nhà người yêu. Giữa năm 2025, có nguồn tin cho biết cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn, nhưng không công bố với công chúng. Trước tin đồn đã bí mật về chung nhà, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn từ chối phản hồi.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên bén duyên sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu







