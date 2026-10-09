Nhân vật khó thay thế ở 2 ngày 1 đêm: Từng bị đồng nghiệp nói "không thích", nay so kè với Trấn Thành

Sao nam này cũng từng thẳng thắn nói về mối quan hệ hiện tại với Trường Giang.

Lê Dương Bảo Lâm hiện là một trong những sao nam phủ sóng mạnh trên truyền hình lẫn mạng xã hội. Tên tuổi của anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm. Chính nam diễn viên cũng từng thừa nhận chương trình là một bước ngoặt, giúp anh được công chúng yêu mến và đón nhận nhiều hơn.

Nhìn vào mối quan hệ hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm khá thân thiết với các thành viên trong dàn cast. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nam diễn viên từng có khoảng thời gian không được Trường Giang yêu thích. Trong một lần trò chuyện với Lý Nhã Kỳ, Lê Dương Bảo Lâm từng kể lại câu chuyện này.

Lê Dương Bảo Lâm nói: "Ngày xưa, tôi đi diễn, nhiều năng lượng quá nên lúc nào cũng lố hơn người ta. Thời gian đó, anh Trường Giang không hề thích tôi. Ảnh cũng có nói thiệt với tôi rằng ngày xưa mày lố quá, tao không thích diễn chung với mày, nhưng sau này, mày đã có tiếp thu và sửa đổi. Dù vậy, tôi cảm giác anh Trường Giang là người thương tôi nhiều nhất".

Lê Dương Bảo Lâm từng thừa nhận Trường Giang không thích, không muốn diễn chung với mình

Dù từng nhận lời nhận xét khá thẳng thắn từ đàn anh, Lê Dương Bảo Lâm lại cho rằng Trường Giang là người thương anh nhiều nhất. Sau những va chạm ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết và có nhiều màn tung hứng tự nhiên trên 2 Ngày 1 Đêm. Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm đã đồng hành cùng chương trình trong 5 mùa với vai trò cast chính. Từ một gương mặt từng bị nhận xét là quá "lố", nam diễn viên dần tìm được màu sắc riêng và trở thành một trong những nhân tố tạo tiếng cười quen thuộc của chương trình.

Qua thời gian, Lê Dương Bảo Lâm có nhiều thay đổi và trở thành cast chính chung với Trường Giang ở 2 ngày 1 đêm

Ngoài đời, mối quan hệ của cả hai cũng trở nên thân thiết hơn

Lê Dương Bảo Lâm nay trở thành mảnh ghép đặc trưng, khó thay thế ở 2 ngày 1 đêm

Không chỉ gây chú ý qua 2 Ngày 1 Đêm, Lê Dương Bảo Lâm còn liên tục xuất hiện trong nhiều gameshow, chương trình thực tế và hoạt động trên mạng xã hội. Trong các bảng xếp hạng thành viên, khách mời gameshow được yêu thích theo tuần, nam diễn viên nhiều lần được gọi tên. Tuần từ 30/9 - 6/10, Lê Dương Bảo Lâm đứng ở vị trí thứ 5, trong khi Trấn Thành dẫn đầu với màn xuất hiện tại Running Man Vietnam.

Lê Dương Bảo Lâm liên tục lọt top những nhân vật gây chú ý ở gameshow

Đáng chú ý, hai cái tên này thường xuyên xuất hiện trong cùng bảng xếp hạng và có những màn "so kè" vị trí. Nếu Trấn Thành là gương mặt chủ lực của nhiều chương trình lớn, Lê Dương Bảo Lâm cũng đang xây dựng được dấu ấn riêng ở những show mà anh tham gia. Mối quan hệ giữa hai người ngoài đời cũng khá thân thiết. Lê Dương Bảo Lâm là đàn em thường xuyên hợp tác với Trấn Thành trong các dự án thời gian gần đây, đồng thời cũng nằm trong nhóm bạn thân của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Nam diễn viên từng cùng vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, Lê Giang và Ali Hoàng Dương đi lưu diễn tại Mỹ. Không ít lần, Lê Dương Bảo Lâm cũng dành những lời có cánh cho đàn anh.

Anh từng chia sẻ về Trấn Thành: "Tôi thần tượng anh Thành lắm. Anh Thành cũng mở đường, nói 'thấy mày vậy anh mừng lắm'. Anh Thành chia sẻ rất nhiều với tôi. Bản thân tôi cũng đặt mục tiêu, tự đặt câu hỏi 'mình sẽ là ai?' Tôi phải như Trấn Thành, 'như' thôi chứ không phải 'thay thế', tôi nghĩ mãn đời tôi cũng không được như anh Thành. Vì khi tiếp xúc với anh, tôi biết anh Thành quá giỏi. Ngàn năm không biết kiếm được người như anh không nữa. Ảnh là người khó lắm. Tôi nghĩ khó kiếm một Lê Dương Bảo Lâm thứ hai, Trấn Thành cũng vậy. Cho nên tôi phấn đấu từng ngày, cái gì cũng hỏi anh Thành".

Nam diễn viên cũng rất gắn bó, nhiều lần làm việc chung với Trấn Thành

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Anh từng múa lửa, diễn xiếc, đóng MV và tham gia nhiều sân khấu nhỏ. Năm 2015, Lê Dương Bảo Lâm giành Quán quân Cười xuyên Việt, mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con đường tiến vào showbiz của nam diễn viên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có giai đoạn, anh gần như không được các chương trình hay sân khấu lớn mời. Lê Dương Bảo Lâm chuyển sang livestream bán hàng cùng vợ con và nhanh chóng được biết đến với biệt danh "Thánh livestream".

Thời điểm đó, nam diễn viên cũng từng vướng không ít tranh luận vì cách phản ứng mạnh khi nhận ý kiến trái chiều. Chính anh sau này nhìn lại và thừa nhận bản thân từng quá nóng tính, thường xuyên "đốp chát" trên mạng xã hội. Lê Dương Bảo Lâm từng kể: "Lúc đó trong nghề không ai mời tôi. Tôi cứ tập trung livestream lo cho vợ con đến mức phiền người ta. Sau đó tôi bị phản ứng và 'đốp chát' lại".

Từng gặp nhiều sóng gió lúc mới vào nghề, nay sự nghiệp Lê Dương Bảo Lâm đã ổn định hơn

Một biến cố khiến nam diễn viên thay đổi là thời điểm tài khoản Facebook bị chặn. Khi công việc biểu diễn không có nhiều cơ hội, livestream lại là nguồn thu nhập chính nhưng cũng gặp vấn đề, anh bắt đầu nhìn lại cách mình hoạt động trên mạng xã hội. Sau giai đoạn đó, Lê Dương Bảo Lâm cho biết bản thân học cách tiết chế, sống chậm và trưởng thành hơn. "Khoảng 2 năm nay, khi tôi nhẹ nhàng lại thì thấy cuộc sống thoải mái hơn," anh chia sẻ.

Từ một diễn viên hài từng phải tìm đủ cách để tồn tại với nghề, Lê Dương Bảo Lâm giờ đã có vị trí riêng trên truyền hình. Từ câu chuyện từng bị Trường Giang nói "không thích diễn chung" đến việc trở thành đàn em thân thiết và đồng hành cùng đàn anh suốt 5 mùa 2 Ngày 1 Đêm, hành trình của nam diễn viên cho thấy hình ảnh của anh đã thay đổi đáng kể sau nhiều năm hoạt động.

Nam diễn viên cũng có vị trí riêng trong showbiz

Ảnh: FBNV