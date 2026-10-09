Thông tin Miss Universe sẽ tổ chức tại Việt Nam đang khiến fan sắc đẹp không hứng thú mà chỉ phát mệt.

Sáng 9/10, cộng đồng fan sắc đẹp bất ngờ trước thông tin Việt Nam được chọn làm quốc gia đăng cai Miss Universe 2027. Trên fanpage 14 triệu người theo dõi, Miss Universe đăng thông báo xác nhận Việt Nam sẽ tổ chức mùa giải lần thứ 76 vào năm 2027, kèm theo đó là video quảng bá.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Việc Việt Nam có cơ hội lần thứ hai tổ chức đấu trường nhan sắc quốc tế này, sau mùa giải năm 2008 tại Nha Trang, khiến nhiều khán giả hào hứng chờ đợi những thông tin tiếp theo về địa điểm, thời gian và quy mô tổ chức.

Bài đăng thông báo Việt Nam sẽ là nơi đăng cai cuộc thi Miss Universe 2027

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở một thông báo đáng mừng. Những diễn biến liên quan đến các kênh truyền thông của Miss Universe lại tiếp tục khiến người hâm mộ hoang mang. Cụ thể, trên Instagram chính thức của cuộc thi phát thông cáo bác bỏ thông tin về nơi đăng cai Miss Universe 2027.

Đáng chú ý, thông cáo được chia sẻ trong bài đăng còn nhấn mạnh MUO không công nhận các thỏa thuận đại diện từ bên thứ ba nếu thiếu tính hợp pháp và sự chấp thuận của tổ chức. Văn bản cũng cảnh báo về việc sử dụng danh nghĩa "MU East" (quản lý Miss Universe khu vực phía Đông), cho rằng không có chi nhánh hay đại diện nào mang tên này được MUO công nhận theo cách diễn giải của phía phát hành thông cáo. Đồng thời, thông cáo trên Instagram đưa ra cảnh báo các kênh truyền thông giả mạo và phủ nhận những thỏa thuận mà tổ chức cho rằng chưa được phê duyệt hợp lệ.

Màn đấu đá nội bộ giữa những người nắm quyền Miss Universe khiến cuộc thi dần trở nên mất uy tín

Đây cũng không phải lần đầu Miss Universe khiến cộng đồng sắc đẹp phải theo dõi những màn đấu đá giữa những người nắm quyền. Suốt thời gian qua, mâu thuẫn giữa ông Nawat Itsaragrisil - người quản lý bản quyền Miss Universe khu vực phía đông - và ông Raul Rocha - người nắm giữ 50% cổ phần MUO - liên tục được đẩy lên cao trào, từ quyền cấp phép cuộc thi tại các quốc gia đến thẩm quyền điều hành, phát ngôn và quản lý thương hiệu.

Theo các thông cáo được công bố trước đó, phía JKN Universe LLC từng cho rằng các thỏa thuận nhượng quyền tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á do đơn vị liên quan đến ông Nawat ký kết không có cơ sở cấp phép hợp lệ. Phía này khẳng định MU East không có thẩm quyền cấp hoặc chuyển giao quyền nhượng quyền thương hiệu tại những thị trường nói trên.

Ngược lại, MU East lập tức phản bác, cho rằng JKN Universe LLC thuộc sở hữu chung theo tỷ lệ 50:50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc. MU East khẳng định mình có quyền vận hành, phát triển thương hiệu và quản lý các đối tác nhượng quyền tại 95 lãnh thổ thuộc khu vực phía Đông.

Hai phía liên tục đưa ra thông cáo để bảo vệ lập trường của mình, khiến công chúng phải tự đối chiếu từng tuyên bố. Trước đó, phía ông Raul Rocha cũng đưa ra tuyên bố 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore và Indonesia không có cơ sở cấp phép hợp lệ, và truất quyền dự thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico.

Những tranh chấp về quyền sở hữu, quản lý và cấp bản quyền giữa ông Nawat và ông Rocha khiến fan sắc đẹp mệt mỏi theo

Đáng chú ý, giữa lúc thông tin đại diện Việt Nam có nguy cơ không được tham dự Miss Universe 2026 vì tranh chấp bản quyền và quyền điều hành, Miss Universe Vietnam 2026 vẫn tổ chức đêm chung kết như kế hoạch. Sự kiện có sự xuất hiện của ông Nawat Itsaragrisil, người đứng đầu MU East, và khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh.

Tuy nhiên, việc tân Hoa hậu có chính thức tham dự Miss Universe 2026 hay không vẫn còn bỏ ngỏ, khi những bất đồng giữa các bên nắm quyền chưa được giải quyết dứt điểm. Trong lúc các đơn vị liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về quyền cấp phép và tư cách đại diện, người chịu ảnh hưởng không chỉ là ban tổ chức trong nước mà còn là người đẹp vừa đăng quang.

Từ chuyện bản quyền, quyền đăng cai đến suất dự thi quốc tế, những tranh chấp nối tiếp nhau đang khiến Miss Universe rơi vào tình thế khó xử. Thay vì tập trung vào chất lượng cuộc thi và hành trình của các thí sinh, công chúng lại phải liên tục theo dõi những màn phủ nhận, phản bác giữa các bên. Nếu tình trạng này kéo dài mà không có một tiếng nói thống nhất, uy tín của đấu trường nhan sắc từng được xem là hàng đầu thế giới khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng.

Việc Quỳnh Anh có thi Miss Universe 2026 hay không vẫn còn bỏ ngỏ

Ảnh: Tổng hợp