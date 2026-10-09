Không thể tin nổi đây là Park Shin Hye sau khi sinh con chỉ 15 ngày

Loạt hoạt động mới của Park Shin Hye khiến người hâm mộ rất vui mừng.

Vào ngày 7/10, nữ diễn viên Park Shin Hye đã tiết lộ tình trạng của mình sau khi sinh con gái thứ hai được 15 ngày. Nữ diễn viên đăng ảnh cùng cô giáo dạy làm bánh cùng chú thích: "Mắt tôi trông hơi lờ đờ, nhưng nhờ cô giáo Seori mà tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc! Cảm ơn cô".

Trong ảnh, Park Shin Hye gần như không trang điểm, nở nụ cười rạng rỡ. Mặc dù chỉ vừa mới sinh con khoảng 15 ngày, nhưng mỹ nhân 36 tuổi trông rất thon gọn, nhẹ nhàng, visual xinh đẹp giữ nguyên chẳng hề khác biệt. Cô cũng tiết lộ những món quà được người quen gửi tặng khi sinh con, bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn mọi người. Nhờ mọi người mà tôi ăn uống tốt và đang hồi phục".

Park Shin Hye rạng rỡ, thon gọn dù mới sinh con hơn 2 tuần. Ảnh: Instagram

Chưa dừng lại tại đây, đến ngày 8/10, Park Shin Hye đã đăng ảnh "check-in" tại concert của The Weekd ở Goyang, Hàn Quốc. Nữ diễn viên hào hứng trươ tiết mục song ca One Of The Girls của Jennie và The Weeknd. Loạt hoạt động cho thấy Park Shin Hye đã phục hồi sức khỏe, lấy lại sự năng động và rạng rỡ, khiến người hâm mộ rất vui mừng.

Nữ diễn viên đi xem concert của The Weeknd ở Goyang, Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

Park Shin Hye sinh ngày 18/2/1990 tại Gwangju trong 1 gia đình không mấy khá giả, lên Seoul theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm. Với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và vẻ đẹp trong sáng, cô nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả từ những ngày đầu. Tốt nghiệp trường Trung học Nữ sinh Youngpa và lấy bằng cử nhân sân khấu tại Đại học Chung Ang năm 2016, Park Shin Hye luôn cân bằng hoàn hảo giữa học tập và sự nghiệp, là tấm gương mẫu mực cho người người noi theo.

Cô bước vào làng giải trí từ năm 2003 với vai diễn thời thơ ấu của Choi Ji Woo trong siêu phẩm từng khiến cả 1 thế hệ khán giả sụt sùi Nấc Thang Lên Thiên Đường. Vai diễn này giúp Park Shin Hye nhanh chóng giành giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc. Từ sao nhí, cô chuyển mình thành ngôi sao thực thụ qua You're Beautiful – vai nữ cải nam trang đáng yêu trong ban nhạc A.N.JELL, rồi Heartstrings, Flower Boys Next Door và đặc biệt là siêu phẩm The Heirs. Năm 2026, Park Shin Hye tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với Undercover Miss Hong, cô vào một thanh tra tài chính ngầm, mang đến những khoảnh khắc bất ngờ và nhận được rating cao cùng sự yêu mến toàn cầu trên Netflix.

Park Shin Hye chuyển mình từ diễn viên nhí sang sao hạng A. Ảnh: X

Về đời tư, Park Shin Hye có anh trai là nhạc sĩ Park Shin Won. Mỹ nhân tuổi Ngọ này từng mơ ước làm cảnh sát thời nhỏ, nhưng đam mê diễn xuất đã đưa cô đến với ánh hào quang. Năm 2022, cô kết hôn với diễn viên Choi Tae Joon sau 5 năm hẹn hò, và chào đón cậu con trai đáng yêu cùng năm. Giờ đây ở tuổi 36, Park Shin Hye là một người mẹ trẻ dịu dàng với 2 con đủ nếp đủ tẻ.

Mỹ nhân sinh năm 1990 yêu mèo, âm nhạc và lối sống giản dị, đồng thời rất trân trọng sự hy sinh của cha mẹ – những người đã chuyển từ Gwangju lên Seoul để ủng hộ giấc mơ của cô. Gần đây, cô xúc động chia sẻ về sức khỏe của cha trên chương trình You Quiz on the Block, thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc. Park Shin Hye đang sống trọn vẹn ở cả hai vai trò: một diễn viên tài năng và một người mẹ, người vợ hạnh phúc.

Ảnh: X

Cô kết hôn với Choi Tae Joon từ năm 2022. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun