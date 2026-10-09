Tuyên án nữ ca sĩ dùng gậy đánh đập, dội nước sôi lên người con gái tuổi teen gây tử vong

Nữ ca sĩ này bạo hành con gái tuổi teen 1 cách dã man do cảm thấy bị mất mặt.

Vụ việc nữ ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình Kim Soo Jin bạo hành con gái tuổi teen đến chết đã khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao trong suốt những tháng qua. Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra hồi tháng trước, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Kim Soo Jin. Nhưng luật sư của nữ ca sĩ này đã xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: “Cô ấy không có ý định sát hại con gái mình”.

Tới sáng 9/10, tờ Sports Chosun đưa tin, Tòa án khu vực Jinju vừa tuyên phạt 25 năm tù đối với Kim Soo Jin vì đã đánh đập con gái tuổi teen, dội nước sôi gây bỏng toàn thân cô bé rồi bỏ mặc nạn nhân dẫn đến tử vong.

Tại tòa, thẩm phán giải thích lý do giảm hình phạt đối với bị cáo họ Kim từ mức tử hình xuống còn 25 năm tù giam: “Tòa án đã xem xét tổng thể các yếu tố, trên thực tế thì khó có thể coi đây là vụ án đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước”.

Song song với đó, thẩm phán cũng chỉ trích gay gắt hành vi phạm tội của Kim Soo Jin: “Bị cáo đã gây thương tích nghiêm trọng và làm bỏng toàn thân nạn nhân. Sau đó vì muốn che giấu hành vi của mình nên đã không đưa nạn nhân đến bệnh viện hay có biện pháp điều trị thích hợp. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn không thừa nhận lỗi lầm và cố trốn tránh trách nhiệm”.

Kim Soo Jin bị tuyên phạt 25 năm tù giam vì hành vi đáng lên án. Ảnh: Naver

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Kim Soo Jin đã dùng gậy gỗ đánh con gái với lý do “vì con mà cảm thấy bị mất mặt”. Sau khi khiến con gái bị rách da đầu, nữ ca sĩ họ Kim còn dội nước sôi lên đỉnh đầu cô bé, gây ra vết bỏng trên diện rộng chiếm tới 27% cơ thể nạn nhân.

Dù con gái kêu cứu vì bị khó thở, thế nhưng Kim Soo Jin vẫn không thực hiện các biện pháp sơ cứu cần thiết. Trái lại, để che giấu hành vi phạm tội của mình, nữ ca sĩ này còn không đưa con đi điều trị kịp thời mà nhốt nạn nhân trong xe ô tô, cuối cùng khiến cô bé tử vong.

Khi mọi chuyện đã quá muộn thì Kim Soo Jin mới chịu đưa con gái đến bệnh viện ở Namhae, tỉnh Gyeongnam cấp cứu. Các nhân viên y tế khi ấy đã nhanh chóng phát hiện ra những vết bầm tím đáng ngờ khắp cơ thể cô bé và báo cảnh sát. Đáng buồn là cô bé tuổi teen đã qua đời khi vừa đến bệnh viện.

Vào thời điểm đó, Kim Soo Jin nhanh chóng bị bắt giữ với cáo buộc bỏ bê con cái dẫn đến tử vong. Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là thái độ của nữ ca sĩ tại bệnh viện. Các nhân chứng cho biết khi ấy người phụ nữ này hét lên “Con tôi chưa chết” và gây náo loạn tại cơ sở y tế. Ngay cả khi cảnh sát đã đến nơi, Kim Soo Jin vẫn khẳng định con gái còn sống và nói những điều kỳ lạ.

Nạn nhân mãi mãi ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ. Ảnh: X

Truyền thông Hàn cũng công bố hình ảnh chiếc ô tô nơi nạn nhân bị bỏ lại trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Nate

Trước khi xảy ra vụ việc, Kim Soo Jin khá nổi tiếng tại địa phương. Người phụ nữ này làm ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và tham gia các hoạt động từ thiện. Kim Soo Jin được cho là đã tham gia sự kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cộng đồng cùng con gái chỉ 1 ngày trước thảm kịch.

Nhiều người dân từng ca ngợi Kim Soo Jin là người tốt bụng, cởi mở và nhân hậu. Được biết, nữ ca sĩ họ Kim còn có bằng y khoa từ 1 trường đại học danh tiếng ở Seoul, từng giành giải ở cuộc thi sắc đẹp, làm đại sứ cho nhiều tổ chức địa phương.

1 người quen thân thiết cho biết: “Kim Soo Jin rất chu đáo và tốt bụng đến nỗi chúng tôi còn gọi cô ấy là ca sĩ thiên thần”. Sự tương phản giữa hình ảnh này và những vết thương tàn khốc trên cơ thể con gái khiến nhiều người sửng sốt. Những khán giả từng ca ngợi Kim Soo Jin là người tốt bụng, cởi mở giờ đây đang vô cùng choáng váng trước hàng loạt cáo buộc tội ác kinh hoàng liên quan tới người phụ nữ này.

Kim Soo Jin tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từng được người xung quanh gọi là “ca sĩ thiên thần” trước khi gây ra tội ác nghiêm trọng. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom