MC cuối cùng dẫn Vượt Lên Chính Mình: Cha mất không có tiền đưa về quê, giờ bán bánh mì trên đường Đặng Văn Ngữ

Con đường vào nghề của nam MC không trải đầy hoa hồng, có những lúc chênh vênh đến mức nghĩ sẽ bỏ nghề.

Quốc Thuận tên thật là Tô Hòa Thuận, sinh ra và lớn lên ở Núi Sập, An Giang. Năm 15 tuổi, Quốc Thuận xin lên TP.HCM học và ở nhờ nhà người thân. Đến năm 17 tuổi, anh tự mày mò công thức nấu nước sâm lạnh rồi tranh thủ bán vào buổi chiều, tối để kiếm thêm tiền trang trải việc học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông và thi vào trường sân khấu, anh tiếp tục làm nhiều công việc khác nhau, từ chạy bàn, in danh thiếp đến làm hậu đài, giữ xe.

Điều đáng nói là dù phải làm thêm liên tục, Quốc Thuận vẫn giữ được việc học và dần bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Nhờ duyên hài, anh được mời tham gia một nhóm hài khá thành công thời điểm đó. Những tưởng đây sẽ là bước đệm để nam diễn viên tiến xa hơn với nghề, nhưng một phút lỡ sai lầm với đàn anh, Quốc Thuận rời nhóm và rơi vào trạng thái chới với.

MC Quốc Thuận từng có tuổi trẻ vất vả, làm nhiều nghề để theo đuổi con đường nghệ thuật

Trong lúc tưởng như cánh cửa nghệ thuật đã khép lại, Quốc Thuận may mắn gặp đạo diễn Quốc Thảo. Vị đạo diễn không chỉ cho anh cơ hội làm nghề mà còn bắt đầu từ những công việc rất nhỏ như nhắc tuồng, lo đạo cụ, đóng vai quần chúng. Sau đó, Quốc Thảo tiếp tục nâng đỡ để Quốc Thuận trở thành diễn viên tại Sân khấu nhỏ 5B. Cũng vì ghi nhớ ân tình này, anh lấy chữ "Quốc" làm tên lót cho nghệ danh Quốc Thuận.

Tuy nhiên, hành trình khi ấy vẫn chưa hề bằng phẳng. Quốc Thuận từng rời Sân khấu nhỏ 5B rồi theo Quốc Thảo về sân khấu Trần Cao Vân. Khi sân khấu này đóng cửa và Quốc Thảo sang Mỹ định cư, anh lại một lần nữa rơi vào cảnh chật vật kiếm sống.

Đúng lúc đó, Thúy Nga xuất hiện như một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Quốc Thuận. Nữ nghệ sĩ mời anh tham gia nhóm hài của mình. Cả hai cùng xuất hiện trong các chương trình Gala Cười. Từ đây, tên tuổi Quốc Thuận được khán giả biết đến rộng rãi hơn, công việc diễn xuất cũng dần thuận lợi.

Nhưng cũng chính giai đoạn này lại chứng kiến một trong những thời điểm cay đắng nhất cuộc đời nam nghệ sĩ. Khi Thúy Nga sang Mỹ định cư, Quốc Thuận rơi vào cảnh bấp bênh. Cha anh qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất ở TP.HCM, trong khi bản thân không có nổi tiền trong túi để đưa cha về quê. Cuối cùng, Quốc Thuận phải gọi điện hỏi vay Thúy Nga để lo việc hậu sự cho cha.

Sự nghiệp nghệ thuật của Quốc Thuận không trải đầy hoa hồng

Sau khi lo xong tang lễ, Quốc Thuận tiếp tục vay mượn hơn chục triệu đồng để trở lại TP.HCM. Thay vì bỏ nghề, anh quyết tâm bám trụ với con đường nghệ thuật. Nam nghệ sĩ cùng một số người bạn mở công ty dựng phim, ban đầu nhận thực hiện cả những công việc như đám cưới, đám ma. Sau đó, anh có cơ hội làm đạo diễn các tiểu phẩm truyền hình rồi từng bước chuyển hướng sang sản xuất, đạo diễn chương trình.

Từ một diễn viên hài, Quốc Thuận dần trở thành gương mặt đa năng của showbiz Việt. Anh tham gia nhiều phim truyền hình như Ngõ Vắng, Tình Yêu Còn Lại, Dù Gió Có Thổi, Hiệp Sĩ Đường Phố... Đồng thời, nam nghệ sĩ đứng sau nhiều chương trình với vai trò đạo diễn, trong đó có Gương Mặt Thân Quen Nhí, các phim truyền hình như: Hàng Xóm, Vợ Tui Tui Sợ, Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống, Về Đi Tía Ơi, Nailbiz Đại Chiến...

Ở vai trò MC, Quốc Thuận cũng tạo được dấu ấn riêng. Anh từng đồng hành cùng NSND Hồng Vân trong Vợ Chồng Son, dẫn Gõ Cửa Thăm Nhà cùng Ngọc Lan và đảm nhận vai trò MC của Vượt Lên Chính Mình. Với Vượt Lên Chính Mình, Quốc Thuận bắt đầu dẫn chương trình từ năm 2018 và cũng là người cầm trịch ở mùa phát sóng cuối cùng trước khi chương trình tạm ngưng. Thời điểm đó, chính nam MC từng chia sẻ anh rất buồn khi biết chương trình có khả năng dừng lại sau hành trình dài gắn bó với khán giả.

MC Quốc Thuận dẫn nhiều chương trình như Vượt Lên Chính Mình, Vợ Chồng Son, Gõ Cửa Thăm Nhà,...

Sau nhiều năm làm nghề, cuộc sống của Quốc Thuận cũng dần ổn định hơn. Năm 2014, anh kết hôn với bà xã Mai Liên, một người làm trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất phim. Hai vợ chồng có hai con, một trai một gái. Gia đình nhỏ của nam nghệ sĩ nhiều năm qua được biết đến với cuộc sống giản dị, kín tiếng nhưng đầm ấm.

Quốc Thuận từng chia sẻ anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Có thời điểm hai vợ chồng tính chuyện cùng thành lập công ty sản xuất phim nhưng sau đó quyết định dừng lại để dành thời gian chăm sóc con. Nam nghệ sĩ cho rằng tiền bạc có thể kiếm lại, còn tuổi thơ của con thì không thể quay trở lại.

Ở hiện tại, Quốc Thuận vẫn hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò, từ diễn xuất, đạo diễn đến MC. Bên cạnh đó, anh còn thử sức với việc kinh doanh để có thêm nguồn thu nhập. Nam nghệ sĩ mở xe bánh mì trên đường Đặng Văn Ngữ, tự mình làm thêm một công việc rất đời thường bên cạnh những hoạt động trong showbiz.

Song song với đi diễn, Quốc Thuận bán bánh mì pate kiếm thêm thu nhập

Ảnh: FBNV