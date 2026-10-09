Nỗi lòng của Hoa hậu Tiểu Vy

Hoa hậu Tiểu Vy thừa nhận những thiếu sót, cho biết vẫn đang trong quá trình học hỏi.

Tiểu Vy đã hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt gần 10 năm. Cô cũng từng không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều xoay quanh cách ứng xử. Mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy bất ngờ thu hút sự chú ý khi trực tiếp phản hồi một bình luận nhắc lại những lần cô từng bị nhận xét là chưa khéo léo trong cách ứng xử.

Dưới bài đăng có nội dung vừa khen ngợi nhan sắc của Tiểu Vy, vừa đề cập đến một số tình huống trong quá khứ từng khiến nàng hậu nhận về ý kiến trái chiều, người đẹp sinh năm 2000 đã để lại lời chia sẻ khá thẳng thắn. Không chỉ thừa nhận những thiếu sót, Tiểu Vy còn cho biết cô vẫn đang trong quá trình học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Theo nàng hậu, ai cũng có những lúc chưa hoàn hảo, điều quan trọng là biết nhìn nhận vấn đề và thay đổi theo hướng tốt hơn.

Tiểu Vy viết: "Dạ, em cũng đã nhìn nhận lại và rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân sau những tình huống chưa khéo léo trước đây. Em vẫn đang cố gắng học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày ạ. Ai cũng có những lúc chưa hoàn hảo, quan trọng là mình biết nhìn nhận và thay đổi theo hướng tốt hơn".

Tiểu Vy lên tiếng trước bài đăng chỉ ra khuyết điểm trong cách ứng xử, phát ngôn của bản thân trong quá khứ. Ảnh: FBNV

Nàng hậu sinh năm 2000 thừa nhận những thiếu sót, cho biết vẫn đang trong quá trình học hỏi. Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Tiểu Vy nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi cách phản hồi cầu thị. Thay vì tranh luận hay phủ nhận hoàn toàn những nhận xét từ cộng đồng mạng, cô lựa chọn nhìn lại những khuyết điểm từng khiến mình bị bàn tán.

Lời chia sẻ lần này được xem như một cách Tiểu Vy công khai nhìn nhận những hạn chế của bản thân. Nàng hậu không khẳng định mình đã hoàn hảo mà cho thấy mong muốn tiếp tục thay đổi, học hỏi từ những trải nghiệm trước đây.

Bình luận của Tiểu Vy nhận được sự ủng hộ từ netizen. Ảnh: FBNV

Vào tháng 4/2026, Tiểu Vy từng vướng tranh cãi khi xuất hiện tại một sự kiện của nhãn hàng mỹ phẩm. Trong phần giao lưu, nàng hậu tỏ ra lúng túng, không nhớ rõ tên sản phẩm và phải quay sang nhờ Thiều Bảo Trâm hỗ trợ. Một số khán giả cũng cho rằng việc cô cười đùa trong lúc phát biểu khiến phần xuất hiện trở nên thiếu chuyên nghiệp. Sau đó, Tiểu Vy thừa nhận bản thân khi ấy bị mất tập trung, "không khéo ăn nói" và cho biết sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, lời giải thích của cô vẫn tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Chỉ một tháng sau, vào tháng 5/2026, Tiểu Vy tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc tại lễ cúng trước khi bấm máy phim Ốc Mượn Hồn được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong video, cô bị một bộ phận khán giả nhận xét là thiếu tinh tế khi đứng lựa chọn đồ "xin lộc", nhiều lần cầm lên rồi đặt xuống. Hành động này nhanh chóng gây tranh luận, trong đó có ý kiến cho rằng cách ứng xử của nàng hậu chưa thật sự phù hợp với không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Tiểu Vy từng không ít lần vướng tranh cãi vì phát ngôn và cách ứng xử trong quá khứ. Ảnh: Tổng hợp

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi và nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô dần xây dựng hình ảnh trưởng thành hơn, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang, giải trí và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.

Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình và sự thay đổi tích cực, Tiểu Vy cũng từng có lúc đối mặt với những ý kiến trái chiều xoay quanh cách giao tiếp và ứng xử trước công chúng. Những trải nghiệm đó phần nào giúp nàng hậu nhìn nhận lại bản thân và cho thấy sự thay đổi rõ hơn trong cách cô xuất hiện trước khán giả.