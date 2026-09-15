Tiểu Vy hóa cô dâu đẹp như bước ra từ cổ tích, visual tuổi 26 khiến netizen không rời mắt

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc ngày càng sắc sảo.

Trong lần tham gia sự kiện của NTK Đỗ Long, Tiểu Vy xuất hiện với hình tượng cô dâu và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nàng hậu sinh năm 2000 mặc bộ váy cưới trắng thiết kế cầu kỳ, ôm sát cơ thể giúp tôn vóc dáng thanh mảnh, những chi tiết đính kết tinh xảo tạo hiệu ứng bắt sáng nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Lần hóa thân thành cô dâu tiếp tục giúp Tiểu Vy ghi điểm với hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút, khẳng định sức hút bền bỉ của nàng hậu sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc nổi bật, nàng hậu sinh năm 2000 còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang lớn, đảm nhận vị trí vedette trên nhiều sàn diễn và trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế tin tưởng lựa chọn.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Nguồn: FBNV

Nàng hậu sinh năm 2000 mặc bộ váy cưới trắng thiết kế cầu kỳ, ôm sát cơ thể giúp tôn vóc dáng thanh mảnh. Nguồn: FBNV

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, trở thành một trong những nàng hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi. Ngay từ thời điểm đăng quang, Tiểu Vy đã gây chú ý với gương mặt có đường nét hài hòa, đôi mắt sâu cùng thần thái hiện đại được nhiều khán giả nhận xét là phù hợp với các sân khấu thời trang quốc tế.

Sau khi trở thành hoa hậu, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 và lọt Top 30 chung cuộc, đồng thời ghi dấu ấn với thành tích Top 5 phần thi Người đẹp Nhân ái. Đây cũng là bước đệm giúp cô mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và giải trí. Những năm sau đăng quang, phong cách của Tiểu Vy cũng có sự thay đổi rõ rệt, từ hình ảnh nàng hậu tuổi đôi mươi trong trẻo trở nên trưởng thành, quyến rũ và cá tính hơn.

Không dừng lại ở vai trò người mẫu, Tiểu Vy còn tham gia một số dự án điện ảnh, chương trình truyền hình và các hoạt động cộng đồng. Sự chăm chỉ trong việc xây dựng hình ảnh giúp cô trở thành một trong những nàng hậu thế hệ 2000 có độ nhận diện cao trong showbiz Việt.

Tiểu Vy trở thành một trong những nàng hậu có độ nhận diện cao trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Tiểu Vy được biết đến là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô chưa công khai mối quan hệ cá nhân trước công chúng và thường giữ sự riêng tư trong cuộc sống ngoài ánh đèn sân khấu. Nàng hậu từng chia sẻ rằng ở thời điểm hiện tại, cô tập trung nhiều hơn cho công việc, phát triển bản thân và tận hưởng những trải nghiệm mới trong cuộc sống.