Thê thảm mỹ nhân sinh năm 2000 từng được so với BLACKPINK, nay hết thời đi pha chế ở quán cafe

Cô gái này từng là tâm điểm của nhóm nhạc, nhận được sự thiên vị lớn từ công ty quản lý.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của 1 netizen. Người này cho biết khi mua cafe đã trò chuyện với nhân viên pha chế. Vì nhân viên pha chế này có ngoại hình, khí chất khác biệt nên chủ bài viết biết người đó từng là thần tượng, chỉ không biết tên cô và nhóm nhạc của cô.

"Tôi đi mua cà phê, trò chuyện với nhân viên và cô ấy nhắc đến việc từng là thần tượng. Nhưng tôi không biết cô ấy từng ở nhóm nào, tôi chỉ cảm thấy có sự tương phản quá lớn" - chủ bài viết đăng. Cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra nhân viên pha chế này là Mia, cựu thành viên nhóm nhạc EVERGLOW của Yuehua Entertainment.

Ảnh: X

Ảnh: X

Cư dân mạng hỏi về danh tính nhân viên pha chế trong quán cafe. Ảnh: X

Bài đăng nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội. Một số người sốc và và đau lòng khi biết Mia - nữ thần tượng tài năng, từng được so sánh với BLACKPINK - giờ lại làm nhân viên pha chế ở quán cafe. Cô dường như đã rời bỏ ngành giải trí, nhất là sau những chuyện xảy ra với nhóm nhạc của mình.

Cô gái này là Mia, cựu thành viên EVERGLOW. Ảnh: X

Mia sinh năm 2000, ra mắt cùng EVERGLOW vào năm 2019. Ngay từ khi mới ra mắt, EVERGLOW đã gây sự chú ý lớn với phong cách girlcrush mạnh mẽ cùng loạt ca khúc bắt tai như Bon Bon Chocolat, Adios và Dun Dun. Các ca khúc nhanh chóng đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube trong thời gian ngắn, khiến EVERGLOW được xem là 1 trong những tân binh gen 4 nổi bật.

EVERGLOW từng được so sánh với BLACKPINK...

... do sự tương đồng về âm nhạc và phong cách. Ảnh: X

Thậm chí, EVERGLOW còn được so sánh với BLACKPINK nhờ sự tương đồng trong phong cách âm nhạc. Cách nhóm nhạc xoay quanh Mia cũng được so với hiện tượng "Jennie và những người bạn" của BLACKPINK ở thời kỳ đầu. Nhưng trong giai đoạn COVID-19, nhóm bị đóng băng hoạt động khiến tên tuổi nguội lạnh. Sau đó, tranh cãi liên quan đến thành viên Yiren càng khiến nhóm vấp phải làn sóng tẩy chay. Đến tháng 6/2025, EVERGLOW chính thức hết hợp đồng, rời khỏi Yuehua Entertainment khi chưa từng nhận được bất kỳ khoản lương nào.

Chỉ có 2 thành viên Sihyeon, E:U, Onda và Aisha tiếp tục với cái tên EVERGLOW ở công ty mới, còn Yiren và Mia rời nhóm. Tuy nhiên, EVERGLOW hiện tại khá chật vật, họp báo ra nhạc lác đác vài người, album bán không nổi 500 bản. Bản thân Yiren chưa có nhiều hoạt động ở quê nhà Trung Quốc, Mia thì trở thành nhân viên pha chế. Đây quả là cái kết buồn với nhóm nhạc từng được so sánh với BLACKPINK.

EVERGLOW có cái kết buồn. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo