2 quý tử nhà Britney Spears hàn gắn với mẹ ruột, visual điển trai cao lớn hơn 1,90m gây chú ý

Sau nhiều năm nguội lạnh và xa cách, mối quan hệ giữa Britney Spears và 2 con đang ngày càng hòa hợp, gần gũi hơn.

Ngày 8/10, tờ Page Six đưa tin Britney Spears gây chú ý khi đăng tải lên Instagram hình ảnh cô khoác tay hai con trai Sean Preston (21 tuổi) và Jayden James (19 tuổi). Nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ 3 mẹ con vừa có chuyến đi chơi đến công viên giải trí Dollywood của cố huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton.

Ngay lập tức, visual của hai con trai Britney Spears chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều khán giả khen ngợi Sean Preston và Jayden James ngày càng cao lớn, điển trai đốn tim mọi thiếu nữ. Cả hai được nhận xét thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Được biết hai quý tử nhà "công chúa nhạc pop" đều có chiều cao hơn 1,90 m. Trong đó con trai út của Britney Spears có ước mơ thành nhạc sĩ và dấn thân vào showbiz.

Britney Spears đăng ảnh đi chơi với 2 con trai. Ảnh: Instagram.

Hai quý tử của "công chúa nhạc pop" đều đẹp trai, cao lớn sau khi trưởng thành. Ảnh: Instagram.

Briney Spears có 2 con trai Sean Preston - Jayden James với chồng cũ Kevin Federline. Vì chịu sự kiểm soát của quyền giám hộ, cô đành ngậm ngùi mất quyền nuôi con vào tay chồng cũ. Sự chia cắt này từng là đòn đau đớn đối với nữ ca sĩ, khiến cô rơi vào hụt hẫng: "Tôi thật sự không còn mục tiêu sống. Các con là niềm vui, là tất cả cuộc đời tôi. Tôi luôn mong ngóng được gặp con. Và đột nhiên, chúng đi mất".

Do không kề cận sớm tối bên nhau, mối quan hệ giữa giọng ca One More Time và 2 con dần trở nên xa cách. Khi Sean Preston - Jayden James lớn lên, cả hai cảm thấy không thoải mái với những bài đăng nhạy cảm mà mẹ chia sẻ trên trang cá nhân. Vì vậy, Sean Preston - Jayden James chọn cách cắt đứt liên lạc, công khai rạn nứt tình thân với Briney Spears. Trên sóng truyền hình, Jayden từng chia sẻ rằng anh không ghét mẹ, chỉ là chưa sẵn sàng gặp mặt Britney Spears. "Tôi nghĩ quan hệ của mẹ con chúng tôi hoàn toàn có thể hàn gắn, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian và nỗ lực. Tôi luôn hy vọng sức khỏe và tinh thần của mẹ tốt hơn. Khi nào mẹ ổn, tôi sẽ gặp mẹ", Jayden James nói.

Đối mặt với sự lạnh nhạt của các con, Britney Spears từng cho biết cô cảm thấy rất đau lòng. Dù bị 2 con trai ruồng rẫy, nữ ca sĩ không trách móc hay giận hờn Sean Preston và Jayden James. Cô xin lỗi nếu vô tình có lời nói, hành động khiến hai con tổn thương. Đồng thời, Britney Spears khẳng định yêu con hơn cả bản thân và mong một ngày sớm nhất mẹ con được đoàn tụ.

Đến năm 2024, mối quan hệ giữa Britney Spears và con trai dần hòa dịu. Gần đây, Sean Preston - Jayden James chuyển từ Hawaii về Los Angeles (Mỹ) sống cùng mẹ, hỗ trợ tinh thần cho Britney Spears trong thời điểm nữ ca sĩ bất ổn, thường xuyên có hành vi mất kiểm soát. Tháng 4 vừa qua, con trai đầu của Britney là Sean Preston dường như đã bỏ họ Federline trên Instagram và sử dụng tên "Sean P Spears" trên nền tảng này, lấy họ của mẹ.

Briney Spears và 2 con trai từng rạn nứt mối quan hệ mẹ con. Ảnh: Page Six.

Thời gian qua, Britney Spears thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh, video kỳ lạ gây hoang mang. Tình trạng của nữ ca sĩ giống hệt Justin Bieber. Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân. Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay. Các clip bất ổn khiến bạn bè lo lắng cho tình trạng sức khỏe tâm thần lao dốc, hành vi ngày càng mất kiểm soát của Britney và muốn giúp đỡ nhưng bị nữ ca sĩ nổi tiếng từ chối. Tuy nhiên, do Britney Spears không làm điều không sai trái, không vi phạm pháp luật nên không ai có thể can thiệp được.

Tháng 3/2026, truyền thông thế giới dậy sóng khi Britney Spears bị cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) bắt giữ với cáo buộc lái xe quá tốc độ dưới ảnh hưởng của rượu và chất kích thích. Sáng 5/3, Britney Spears được trả tự do. Đến ngày 5/5, cô nhận tội lái xe ẩu có liên quan đến rượu và chất kích thích, đồng thời chấp nhận điều trị. Nữ ngôi sao đình đám đã tránh được án tù, và phải chịu mức xử phạt quản chế trong 12 tháng.

Sau đó, Britney Spears cũng đã tự nguyện đăng ký vào 1 trung tâm cai nghiện nhằm phục hồi chức năng và cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân. Nguồn tin cho biết thêm, cô tham gia chương trình cai nghiện do lạm dụng chất kích thích. Được biết, ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh, lạm dụng chất kích thích... được cho là những nguyên nhân khiến Britney Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có những hành động bất thường gây lo ngại trong suốt thời gian qua.

Britney Spears đăng nhiều clip kỳ dị và gây náo loạn xa lộ. Sau đó, cô bị bắt với cáo buộc lái xe quá tốc độ dưới ảnh hưởng của rượu và chất kích thích. Ảnh: Page Six.



Nguồn: Page Six