Jennie (BLACKPINK) lặng lẽ biến mất khỏi showbiz?

Sự vắng mặt của Jennie (BLACKPINK) tại show diễn Chanel ở Paris Fashion Week đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Với tầm ảnh hưởng toàn cầu, Jennie (BLACKPINK) lúc nào cũng bận rộn ở khắp các show âm nhạc, show diễn thời trang, sự kiện lớn toàn cầu. Tuy nhiên, nữ idol đình đám đã bất ngờ vắng mặt tại show diễn Chanel ở Paris Fashion Week. Đây vốn là show diễn quan trọng trong năm của nhà mốt mà Jennie đang là đại sứ toàn cầu.

Sự vắng bóng của Jennie ở show diễn quan trọng, cũng như ở nhiều sự kiện lớn đã làm dấy lên nhiều bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều antifan vội vã kết luận mỹ nhân BLACKPINK "hết thời", lụi tàn sự nghiệp. Thậm chí, còn có tin đồn Jennie sẽ sớm kết hôn.

Sự vắng mặt của Jennie (BLACKPINK) tại show diễn Chanel ở Paris Fashion Week đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Ảnh: Starnews

Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra rằng nữ idol đã chủ động nghỉ ngơi và rất vui vì cô đã làm điều này sau 10 năm cống hiến cho nghệ thuật không ngừng nghỉ. Vào tháng 8 vừa qua, Jennie đã thực hiện phỏng vấn với tạp chí Cosmopolitan. Tại đây, nữ idol tiết lộ quyết định dừng lại, không lên kế hoạch cho 2 hay 3 năm tiếp theo.

Cô đối diện với sự vô định bằng một thái độ điềm tĩnh và đầy trân trọng: "Tôi đang chừa ra một khoảng trống nhỏ trong đầu để xem liệu còn điều gì khác mà mình muốn hướng tới hay không. Sự vô định này thực sự rất đặc biệt. Nó cho tôi không gian để suy ngẫm và tôi coi đây là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng hiện tại, tôi đang tận hưởng từng phút từng giây trong chính khoảnh khắc này".

Nữ idol tiết lộ quyết định dừng lại, không lên kế hoạch cho 2 hay 3 năm tiếp theo trên tạp chí Cosmopolitan. Ảnh: Cosmopolitan

Và Jennie cũng không hề nghỉ làm hoàn toàn. Vào tối ngày 8/10, nữ idol đã xuất hiện làm khách mời trong concert của The Weeknd tại Seoul, cùng anh song ca bài hát One Of The Girls nổi tiếng. Cũng rất có thể Jennie đang ấp ủ nhiều dự án mới, album mới chờ ngày trình làng khán giả.

Có thể nói rằng Jennie không biến mất, cô chỉ chọn nghỉ ngơi chủ động. Ngôi sao 30 tuổi cũng không nghỉ hẳn, mà cô chỉ lựa chọn cường độ công việc phù hợp hơn, không còn áp lực phải làm việc "bán mạng" như trước. Người hâm mộ nhung nhớ Jennie, nhưng cũng rất mừng khi nữ idol có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Vào tối ngày 8/10, nữ idol đã xuất hiện làm khách mời trong concert của The Weeknd tại Seoul, cùng anh song ca bài hát One Of The Girls nổi tiếng. Clip: X

Jennie Kim sinh ngày 16/1/1996 tại Hàn Quốc. Cô từng có nhiều năm học tập tại New Zealand trước khi trở về quê hương để theo đuổi giấc mơ ca hát. Năm 2010, Jennie gia nhập YG Entertainment với tư cách thực tập sinh và trải qua gần 6 năm rèn luyện trước khi chính thức ra mắt.

Năm 2016, Jennie debut cùng BLACKPINK bên cạnh Jisoo, Rosé và Lisa. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã vươn lên trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng loạt bản hit như Boombayah, Whistle, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom, Shut Down... Jennie đảm nhận vai trò rapper chính, đồng thời là một trong những thành viên có sức hút lớn nhất của nhóm.

Năm 2018, cô phát hành ca khúc solo đầu tay SOLO , đạt thành tích ấn tượng cả trong và ngoài Hàn Quốc. Những năm tiếp theo, Jennie tiếp tục khẳng định vị thế nghệ sĩ solo với nhiều sản phẩm âm nhạc và màn hợp tác quốc tế, đồng thời tham gia diễn xuất trong series Hollywood The Idol. Cô cũng thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang danh giá và là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón.

Ảnh: Instagram

Jennie có sự nghiệp âm nhạc bùng nổ. Ảnh: Instagram

Không quá lời khi nói Jennie là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á hiện nay. Mỗi món đồ cô mặc đều có khả năng tạo nên xu hướng và nhanh chóng "cháy hàng". Phong cách của Jennie liên tục biến hóa giữa nữ tính, cá tính, cổ điển và gợi cảm nhưng luôn giữ được dấu ấn riêng.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Jennie cũng luôn là đề tài thu hút sự chú ý. Trong suốt sự nghiệp, cô đã hẹn hò với Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS). Sau 1 thập kỷ hoạt động, Jennie vẫn duy trì sức hút hiếm có trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện đều đủ để tạo nên xu hướng mới, mỗi bộ ảnh đều trở thành chủ đề bàn luận và mỗi màn trình diễn đều khiến công chúng không thể rời mắt.

Ảnh: Instagram

Jennie không hề suy giảm độ hot sau 1 thập kỷ hoạt động. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo