Nam diễn viên đi rửa chén mướn giờ thành chủ tịch công ty thực phẩm, tài sản trăm tỷ vẫn đi hát hội chợ nhận cát-xê vài triệu đồng

Sao nam này phát tài sau khi rẽ hướng sang kinh doanh.

Hà Gia Kính là 1 trong những diễn viên huyền thoại của showbiz Trung Quốc. Anh sinh năm 1959, trong gia đình không trọn vẹn bố mẹ ly hôn, phải nương nhờ nhà bà. Để có tiền trang trải cuộc sống, đóng học phí và lo cho người bà già yếu bệnh tật, Hà Gia Kính từng phải đi rửa chén mướn, bán kem dạo trên phố.

Năm 1982, Hà Gia Kính ghi danh vào học viện đào tạo diễn viên của đài truyền hình ATV. Ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai với đôi mắt sáng sâu, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm vuông chẻ nam tính cùng khả năng diễn xuất nổi trội giúp anh được đẩy thẳng lên hàng nam chính. Đến năm 1993, Hà Gia Kính nổi danh khắp châu Á, trở thành chàng trai trong mộng của hàng vạn fan nữ với vai Triển Chiêu trong phim Bao Thanh Thiên. Anh được xem là "Triểu Chiêu đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ".

Gương mặt được ví như "tuyệt tác" của Hà Gia Kính thời trẻ. Ảnh: Weibo.

Hà Gia Kính từng là Triển Chiêu vạn người mê trên màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Đến năm 2014, Hà Gia Kính quyết định giải nghệ vì thu nhập đóng phim quá thấp, không tương xứng với mồ hôi nước mắt đã bỏ ra. Theo nam diễn viên, ròng rã trên phim trường hơn 150 giờ/năm, anh chỉ bỏ túi vài nghìn HKD (vài chục triệu đồng).

Do đó, Hà Gia Kính chấp nhận rời bỏ ánh hào quang để rẽ hướng sang kinh doanh cùng bạn thân. Nam diễn viên mạo hiểm dốc sạch 30 triệu HKD (99,4 tỷ đồng) tiền tiết kiệm để đầu tư vào mảng thực phẩm sạch như rong biển, ngũ cốc và đồng thời thuê 1 mảnh đất có diện tích hơn 54.000 m2 để xây dựng thành nhà máy sản xuất. Nhờ buôn may bán đắt, Hà Gia Kính phát tài, trở thành đại gia của showbiz Trung Quốc. Tài tử Bao Thanh Thiên hiện sở hữu khối tài sản ròng ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 331 tỷ đồng). Trong đó, công ty thực phẩm mà Hà Gia Kính đang giữ chức chủ tịch được định giá 20 triệu USD (khoảng 520 tỷ đồng) trên thị trường.

Dù bận rộn kinh doanh và nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ, Hà Gia Kính vẫn nhận lời đi diễn ở các sự kiện bình dân loại 3 như trung tâm thương mại hay hội chợ, với mức cát-xê chỉ vài trăm USD (tương đương vài triệu đồng). Bạn bè thân thiết cho biết "Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh" đi diễn sự kiện quy mô nhỏ cho đỡ nhớ nghề chứ không phải vì thiếu tiền.

Hà Gia Kính trở thành đại gia nhờ kinh doanh rong biển, ngũ cốc. Ảnh: Sohu.

Những năm qua, tài tử chấp nhận đi diễn ở các sự kiện bình dân cho đỡ nhớ nghề. Ảnh: Sina.

Hiện tại, ở tuổi 67, nam diễn viên vẫn vô cùng phong độ, đẹp trai và khỏe khoắn. Ảnh: Sina.

Về đời tư, cuối tháng 2/2024, Hà Gia Kính xác nhận anh đã bí mật kết hôn và có con gái. Nam diễn viên cho biết vợ chồng anh có cuộc sống hôn nhân bình thường và kín đáo. Vợ Hà Gia Kính là người ngoài giới giải trí, chưa từng lộ diện trước truyền thông.

Khi được hỏi về danh tính vợ, tài tử nói: "Vợ tôi không quá xinh đẹp, nhưng con gái của tôi lại rất đẹp", và từ chối hé lộ thêm hình ảnh, thông tin liên quan đến đối phương. Anh mong muốn bà xã sống bình yên, không chịu sự soi mói từ truyền thông lẫn dư luận. Về con gái, Hà Gia Kính chia sẻ cô bé đang ở độ tuổi thiếu niên. Nam diễn viên cho biết con gái anh có nước da trắng, gương mặt khả ái, tính cách hoạt bát, dễ thương và rất bám cha. Trước khi bí mật kết hôn, Hà Gia Kính từng trải qua hai mối tình đáng nhớ với diễn viên Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa, nhưng đều đứt gánh giữa đường.

Tránh để cuộc sống cá nhân của vợ bị xáo trộn, Hà Gia Kính lựa chọn không công khai thông tin hay hình ảnh của cô. Tuy nhiên, anh lại khá cởi mở khi nhắc tới con gái. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu