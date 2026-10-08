NSƯT Chí Trung gây chú ý khi rao bán loạt đồ đã dùng hơn 30 đến 70 năm ở tập thể số 1 Tràng Tiền

NSƯT Chí Trung nhận được nhiều sự quan tâm khi rao bán hàng loạt đồ cũ đã dùng hàng chục năm.

Mới đây, NSƯT Chí Trung thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt video giới thiệu, thanh lý nhiều món đồ đã được gia đình sử dụng trong thời gian dài.

Trong đó, chiếc sập gỗ theo Chí Trung giới thiệu có tuổi đời khoảng 50-70 năm: "Nhà Chí Trung đang có cái sập 3 bông, 3 mặt chạm trổ người. Gọi là sập 2 lá nhưng 3 bông, chân quỳ, 3 mặt liền. Cái này hình như không được gỗ trắc đâu, gỗ gụ thôi. Nó cũng tầm năm, bảy chục năm gì đó. Đợt này muốn thanh lý đi vì sắp tới chuyển nhà", anh chia sẻ.

Chiếc sập tầm năm tới bảy mươi năm tuổi.

Chiếc tủ hơn 30 năm tuổi.

Một chiếc tủ tường cũng được Chí Trung giới thiệu khá kỹ. Theo nam nghệ sĩ, chiếc tủ này do chính anh thiết kế và đã được sử dụng khoảng hơn 30 năm: "Đây là cái tủ hoa lan tây chính tay tôi vẽ thiết kế được khoảng ba mấy năm rồi. Lần này chuyển nhà đang muốn bán đi. Các ngăn các khoang khá rộng, hai cục tháo rời. Chuyển sang chung cư nên không để được", Chí Trung nói.

Trong loạt đồ được rao bán, chiếc bàn thờ có từ thời ông nội Chí Trung nhận được nhiều sự chú ý nhất. Giới thiệu về chiếc bàn thờ, Chí Trung cho biết: "Trong giới đồ cổ thì gọi bàn thờ này là ô xa. Cái bàn thờ này có từ thời ông nội của Trung. Đây là đồ của gia đình, nó rất là đẹp. Thiếp vàng còn nguyên hết, chạm đục còn nguyên hết. Đợt tới này chuyển nhà đi cũng phải bán thôi".

Nam nghệ sĩ cũng cho biết trước khi thanh lý, anh sẽ xin phép ông bà, tổ tiên tuy nhiên nhiều người khuyên nam nghệ sĩ nên giữ lại món đồ này. Theo Chí Trung, nguyên nhân phải bán là do căn nhà mới không có đủ không gian để tiếp tục sử dụng, lưu giữ những món đồ kích thước lớn.

Bàn thờ ô xa từ thời ông nội Chí Trung.

Chia sẻ của Chí Trung nhận được nhiều bình luận. Ca sĩ Hồ Quang Tám trêu đàn anh: "Anh bảo là ai vác được tôi tặng luôn".

Một số khán giả tiếc nuối và khuyên Chí Trung nên giữ lại những món đồ cũ. Một người viết: "Bán đi tiếc quá anh nhỉ! Giá trị vật chất không biết thế nào nhưng tất cả ghi dấu nhiều kỷ niệm ạ". Người khác bình luận: "Tiếc quá, kỷ vật gia đình chắc không tìm lại được nữa".

Bên cạnh những lời khuyên, nhiều người cũng quan tâm đến giá bán các món đồ được Chí Trung giới thiệu.

Được biết, Chí Trung sắp chuyển khỏi căn tập thể tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội để chuyển sang sống tại một căn hộ chung cư. Việc thay đổi nơi ở khiến nam nghệ sĩ phải thanh lý nhiều đồ đạc đã gắn bó với gia đình trong nhiều thập kỷ.