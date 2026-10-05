Gia tài lớn nhất của NSƯT Chí Trung

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung có vài tỷ đồng gửi tiết kiệm, một căn nhà nhỏ và khoản lương hưu hơn 12 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng sau hơn 45 năm làm nghề, nam nghệ sĩ cho rằng “gia tài lớn nhất” của mình không phải là những thứ đó.

NSƯT Chí Trung chính thức nghỉ hưu từ năm 2022, sau hơn 45 năm gắn bó với sân khấu, trong đó có nhiều năm giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Rời công việc quản lý, cuộc sống của nam nghệ sĩ có nhiều thay đổi: anh có thêm thời gian dành cho bản thân, đồng thời vẫn nhận đóng phim, tham gia chương trình hay quảng cáo nếu thấy phù hợp.

Ở tuổi 65, nguồn thu nhập cố định của NSƯT Chí Trung chủ yếu đến từ lương hưu. Trong một chia sẻ hồi đầu năm 2026, anh cho biết khoản lương này ở mức hơn 12 triệu đồng/tháng, về cơ bản đủ trang trải những nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, nếu muốn có thêm tiền cho những chuyến đi chơi, du lịch, nam nghệ sĩ vẫn nhận thêm việc nếu phù hợp. Với anh, việc tiếp tục làm nghề không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn là cách để duy trì niềm vui và sự gắn bó với nghệ thuật.

Bên cạnh khoản lương hưu, NSƯT Chí Trung từng tiết lộ có “vài ba tỷ đồng gửi tiết kiệm” để phòng thân. Trước những đồn đoán về việc sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng, anh từng lên tiếng phủ nhận, cho biết bản thân không giàu nhưng cũng không thiếu thốn bởi nhu cầu vật chất hiện tại không lớn.

Ảnh: FBVN

Đặc biệt, với NSƯT Chí Trung, hơn 40 năm gắn bó với sân khấu còn để lại cho anh một “gia tài” khác, không nằm ở những con số trong tài khoản.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông năm 2025, khi được hỏi điều gì trở thành “gia tài” lớn nhất mà sân khấu và Nhà hát Tuổi trẻ để lại sau hơn 40 năm cống hiến, NSƯT Chí Trung không nhắc đến danh tiếng hay tiền bạc. Câu trả lời của anh là “lòng biết ơn”.

Để hiểu vì sao nam nghệ sĩ nhắc đến hai chữ này, có thể nhìn lại hành trình hơn bốn thập kỷ của anh tại Nhà hát Tuổi trẻ. NSƯT Chí Trung bước vào nhà hát từ năm 1978, khi mới 17 tuổi. Anh từng kể mình là một trong khoảng 2.100 người dự tuyển vào nhà hát năm đó. Sau 3 năm được đào tạo, anh bắt đầu đứng trên sân khấu và lần lượt đảm nhận hàng trăm vai diễn.

Từ những nhân vật chính kịch trong Romeo và Juliet, Othello, Macbeth đến các vai diễn hài, đặc biệt là hình tượng Táo Giao thông, Chí Trung dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Hơn 45 năm làm nghề vì thế không chỉ mang lại cho anh một sự nghiệp, mà còn tạo nên những mối quan hệ, trải nghiệm và tình cảm mà tiền bạc khó có thể thay thế.

NSƯT Chí Trung từng cho rằng Nhà hát Tuổi trẻ đã tạo ra một Chí Trung được khán giả biết đến và yêu mến, đồng thời cho anh cơ hội được sống đúng với mình, được làm nghề và thỏa mãn niềm đam mê. Nhìn lại ở tuổi 65, “tài sản” anh có được vì thế không chỉ là khoản tiền tiết kiệm để phòng thân, một căn nhà hay nguồn lương hưu ổn định, mà còn là hơn 45 năm kinh nghiệm, danh tiếng và tình cảm của khán giả dành cho một nghệ sĩ đã đi qua nhiều giai đoạn của sân khấu Việt Nam.

Ảnh: FBVN

Có lẽ cũng vì đã trải qua một hành trình dài như vậy, NSƯT Chí Trung không còn đặt nặng chuyện phải sở hữu thêm nhiều tiền hay tài sản. Anh bằng lòng với những gì mình đang có và trân trọng hơn những niềm vui giản dị của cuộc sống hiện tại.

Nam nghệ sĩ cho biết việc mỗi sáng thức dậy vẫn có thêm một ngày để sống, được uống cà phê cùng người tri kỷ, nghe chim hót, chăm sóc những con vật nhỏ và tận hưởng sự tự do sau nhiều năm gánh vác công việc đã là một may mắn.

“Bây giờ, tôi rất hạnh phúc”, Chí Trung chia sẻ.