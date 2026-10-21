Tuyên bố nóng về 30 clip liên quan đến Kim Soo Hyun

Liệu có phải Kim Soo Hyun vừa gặp phải biến căng mới?

Gần đây, Kim Soo Hyun đã được minh oan hoàn toàn trong drama hẹn hò trẻ vị thành niên. Trong khi đó ở chiều ngược lại, YouTuber Kim Se Ui lại bị bắt giữ vì có hành vi phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun. Được biết, Kim Se Ui là người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero, đồng thời là nhân vật đối đầu với tài tử họ Kim suốt 2 năm qua.

Tới nay, Kim Soo Hyun đã “thừa thắng xông lên”, tiếp tục gửi đơn yêu cầu YouTube đóng cửa kênh YouTube của Garo Sero. Lý do được đưa ra là kênh Garo Sero đã vi phạm các chính sách của YouTube liên quan đến quấy rối và bạo lực trên môi trường mạng.

Trước đó, phía Kim Soo Hyun cũng đã yêu cầu xóa 30 video liên quan đến nam diễn viên trên kênh YouTube của Garo Sero. 30 video này chứa đựng nhiều nội dung nhạy cảm, xuyên tạc về nam ngôi sao họ Kim. Tuy nhiên, bất chấp yêu cầu từ tài tử sinh năm 1988, những video nói trên hiện vẫn đang ở trạng thái công khai, chưa bị gỡ bỏ. Do đó, nam diễn viên 8X quyết định có động thái cứng rắn hơn nữa, đó là không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu gỡ bỏ từng video cụ thể mà tới nay còn đề nghị YouTube xóa sổ toàn bộ kênh Garo Sero nhằm ngăn chặn sự lan truyền của các nội dung sai sự thật.

Đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun nhấn mạnh: “Quá trình điều tra đã xác nhận được rằng Garo Sero có hành vi bôi nhọ danh dự và đe dọa nam diễn viên Kim Soo Hyun bằng cách sử dụng các thông tin giả mạo, chẳng hạn như âm thanh được tạo ra bằng AI”. Đồng thời, phía tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới cho biết cần phải nhanh chóng đóng cửa kênh YouTube của Garo Sero nhằm chặn đứng những thiệt hại thứ cấp có thể phát sinh từ các video xuyên tạc.

Kim Soo Hyun yêu cầu YouTube gỡ bỏ 30 video về nam diễn viên này trên kênh Garo Sero. Ảnh: Naver

Còn nhớ Kim Se Ui thông qua nhiều buổi phát sóng trên YouTube từng khẳng định Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên, đồng thời cho biết thêm tài tử này đã đe dọa Kim Sae Ron, dẫn đến cái chết của nữ diễn viên. Cơ quan điều tra sau đó kết luận, Kim Se Ui đã phát tán thông tin sai lệch và vu khống Kim Soo Hyun 1 cách nghiêm trọng.

Không chỉ gửi đơn yêu cầu tới YouTube, phía Kim Soo Hyun còn đệ đơn lên tòa án nhằm xin gỡ bỏ các video có nội dung sai sự thật. Phiên điều trần của vụ án đã được ấn định vào ngày 4/11 tới đây. Dư luận hiện đang đổ dồn sự chú ý vào phán quyết từ tòa án trong vụ việc này.

Trận chiến giữa Kim Soo Hyun và Viện Garo Sero lại vừa có diễn biến mới đáng chú ý. Ảnh: Nate

Hồi tháng 7 năm nay, Kim Soo Hyun đã được minh oan hoàn toàn trong drama hẹn hò trẻ vị thành niên. Khi ấy, Sở Cảnh sát Seongdong (Hàn Quốc) chính thức ra quyết định không truy tố, không chuyển hồ sơ của Kim Soo Hyun trong vụ bị tố cáo vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em sang Viện kiểm sát. Trước đó, tài tử Queen of Tears vướng cáo buộc có mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô mới 14 tuổi.

Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra, họ tập trung là rõ 2 vấn đề là Kim Soo Hyun có hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không, và có tồn tại hành vi bóc lột hay xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như phía tố cáo đã nêu hay không. Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ cáo buộc cho rằng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên đều là thông tin sai sự thật, không có căn cứ. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Kết luận trên của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc Kim Soo Hyun vô tội, không có mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn với Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi.

Sau khi được minh oan, tài tử họ Kim hiện đang đẩy mạnh việc trở lại hoạt động ở làng giải trí. Trong khi đó, YouTuber Kim Se Ui hiện đang lâm thảm cảnh. Theo đó, tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với Kim Se Ui vì có hành vi phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Viện kiểm sát cũng chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui với 5 tội danh: phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

Nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên đã chính thức được làm rõ. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo