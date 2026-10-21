Đức Phúc công khai thay đổi dung mạo lần 2

Đức Phúc gây sốt MXH với màn xuất hiện lạ lẫm.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 30, Đức Phúc bất ngờ đăng tải clip hát bài Ánh Nắng Của Anh kèm dòng trạng thái: "Sau 9 năm, quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ 2". Trong hình ảnh được chia sẻ, Đức Phúc xuất hiện với mái tóc nâu rẽ ngôi, khuôn mặt thon gọn như idol Hàn Quốc.

So với hình ảnh quen thuộc trước đây, diện mạo mới của nam ca sĩ tạo cảm giác trẻ trung, có phần khác lạ. Đức Phúc cho biết đây là màn cosplay lại chính mình của 9 năm trước, đồng thời tiết lộ đoạn clip được quay gần một tháng sau khi anh hoàn thành việc thay đổi ngoại hình. Anh cũng nhấn mạnh bài đăng lần này chủ yếu để chính thức thông báo với người hâm mộ về diện mạo mới, còn những tâm sự chi tiết hơn sẽ được chia sẻ trong vài ngày tới.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác, người hâm mộ cũng để lại bình luận chúc mừng sinh nhật và bày tỏ sự tò mò trước màn thay đổi ngoại hình của nam ca sĩ.

Clip: Đức Phúc công khai diện mạo mới sau khi quyết định thay đổi ngoại hình lần nữa sau 9 năm

Đức Phúc cho biết anh đã cover lại chính mình sau một tháng thực hiện "dao kéo" thay đổi dung mạo

Hành trình thay đổi nhan sắc của Đức Phúc

Năm 2015, Đức Phúc đăng quang Quán quân Giọng hát Việt nhờ giọng hát giàu cảm xúc. Tuy nhiên, thời điểm mới bước chân vào showbiz, ngoại hình chưa nổi bật từng là điều khiến nam ca sĩ tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Để cải thiện diện mạo, Đức Phúc từng nỗ lực giảm 11kg chỉ trong một tháng, trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Đến giữa năm 2017, nam ca sĩ khiến showbiz Việt xôn xao khi tái xuất với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa cùng phong cách ngày càng chỉn chu giúp anh nhận về nhiều sự chú ý. Theo chia sẻ của giọng ca Ánh nắng của anh, anh từng thực hiện một số can thiệp thẩm mỹ như nâng mũi, cắt cánh mũi, thu mỏng môi và độn cằm để cải thiện đường nét gương mặt. Màn thay đổi ngoại hình này trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Đức Phúc.

Lúc mới vào nghề, ngoại hình của Đức Phúc gây bàn tán

Sau đó, Đức Phúc đã thể hiện quyết tâm thay đổi khi giảm liên tục 11kg

Năm 2017, Đức Phúc từng gây choáng khi công khai sửa nhan sắc

Sau khi có diện mạo mới, sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ cũng ngày càng khởi sắc. Các sản phẩm liên tục được khán giả đón nhận, lịch trình biểu diễn dày hơn, đồng thời anh xuất hiện thường xuyên trên các gameshow truyền hình và sân khấu lớn nhỏ. Chỉ sau khoảng hai năm phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc đã có thể mua nhà riêng, sở hữu ô tô trị giá khoảng 3 tỷ đồng và mua tặng bố mẹ một chiếc xe hơi tiền tỷ.

Đến cuối năm 2021, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi tậu căn hộ trị giá khoảng 10 tỷ đồng tại TP.HCM. Đức Phúc cho biết bản thân tự tay lên ý tưởng trang trí và lựa chọn nội thất nhờ từng học về thiết kế. Anh chia sẻ: “Vì từng học về thiết kế nên tôi muốn tự mình xây dựng, lựa chọn nội thất. Đôi khi, tự mình làm tất cả mọi thứ khá mệt nhưng tôi thấy rất vui”.

Đức Phúc đã duy trì vóc dáng và ngoại hình suốt hơn 9 năm qua

Nam ca sĩ sở hữu khối tài sản khủng chẳng kém cạnh ai trong showbiz

Ảnh: FBNV