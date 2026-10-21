Barbara Palvin trình diễn nội y sau 6 tuần sinh con bị tranh luận gay gắt: "Cơ thể phụ nữ sau sinh không phải 1 dự án cần chạy deadline"

Việc Barbara Palvin trở lại sàn catwalk chỉ sau một thời gian ngắn sinh con đang gây ra làn sóng tranh luận trái chiều trên MXH.

Victoria's Secret vừa đánh dấu sự trở lại của mình với show diễn hoành tráng tại Los Angeles (Mỹ) vào sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam). Bên cạnh Kylie Jenner, Anok Yai, Hề Mộng Dao hay Lưu Văn, Barbara Palvin cũng là thiên thần nội y gây bão toàn cầu sau show diễn. Cô được chú ý vì màn tái xuất sân khấu chỉ sau 6 tuần sinh con. Quyết định "comeback" này của Barbara Palvin kéo theo làn sóng tranh luận trái chiều trên khắp các diễn đàn.

Việc Barbara Palvin trở lại sàn catwalk chỉ sau một thời gian ngắn sinh con đã gây ra cuộc tranh luận trái chiều trên MXH. Ảnh: Getty Images.

Sự trở lại gây bất ngờ của Barbara Palvin

Barbara Palvin có lần thứ 5 sải bước trên sàn diễn nội y trong tâm thế một bà mẹ trẻ mới sinh con đầu lòng chỉ hơn 40 ngày. Trên sân khấu Victoria's Secret Fashion Show 2026, Barbara Palvin gây trầm trồ với sắc vóc như chưa hề có cuộc đi đẻ nào. Cô xuất hiện với vóc dáng thon gọn, gương mặt rạng rỡ, thậm chí thần thái còn mặn mà và cuốn hút hơn xưa. Trên đường băng, nàng mẫu tự tin phô diễn nhan sắc, cho thấy nguồn năng lượng hạnh phúc ngập tràn của một mẹ bỉm 9X.

Chỉ vài giờ trước khi Victoria's Secret Fashion Show diễn ra với những màn trình diễn hoành tráng trong những thiết kế nội y nóng bỏng, cánh thiên thần cầu kỳ và hiệu ứng sân khấu đặc sắc, Barbara Palvin chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Page Six rằng cô khỏe và cảm thấy việc phụ nữ quay lại làm việc chỉ 6 tuần sau sinh không phải "chuyện gì to tát".

"Tôi muốn nói với mọi người rằng việc trở lại làm việc vào thời điểm này là bình thường. Thời gian nghỉ thai sản là 6-8 tuần, ngày mai tôi mới tròn 6 tuần, nên tôi chỉ đang làm những gì mọi người vẫn làm. Tôi chỉ cần bước đi trên sàn diễn thôi", nữ người mẫu chia sẻ khi đang ngồi trang điểm ở hậu trường.

Barbara Palvin khẳng định rằng cô khỏe và cảm thấy việc phụ nữ quay lại làm việc chỉ 6 tuần sau sinh không phải "chuyện gì to tát". Ảnh: Getty Images.

Theo Barbara Palvin, sau khi sinh con gái Sylvie vào cuối tháng 9, cô không quá vất vả để lấy lại vóc dáng. Người đẹp tiết lộ bản thân duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện nhẹ nhàng và để cơ thể tự hồi phục. Điều duy nhất khiến Barbara Palvin lo lắng trước khi trình diễn là nguy cơ bị ngã, bởi đôi cánh thiên thần của cô khá nặng.

Thực tế, Barbara Palvin không phải thiên thần nội y đầu tiên nhanh chóng trở lại công việc sau sinh. Năm 2009, Heidi Klum từng gây chú ý khi trình diễn tại Victoria's Secret cũng chỉ 6 tuần sau khi sinh con. Năm 2012, Adriana Lima khoác lên mình đôi cánh thiên thần khi mới sinh con khoảng 8 tuần. Một số người mẫu khác như Emily Ratajkowski, Karlie Kloss và Irina Shayk cũng trở lại sàn diễn chỉ vài tháng sau khi sinh.

Trên mạng xã hội, sự trở lại của mỹ nhân người Hungary nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen, nhưng đồng thời cũng châm ngòi cho cuộc tranh luận về cơ thể phụ nữ sau sinh, quyền lựa chọn của người mẹ và những tiêu chuẩn sắc đẹp đầy khắc nghiệt mà xã hội vẫn vô tình áp đặt lên phái đẹp.

Barbara Palvin không phải thiên thần đầu tiên nhanh chóng trở lại với công việc sau sinh. Trước cô từng có Heidi Klum, Adriana Lima khoác lên mình đôi cánh thiên thần khi mới sinh con khoảng 6-8 tuần. Ảnh: Getty Images.

Tranh cãi quanh màn tái xuất của “thiên thần nội y”: Khi lời tung hô vô tình tạo ra chuẩn mực

Không thể phủ nhận sức hút của Barbara Palvin trên sàn diễn Victoria’s Secret. Chỉ khoảng 6 tuần sau sinh, cô đã có thể trở lại với công việc đòi hỏi cao về ngoại hình và thể lực, khoác lên mình những thiết kế nội y lộng lẫy, sải bước tự tin trước hàng nghìn khán giả và ống kính truyền thông như thể chưa từng trải qua một trong những biến đổi lớn nhất của cơ thể người phụ nữ. Với nhiều người, đó là hình ảnh truyền cảm hứng về sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ cuộc sống của một người mẹ hiện đại: có con không có nghĩa phải từ bỏ sự nghiệp, đam mê hay những cơ hội phát triển bản thân. Trên MXH, Barbara Palvin được ca ngợi là "super mom", hình mẫu đáng ngưỡng mộ của một mẹ bỉm hiện đại.

Tuy nhiên, chính màn trở lại ấn tượng ấy của nàng mẫu lại khiến một bộ phận công chúng lo ngại. Khi Barbara được tung hô là hình mẫu phụ nữ sau sinh lý tưởng, câu chuyện không còn đơn thuần xoay quanh thành công của một cá nhân. Nó được cho là vô tình đặt ra một tiêu chuẩn mà hàng triệu bà mẹ khác có thể cảm thấy mình phải làm được giống Barbara Palvin.

Điều đáng lo ngại không phải là Barbara Palvin đẹp đến mức nào sau sinh, mà là xã hội có thể dựa trên màn tái xuất của nàng mẫu để áp đặt chuẩn mực lên tất cả phụ nữ vừa sinh con. Ảnh: X.

Theo tờ NYTimes, sự trở lại của Barbara Palvin không có gì đáng bị chỉ trích. Thiên thần nội y này có quyền lựa chọn thời gian trở lại với công việc, có quyền tự hào về cơ thể mình và có quyền tiếp tục sự nghiệp sau khi sinh con. Việc làm mẹ không đồng nghĩa với dấu chấm hết cho tham vọng, càng không phải lý do để phụ nữ bị gạt khỏi những không gian mà họ từng thuộc về. Nếu Barbara cảm thấy sức khỏe cho phép, được hỗ trợ đầy đủ và thực sự sẵn sàng trở lại sàn diễn, lựa chọn ấy xứng đáng được tôn trọng.

Vấn đề nằm ở chỗ, một lựa chọn cá nhân đang có nguy cơ bị biến thành một chuẩn mực xã hội. Barbara Palvin có thể trở lại sàn diễn sau 6 tuần, nhưng điều đó không có nghĩa 6 tuần là khoảng thời gian lý tưởng để mọi phụ nữ hồi phục sau khi sinh con. Người đẹp sinh năm 1993 có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng hậu sinh nở, nhưng điều đó không nên biến thành tiêu chuẩn về dáng người sau sinh mà tất cả các bà mẹ phải hướng đến.

Thực tế, 6 tuần sau sinh vẫn là giai đoạn hồi phục đối với nhiều phụ nữ. Cơ thể của mẹ bỉm lúc đó có thể còn đau đớn, chảy máu, gặp vấn đề thiếu ngủ, thay đổi nội tiết tố và cần thời gian để thích nghi với việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Với những người sinh mổ, quá trình hồi phục còn có thể kéo dài hơn. Có người nhanh chóng lấy lại sức khỏe và vóc dáng, nhưng cũng có người phải mất nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, mới cảm thấy cơ thể mình thực sự ổn định.

Hơn nữa, không phải mọi phụ nữ đều bắt đầu hành trình làm mẹ từ cùng một vạch xuất phát. Điều kiện kinh tế, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, sự hỗ trợ từ gia đình, trách nhiệm chăm sóc con và tính chất công việc tạo ra những khác biệt rất lớn giữa những mẹ bỉm với nhau. Một người có thể chủ động sắp xếp thời gian, nguồn lực và người hỗ trợ để quay lại công việc, nhưng một người khác có thể phải đi làm sớm vì không đủ khả năng tài chính để nghỉ lâu hơn. Cũng có người buộc phải tạm gác sự nghiệp vì không có ai san sẻ việc chăm con. Đặc biệt, những người hoạt động trong ngành giải trí và thời trang như Barbara Palvin có thể sở hữu những nguồn lực chăm sóc chuyên nghiệp mà phần lớn phụ nữ khó tiếp cận. Do đó, hình ảnh của Barbara Palvin sau sinh không thể đại diện cho trải nghiệm hậu sản của số đông mẹ bỉm.

Đáng nói hơn, áp lực không nhất thiết đến từ những lời chê bai trực tiếp. Đôi khi, nó hình thành từ chính những lời khen. Khi một người phụ nữ được tung hô vì nhanh chóng trở lại xinh đẹp, thon gọn như trước khi sinh con, những người chưa thể làm được điều tương tự rất dễ tự hỏi liệu mình có đang hồi phục quá chậm, chưa đủ nỗ lực hay đã để việc sinh con ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Một màn trình diễn kéo dài vài phút có thể trở thành thước đo vô hình cho hành trình hồi phục vốn hoàn toàn khác biệt của mỗi người nếu nó được ca ngợi quá mức.

"Thật đáng lo khi có nhiều người cho rằng việc đi làm, đặc biệt là phải phô bày cơ thể chỉ 6 tuần sau sinh là chuyện bình thường hoặc lành mạnh. Sự tung hô dành cho đang góp phần làm bình thường hóa một tiền lệ 'không thực tế' đối với đại đa số bà mẹ mới sinh. Cần biết rằng một xã hội thực sự tôn trọng phụ nữ không chỉ ca ngợi những người có thể vượt qua giới hạn thể chất sau khi sinh con, mà còn phải bảo vệ quyền được nghỉ ngơi của những người chưa thể vượt qua giới hạn ấy", Erin Erenberg - đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Chamber of Mothers, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia vận động cho chế độ nghỉ phép gia đình có lương và chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng - cho biết.

Không phải mẹ bỉm nào cũng có thể phục hồi với tốc độ thần kỳ như Barbara Palvin. Ảnh: Instagram.

Mẹ bỉm nào cũng có giá trị riêng và quyền được lựa chọn, họ không phải là bản sao của Barbara Palvin

Xã hội dường như luôn đặt phụ nữ trước một bài kiểm tra kép: vừa phải chứng minh mình là người mẹ tận tụy, vừa phải cho thấy việc sinh con không làm giảm sút nhan sắc, sự nghiệp hay sức khỏe. Họ được khuyến khích theo đuổi sự độc lập và tự do trong cuộc sống, nhưng lại dễ bị đánh giá tiêu cực nếu cần thêm thời gian nghỉ ngơi, nếu cơ thể thay đổi hoặc lựa chọn ưu tiên sức khỏe thay vì công việc.

Vì vậy, truyền thông Mỹ cho rằng phụ nữ không nên bị buộc phải chứng minh rằng mình vẫn xinh đẹp, thành công và chưa đánh mất giá trị ngay sau khi sinh con. Cơ thể sau sinh không phải một dự án cần hoàn thành trong thời hạn 6 tuần. Nghỉ ngơi không phải sự yếu đuối, hồi phục chậm không phải thất bại, và việc tạm rời xa công việc trong thời gian dài không đồng nghĩa với việc đánh mất vị trí của mình trong xã hội.

Và trường hợp của Barbara Palvin không đại diện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới. Những bà mẹ khác không cần chứng minh bản thân mạnh mẽ bằng cách làm được những gì nữ người mẫu nổi tiếng đã làm được. Người trở lại sàn diễn sau 6 tuần không nhất thiết bản lĩnh hơn người chọn nghỉ ngơi dài hạn sau sinh. Người nhanh chóng lấy lại vóc dáng không có nghĩa đã nỗ lực nhiều hơn người vẫn đang hồi phục. Đôi khi, sự khác biệt nằm ở sức khỏe, hoàn cảnh sống và nguồn lực mà mỗi người có thể tiếp cận, chứ không phải ở ý chí hay giá trị của họ.

Phụ nữ có quyền lựa chọn bao lâu sẽ trở lại công việc sau khi sinh con. Họ không phải lấy cột mốc 6 tuần của Barbara Palvin làm tiêu chuẩn cho sự phục hồi của mình sau quá trình sinh nở. Ảnh: Instagram.

Sau cùng, điều phụ nữ cần không phải là một cuộc đua xem ai lấy lại vóc dáng nhanh nhất sau sinh, mà là quyền được lựa chọn nhịp độ phù hợp với chính mình. Barbara Palvin có quyền trở lại sàn diễn khi cảm thấy mình sẵn sàng. Thiên thần nội y có quyền tiếp tục sự nghiệp mà không cần phải xin phép hay giải thích với bất kỳ ai. Tuy nhiên, những người mẹ khác cũng có quyền chưa sẵn sàng, quyền nghỉ ngơi và quyền không phải cảm thấy tội lỗi vì bản thân không làm được điều mà Barbara Palvin đã làm được.

Natalia Rachlin - đồng sáng lập và đồng biên tập của Mother Tongue cũng cảnh báo công chúng rằng không nên lý tưởng hóa "văn hóa phục hồi thần tốc sau sinh". Ở màn tái xuất thiên thần nội y, điều công chúng tung hô không nên là phụ nữ có thể nhanh chóng trở lại hoàn hảo đến mức nào sau sinh, mà là họ vẫn có giá trị dù lựa chọn quay lại công việc sớm hay muộn, dù vóc dáng thay đổi hay chưa thể trở lại như trước khi sinh con. Bởi có người muốn sớm quay lại công việc vì yêu nghề, có người cần nghỉ ngơi để hồi phục, cũng có người buộc phải đi làm sớm vì áp lực tài chính. Những hoàn cảnh khác nhau không thể bị đánh giá bằng cùng một thước đo.

Nguồn: X, NYTimes