Showbiz xuất hiện thêm cặp đôi mới: Lộ chuyện hẹn hò vì 1 bữa tiệc, đàng gái khen đàng trai là người hôn giỏi nhất

Cặp diễn viên này đều có chung sở thích đi dự tiệc và ăn uống ở các nhà hàng.

Ngày 16/10, tờ Page Six đưa tin Jennifer Lopez và Brett Goldstein bị bắt gặp cùng đến và rời khỏi một bữa tiệc do một quản lý nghệ sĩ tổ chức tại Los Angeles (Mỹ). Họ đi chung xe, nhưng cố tình vào bữa tiệc riêng biệt để tránh gây chú ý.

Ngay lập tức, một nguồn tin trong giới tiết lộ Jennifer Lopez đang có mối quan hệ "phim giả tình thật" chớm nở với Brett Goldstein. Họ vừa hợp tác trong bộ phim Office Romance. Theo nguồn tin, cặp sao hiện tại mới ở giai đoạn tìm hiểu, chưa xác định sự ràng buộc. Jennifer Lopez và Brett Goldstein đều có chung sở thích đi dự tiệc và ăn uống ở các nhà hàng. "Brett Goldstein không giống như chồng cũ của Jennifer Lopez. Anh ấy luôn vui vẻ, tạo ra năng lượng tích cực khi ở bên Jennifer. Còn Ben Affleck - người đàn ông từng bước qua đời Jennifer - luôn cau có mỗi khi xuất hiện bên cô ấy", nguồn tin cho biết. Trước thông tin Jennifer Lopez và Brett Goldstein "phim giả tình thật", đại diện của họ chưa lên tiếng phản hồi.

Jennifer Lopez và Brett Goldstein đi chung xe đến 1 bữa tiệc, nhưng cố tình người vào trước kẻ đi sau để tránh gây chú ý. Ảnh: BACKGRID

Các nguồn tin trong giới cho biết 2 ngôi sao đang ở giai đoạn tìm hiểu, chưa xác định sự ràng buộc. Ảnh: Getty Images.

Thực tế, đây không phải lần đầu Jennifer Lopez và ngôi sao Ted Lasso vướng nghi vấn hẹn hò. Tháng 3/2025, hai người từng được bắt gặp cùng đi xem vở kịch Broadway Oh, Mary! trước khi ghi hình bộ phim Office Romance. Đến đầu mùa hè năm nay, Hollywood râm ran tin cặp sao nhen nhóm tình cảm sau khi trải qua quá trình quay phim.

Đáng chú ý, trong chương trình Watch What Happens Live của Andy Cohen hồi tháng 10/2025, Jennifer Lopez đã dành lời khen đặc biệt cho bạn diễn: "Tôi vừa đóng một bộ phim với Brett Goldstein và phải nói rằng anh ấy là người hôn giỏi nhất". Về phía Brett Goldstein, anh vốn đã dành sự ngưỡng mộ cho Jennifer Lopez từ lâu. Trong một tập podcast Films To Be Buried With phát hành vào tháng 12/2019, nam diễn viên từng bày tỏ sự kinh ngạc trước nhan sắc và sức hút của nữ ca sĩ khi cô bước sang tuổi 50, đồng thời hết lời ca ngợi vai diễn của nữ đồng nghiệp trong bộ phim Hustlers.

Jennifer Lopez từng khen Brett Goldstein là người hôn giỏi nhất. Trong khi Brett Goldstein từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Jennifer Lopez từ năm 2019. Ảnh: Getty Images.

Về đời tư, mối tình công khai duy nhất được biết đến của Brett Goldstein là với nữ diễn viên Beth Rylance vào năm 2021. Còn Jennifer Lopez đổ vỡ hôn nhân với Ben Affleck vào tháng 8/2024. Diva hàng đầu thế giới đệ đơn ly hôn chồng tài tử ngay đúng kỷ niệm 2 năm ngày cưới, khiến khán giả trên toàn thế giới hoang mang và bất ngờ. Jennifer Lopez quyết định buông tay vì ông xã từ chối hàn gắn. Hậu đường ai nấy đi, Ben Affleck phũ phàng tuyên bố không còn muốn nhắc về J.Lo nữa và thừa nhận cuộc ly hôn với vợ cũ là chuyện đáng xấu hổ. Trong khi đó, nữ ca sĩ hàng đầu suy sụp cho biết nỗi đau ly hôn gần như giết chết cô.

Có nhiều thông tin bên lề vụ ly hôn chấn động showbiz thế giới. Theo tờ Peoole, hành vi thất thường của Ben Affleck được cho là nguyên nhân chính đẩy cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa anh và người vợ hơn 3 tuổi đi vào hồi kết. Trong Ben Affleck tồn tại mảng tối mà không ai có thể chữa lành được, kể cả Jennifer Lopez và vợ cũ anh Jennifer Garner. Được biết, nữ ca sĩ On The Floor cố gắng cứu vãn hôn nhân nhưng Ben Affleck không hợp tác.

1 nguồn tin khác chỉ ra khía cạnh tồi tệ khác của Ben Affleck. Tài tử không liên lạc với 2 con riêng của Jennifer Lopez là Max và Emme (cặp song sinh 16 tuổi) trong thời gian dài. Trong khi đó, dù trục trặc với Ben Affleck, Jennifer Lopez vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các con riêng của chồng. Cô thỉnh thoảng bị bắt gặp đi chơi với Violet, Seraphina và Samuel. Nữ ca sĩ cũng đối xử tương tự với những đứa con riêng của chồng cũ Marc Anthony.

Ngoài ra, mạng xã hội còn lan truyền rầm rộ thông tin vụ ly hôn của Jennifer Lopez và Ben Affleck có liên quan đến Diddy. Theo nguồn tin, FBI đã cho Ben Affleck xem đoạn phim nhạy cảm của Jennifer Lopez sau khi khám nhà của Diddy để thu thập bằng chứng vào tháng 3/2024. Không rõ nội dung trong video kinh khủng thế nào nhưng Ben Affleck đã vô cùng thất vọng về vợ. Anh quyết định dọn ra ở riêng, đề nghị ly hôn với Jennifer Lopez ngay lập tức. Trước việc bị réo tên dính líu đến vụ án của Diddy và bị chồng bỏ vì clip nóng thác loạn, giọng ca On the Floor chưa từng lên tiếng phản hồi.

Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn Ben Affleck vào đúng kỷ niệm 2 năm ngày cưới vì tài tử từ chối hàn gắn. Ảnh: People.

Nguồn: Page Six