Nam nghệ sĩ quê Long An xây nhà cho anh trai sau khi tặng nhà 10 phòng ngủ cho cha mẹ

Nam nghệ sĩ này không chỉ hiếu thảo mà còn rất yêu thương anh chị em trong gia đình.

Sau khi hoàn thành căn nhà rộng rãi dành tặng cha mẹ, Quách Ngọc Tuyên tiếp tục khiến khán giả xúc động khi xây dựng nhà mới cho anh trai ngay cạnh nhà ông bà nội. Hành động của nam nghệ sĩ nhận được sự quan tâm bởi thể hiện mong muốn chăm lo cho gia đình sau nhiều năm nỗ lực làm nghề.

Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Quách Ngọc Tuyên vui vẻ giới thiệu căn nhà mới dành cho anh trai. Nam diễn viên hào hứng nói: "Ước mơ của Tuyên đã thành sự thật. Tuyên đã xây được nhà cho anh ba ngay sát cạnh nhà ông bà nội".

Quách Ngọc Tuyên khoe căn nhà anh mới xây cho anh trai

Qua những hình ảnh được đăng tải, căn nhà có không gian sạch sẽ, gọn gàng, thiết kế đơn giản, nhưng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Bên trong gồm một phòng khách, hai phòng ngủ và khu vực bếp. Các phòng được bố trí ngăn nắp, tạo cảm giác thoáng đãng và tiện nghi.

Việc xây nhà cho anh trai cũng cho thấy mong muốn của Quách Ngọc Tuyên trong việc tạo điều kiện để những người thân có cuộc sống ổn định, đồng thời thuận tiện chăm sóc cha mẹ khi cần thiết.

Trước đó, nam diễn viên từng gây chú ý khi khởi công xây dựng căn nhà lớn dành tặng cha mẹ tại Cần Giuộc, Long An. Căn nhà có diện tích khoảng 130m2, được thiết kế với khoảng 10 phòng để cha mẹ và các anh chị em có thể cùng sinh sống.

Căn nhà 10 phòng ngủ Quách Ngọc Tuyên xây cho cha mẹ

Quách Ngọc Tuyên cho biết anh đã ấp ủ dự định này hơn 5 năm. Căn nhà cũ của gia đình đã gắn bó hơn 30 năm, có nhiều bất tiện và thường bị dột, ngập nước vào mùa mưa. Vì vậy, anh mong muốn cha mẹ có nơi ở khang trang để an hưởng tuổi già, đồng thời tạo không gian đoàn tụ cho đại gia đình.

Nam diễn viên muốn xây căn nhà đủ rộng để các thành viên có thể sống gần nhau, hỗ trợ và chăm sóc lẫn nhau. Anh từng chia sẻ việc thực hiện ước mơ này đòi hỏi nỗ lực tài chính lớn, nhưng bản thân cảm thấy hạnh phúc khi từng bước hoàn thành tâm nguyện.