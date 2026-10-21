Đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi nổi tiếng showbiz, đây mới đúng là "môn đăng hộ đối"

EJAE và Sam Kim đã nói lời thề nguyện trong 1 không gian đặc biệt.

Vào ngày 20/10, tạp chí Vogue đã công bố loạt ảnh cưới của ngôi sao KPop Demon Hunters EJAE và nhà sản xuất Sam Kim. Được biết, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới vào ngày 17/10 ở không gian Stage 28, quận Gangdong, Seoul. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện trước sự chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết.

Địa điểm tổ chức lễ cưới đặc biệt thu hút sự chú ý bởi câu chuyện đặc biệt của nó. EJAE là cháu gái của nam diễn viên kỳ cựu Shin Young Kyun, và Stage 28 chính là nơi cô đã tạo nên những kỷ niệm hạnh phúc với ông bà trong thời thơ ấu. Không gian xanh mát của nơi đây thêm phần tô điểm lãng mạn, mộng mơ cho đám cưới.

EJAE và Sam Kim vừa tổ chức đám cưới ngày 17/10. Ảnh: Instagram

Địa điểm tổ chức hôn lễ là không gian Stage 28, quận Gangdong, Seoul. Ảnh: Instagram



EJAE là cháu gái của nam diễn viên kỳ cựu Shin Young Kyun, và Stage 28 chính là nơi cô đã tạo nên những kỷ niệm hạnh phúc với ông bà trong thời thơ ấu. Ảnh: Instagram

Cặp đôi đã trao lời thề nguyện trước sự chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết. Ảnh: Instagram

Không gian xanh mát của nơi đây thêm phần tô điểm lãng mạn, mộng mơ cho đám cưới. Ảnh: Instagram

Trong lễ cưới, cô dâu EJAE khoe vóc dáng thanh mảnh trong chiếc váy cúp ngực gợi cảm. Chiếc váy, nổi bật với chất liệu vải tuyn bồng bềnh và kiểu dáng độc đáo, do nhà thiết kế Daniel Frankel thực hiện riêng. Chú rể Sam Kim cũng rất bảnh bao trong bộ tuxedo được may đo riêng.

Cặp đôi đã làm cho buổi lễ thêm phần ý nghĩa bằng cách thực hiện nghi lễ Pyebaek, một phong tục cưới truyền thống của Hàn Quốc. Sau lễ cưới, họ đã tổ chức tiệc chiêu đãi trong một không gian kiểu nhà kính để chia sẻ niềm vui với khách mời.

EJAE và Sam Kim thực hiện nghi lễ Pyebaek, một phong tục cưới truyền thống của Hàn Quốc. Ảnh: Instagram



Ảnh: Instagram

Đôi vợ chồng mới cưới không quên đi nguồn cội Hàn Quốc của mình. Ảnh: Instagram

Mối quan hệ của EJAE và Sam Kim bắt đầu vào năm 2017. Được một người quen chung giới thiệu, họ bắt đầu làm việc cùng nhau trong lĩnh vực âm nhạc và dần trở nên thân thiết. Sau đó, họ trở thành một cặp đôi và đã vun đắp tình yêu của mình trong một thời gian dài. Sam Kim đã truyền cảm hứng cho các tác phẩm của EJAE, từ bản hit đầu tiên Psycho được nhóm nhạc nữ Red Velvet thể hiện, cho đến các đĩa đơn gần đây của cô như In Another World.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị đám cưới không hề suôn sẻ. Năm ngoái, do thành công của KPOP Demon Hunters khiến EJAE bận rộn với các hoạt động, cặp đôi đã phải tạm hoãn việc chuẩn bị đám cưới. Ban đầu, họ dự định tổ chức lễ cưới tại California, Mỹ vào tháng 11 năm nay, nhưng đã dời ngày sang tháng 10 sau khi thay đổi địa điểm về Hàn Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, EJAE nhớ lại khoảng thời gian họ phải chuẩn bị cho đám cưới chỉ trong khoảng 4 tháng: "Thật bận rộn và căng thẳng, nhưng chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị". Cuối cùng, đám cưới của EJAE và Sam Kim đã thành công tốt đẹp.

Cô dâu EJAE khoe vóc dáng thanh mảnh trong chiếc váy cúp ngực gợi cảm. Ảnh: Instagram

Chiếc váy do nhà thiết kế Daniel Frankel thực hiện riêng. Ảnh: Instagram

EJAE rạng ngời trong ngày cưới. Ảnh: Instagram

Cặp đôi phải hoãn cưới do thành công của KPOP Demon Hunters khiến EJAE bận rộn với lịch trình dày đặc. Ảnh: Instagram

Ban đầu, họ dự định tổ chức lễ cưới tại California, Mỹ vào tháng 11 năm nay, nhưng đã dời ngày sang tháng 10 sau khi thay đổi địa điểm về Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

EJAE tên thật là Kim Eun Jae, sinh năm 1991 tại Hàn Quốc và lớn lên ở Mỹ. Cô bắt đầu con đường nghệ thuật từ rất sớm, làm thực tập sinh tại SM Entertainment từ năm 11 tuổi, trong hơn 10 năm nhưng không được ra mắt. Sau đó, EJAE chuyển sang học tại New York University Tisch School of the Arts, phát triển sự nghiệp viết nhạc và sản xuất.

Trước khi nổi bật với vai trò ca sĩ, EJAE đã là người đứng sau nhiều hit cho các nghệ sĩ lớn như Red Velvet, aespa, TWICE, LE SSERAFIM và nhiều ca khúc OST. Đỉnh cao sự nghiệp là việc cô đảm nhận giọng hát cho nhân vật Rumi trong phim hoạt hình Netflix KPop Demon Hunters (2025), đồng thời đồng sáng tác ca khúc Golden làm nên kịch sử Kpop khi chiến thắng cả Grammy lẫn Oscar. Ca khúc được xướng tên ở hạng mục Nhạc phim hay nhất, đánh dấu lần đầu tiên một ca khúc Kpop giành tượng vàng Oscar ở hạng mục này. Với giọng hát ấm áp, linh hoạt kết hợp giữa pop, R&B và yếu tố Kpop, EJAE đại diện cho sự kiên trì và tài năng thực thụ.

EJAE giành giải Oscar. Ảnh: Instagram

Tại World Cup 2026, EJAE là 1 trong những nghệ sĩ châu Á có vinh dự biểu diễn tại lễ khai mạc. Cô gây sốt, nhận được nhiều lời khen khi trình diễn ca khúc DNA cùng Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion.

Vào tháng 4, EJAE được vinh danh tại Billboard Women in Music cùng Audrey Nuna và REI AMI trong hạng mục Người phụ nữ của năm. 1 tháng sau, cô tiếp tục xuất hiện trong ấn phẩm World's Most Beautiful 2026 (Mỹ nhân đẹp nhất thế giới) của People - nơi quy tụ nhiều biểu tượng nhan sắc và giải trí hàng đầu như Anne Hathaway, Sandra Bullock hay Zendaya.

Cô tỏa sáng trên sân khấu World Cup. Ảnh: Instagram

Nguồn: Vogue







