Quyết định của Ngọc Trinh sau đám cưới

Cuộc sống sau khi lấy chồng nổi tiếng của Ngọc Trinh nhận nhiều sự quan tâm.

Mới đây, Ngọc Trinh đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng Hoài Lâm trên Fanpage mang tên mình, kèm dòng trạng thái ngắn gọn "Cute" cùng biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Trong những bức ảnh được chia sẻ, cô diện váy cưới trắng, đeo trang sức lấp lánh, ngồi sát bên ông xã trong không gian phòng trang điểm. Hoài Lâm cũng xuất hiện với sơ mi trắng, liên tục thể hiện những cử chỉ tình cảm dành cho vợ.

Đáng chú ý, loạt ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc hai người tạo dáng bên nhau mà còn có hình ảnh Hoài Lâm ôm eo, áp má và hôn vợ. Ở một khung hình khác, cặp đôi cùng tạo hình trái tim bằng tay trước ống kính. Những khoảnh khắc đời thường, gần gũi này mang đến hình ảnh khác với sự kín tiếng mà cả hai duy trì trong phần lớn thời gian trước khi công khai chuyện tình cảm.

Ngọc Trinh chia sẻ loạt ảnh hậu trường trong đám cưới bên ông xã

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai khiến người hâm mộ thích thú

Động thái đáng chú ý hơn cả là việc Ngọc Trinh sử dụng Fanpage riêng để cập nhật cuộc sống sau khi kết hôn. Trước đó, cô chủ yếu được công chúng biết đến thông qua những thông tin liên quan đến Hoài Lâm và các hình ảnh được nam ca sĩ chia sẻ. Việc chủ động đăng tải hình ảnh trên một trang riêng cho thấy Ngọc Trinh đang bắt đầu có không gian cập nhật hoạt động và chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân theo cách của mình.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen cặp đôi đẹp đôi, đồng thời gửi lời chúc hai người có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Một số khán giả yêu mến Hoài Lâm cũng dành sự quan tâm cho bà xã của nam ca sĩ. Có thể thấy, dù Ngọc Trinh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô vẫn nhận được lượng chú ý đáng kể kể từ khi chuyện tình cảm với giọng ca Hoa Nở Không Màu được công khai.

Sau đám cưới với Hoài Lâm, cuộc sống của Ngọc Trinh được nhiều người quan tâm hơn

Hoài Lâm vốn khá kín tiếng về mối quan hệ mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Giữa tháng 9/2026, nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh cầu hôn Ngọc Trinh, đồng thời chia sẻ hậu trường chụp ảnh cưới tại quê nhà Vĩnh Long. Bà xã của Hoài Lâm tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long và kém nam ca sĩ 9 tuổi. Cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chủ yếu kinh doanh online.

Ngày 5/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức lễ vu quy tại nhà gái. Đến ngày 6/10, cặp đôi tiếp tục tổ chức hôn lễ tại quê nhà nam ca sĩ. Đám cưới diễn ra trong không khí gần gũi, mang nét truyền thống miền Tây, với sự tham gia của gia đình, người thân và bạn bè. Những hình ảnh trong ngày vui sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời chúc phúc.

Sau đám cưới, Hoài Lâm cũng có bài đăng dài trên trang cá nhân để cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng. Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn từ dấu mốc mới của cuộc đời sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn để không phụ tình cảm mọi người dành cho mình.

Vợ Hoài Lâm kém nam ca sĩ 9 tuổi, cả hai đều ở Vĩnh Long

Ảnh: FBNV