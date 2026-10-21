Sự kiện drama nhất hôm nay: Triệu Lộ Tư đè bẹp Dương Mịch - Bạch Lộc, 1 mỹ nhân nổi trận lôi đình "quậy" BTC ở hậu trường

Dàn mỹ nhân Cbiz tạo nên một vũ trụ visual tại Thịnh điển.

Tối 21/10, Thịnh điển diễn ra tại Giang Tô (Trung Quốc), thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Năm nay, sự kiện quy tụ dàn sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ như Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trương Tiểu Phi, Huệ Anh Hồng, Lý Quân Nhuệ, Trương Khang Lạc... Trước khi thảm đỏ diễn ra, hậu trường Thịnh điển được cho biết đã nổi sóng gió. Theo các nguồn tin, 1 mỹ nhân thuộc lứa tiểu hoa đán 90 đã nổi nóng, làm loạn vì không hài lòng với thứ tự đi thảm đỏ được ban tổ chức sắp xếp. Hiện, danh tính người đẹp này vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, ngôi sao bị nghi vấn cự cãi, đòi thay đổi thứ tự xuất hiện là Thái Văn Tịnh. Trước đó, timeline sải bước trên thảm đỏ Thịnh điển của 1 số sao lớn được tiết lộ như sau Bạch Lộc đảm nhận vị trí người mở màn, Dương Mịch đi vị trí áp trục cuối cùng để chốt sổ - tức người thứ hai từ cuối lên, trong khi Triệu Lộ Tư đi lượt thứ 41.

Không phụ sự mong đợi của khán giả, Triệu Lộ Tư đã trở thành nữ thần của sự kiện trong ngày trở lại giới giải trí. Trước đó, cô phải tạm dừng hoạt động vì bệnh tật và xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ. Nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo xinh đẹp yêu kiều, diện chiếc váy có thiết kế trễ vai và đính kết cầu kỳ tôn lên thân hình thon gọn hút mắt, phong thái thanh lịch mà ngọt ngào. Người đẹp này tham dự Thịnh điểm trong ồn ào khi bị blogger thời trang tiết lộ phải bỏ tiền mua váy Haute Couture sau khi không mượn được đồ từ nhà mốt. Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi, đồng thời kéo hai thương hiệu lớn vào tâm điểm bàn tán, bởi đây là những thương hiệu đứng sau các thiết kế mà Triệu Lộ Tư lựa chọn mặc trong sự kiện tối nay. Đáng chú ý, 2 nhà mốt được cho là có mối quan hệ cạnh tranh trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Vì vậy, việc lên hotsearch cùng Triệu Lộ Tư khiến bộ phận PR của 2 ông lớn này tức giận. Hiện, chưa rõ thực hư Triệu Lộ Tư mặc váy mua hay mượn, song cô được cho là đã đắc tội với phía 2 thương hiệu vì im lặng như tờ, không lên tiếng về ồn ào bị réo tên khắp MXH.

Trong khi đó, các mỹ nhân như Bạch Lộc, Dương Mịch, Trương Tiểu Phỉ, Lý Tư Đồng... cũng ghi điểm với visual không điểm nào có thể chê, góp phần tạo nên màn đọ sắc tưng bừng.

Bạch Lộc mở màn thảm đỏ Thịnh điển. Clip: Weibo

Bạch Lộc xuất hiện với diện mạo thanh lịch, sang trọng. Cô hóa thiên nga đen khi khoác lên mình mẫu đầm đen lệch vai của thương hiệu Rami Al Ali, phối cùng trang sức kim cương đắt giá và quạt tròn mang nét văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Nhan sắc không có điểm nào để chê, làn da trắng đến phát sáng và thần thái cuốn hút "chết người" của Bạch Lộc ở sự kiện.

Triệu Lộ Tư xinh đẹp tựa công chúa tại Thịnh điển. Clip: Weibo

Triệu Lộ Tư trở thành một trong những nữ thần nổi bật nhất tại Thịnh điển. Xuất hiện trên thảm đỏ, nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc kiều diễm, diện thiết kế váy trễ vai được đính kết cầu kỳ, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn cùng khí chất thanh lịch, ngọt ngào.

Tuy nhiên, màn xuất hiện của Triệu Lộ Tư lại diễn ra giữa lúc cô vướng ồn ào liên quan đến trang phục Haute Couture. Trước đó, một blogger thời trang tiết lộ nữ diễn viên phải bỏ tiền mua váy sau khi không thể mượn được trang phục từ các nhà mốt. Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi, đồng thời kéo hai thương hiệu Elie Saab và Zuhair Murad vào tâm điểm bàn tán, bởi đây được cho là những nhà mốt đứng sau các thiết kế mà Triệu Lộ Tư lựa chọn cho sự kiện tối nay.

Dương Mịch thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ. Clip: Weibo

Từng bước đi, cử chỉ của Dương Mịch đều toát lên vẻ quyền lực của một "chị đại" hàng đầu showbiz.

Thái Văn Tịnh diện một chiếc váy được làm ra bằng kỹ thuật tạo hình bột giấy truyền thống của Trung Quốc. Chất liệu độc đáo này biến cô trở thành tẩm điểm trên thảm đỏ. Người đẹp cũng bị réo tên khắp MXH. Cô bị nghi vấn là mỹ nhân yêu sách, làm loạn với ban tổ chức đòi thay đổi thứ tự đi thảm đỏ vì không muốn lép vế.

Ảnh hậu 2K4 Lý Tư Đồng gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào tại sự kiện giải trí lớn.

Cô nổi đình nổi đám, được xem là hiện tượng khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Lộc chỉ sau 4 tháng bước chân vào giới giải trí. Lý Tư Đồng thành công nhanh chóng nhờ bộ phim Thư Tình Gửi Ngoại. Tác phẩm kinh phí thấp này đạt 9.3 điểm chất lượng trên Douban, đồng thời đạt doanh thu phòng vé lên đến 2,1 tỷ NDT (8.136 tỷ đồng) sau khi ra rạp vào đầu tháng 8.

Trương Khang Lạc diện thiết kế của NTK Việt Nam TRAN HUNG (Trần Hùng) đi thảm đỏ Thịnh điển.

Hồ Nhất Thiên diện nguyên cây denim xanh. Anh toát lên dáng vẻ của 1 quý ông cao ráo, điển trai và lịch lãm.

Lý Quân Nhuệ điển trai không góc chết.

Nguồn: Weibo, Sina