Sự kiện drama nhất hôm nay: Triệu Lộ Tư đè bẹp Dương Mịch - Bạch Lộc, 1 mỹ nhân nổi trận lôi đình "quậy" BTC ở hậu trường
Dàn mỹ nhân Cbiz tạo nên một vũ trụ visual tại Thịnh điển.
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Tối 21/10, Thịnh điển diễn ra tại Giang Tô (Trung Quốc), thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Năm nay, sự kiện quy tụ dàn sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ như Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trương Tiểu Phi, Huệ Anh Hồng, Lý Quân Nhuệ, Trương Khang Lạc... Trước khi thảm đỏ diễn ra, hậu trường Thịnh điển được cho biết đã nổi sóng gió. Theo các nguồn tin, 1 mỹ nhân thuộc lứa tiểu hoa đán 90 đã nổi nóng, làm loạn vì không hài lòng với thứ tự đi thảm đỏ được ban tổ chức sắp xếp. Hiện, danh tính người đẹp này vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, ngôi sao bị nghi vấn cự cãi, đòi thay đổi thứ tự xuất hiện là Thái Văn Tịnh. Trước đó, timeline sải bước trên thảm đỏ Thịnh điển của 1 số sao lớn được tiết lộ như sau Bạch Lộc đảm nhận vị trí người mở màn, Dương Mịch đi vị trí áp trục cuối cùng để chốt sổ - tức người thứ hai từ cuối lên, trong khi Triệu Lộ Tư đi lượt thứ 41.
Không phụ sự mong đợi của khán giả, Triệu Lộ Tư đã trở thành nữ thần của sự kiện trong ngày trở lại giới giải trí. Trước đó, cô phải tạm dừng hoạt động vì bệnh tật và xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ. Nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo xinh đẹp yêu kiều, diện chiếc váy có thiết kế trễ vai và đính kết cầu kỳ tôn lên thân hình thon gọn hút mắt, phong thái thanh lịch mà ngọt ngào. Người đẹp này tham dự Thịnh điểm trong ồn ào khi bị blogger thời trang tiết lộ phải bỏ tiền mua váy Haute Couture sau khi không mượn được đồ từ nhà mốt. Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi, đồng thời kéo hai thương hiệu lớn vào tâm điểm bàn tán, bởi đây là những thương hiệu đứng sau các thiết kế mà Triệu Lộ Tư lựa chọn mặc trong sự kiện tối nay. Đáng chú ý, 2 nhà mốt được cho là có mối quan hệ cạnh tranh trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Vì vậy, việc lên hotsearch cùng Triệu Lộ Tư khiến bộ phận PR của 2 ông lớn này tức giận. Hiện, chưa rõ thực hư Triệu Lộ Tư mặc váy mua hay mượn, song cô được cho là đã đắc tội với phía 2 thương hiệu vì im lặng như tờ, không lên tiếng về ồn ào bị réo tên khắp MXH.
Trong khi đó, các mỹ nhân như Bạch Lộc, Dương Mịch, Trương Tiểu Phỉ, Lý Tư Đồng... cũng ghi điểm với visual không điểm nào có thể chê, góp phần tạo nên màn đọ sắc tưng bừng.
Bạch Lộc mở màn thảm đỏ Thịnh điển. Clip: Weibo
Triệu Lộ Tư xinh đẹp tựa công chúa tại Thịnh điển. Clip: Weibo
Dương Mịch thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ. Clip: Weibo
Nguồn: Weibo, Sina