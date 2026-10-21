Nam nghệ sĩ đình đám U50 đi bán bánh mì ở đường Đặng Văn Ngữ, TP.HCM

Nam nghệ sĩ này hiện mở chuỗi cửa hàng bánh mì ở TP.HCM.

Từng chật vật kiếm sống, giờ trở thành diễn viên hài, MC quen thuộc trên màn ản

Quốc Thuận tên thật là Tô Hòa Thuận, sinh ra tại Núi Sập, An Giang. Năm 15 tuổi, anh lên TP.HCM học tập và sống nhờ nhà người thân. Khi mới 17 tuổi, anh đã tự tìm cách pha chế nước sâm để bán vào buổi chiều, tối, kiếm thêm tiền trang trải việc học.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông và thi vào trường sân khấu, Quốc Thuận tiếp tục làm nhiều công việc khác nhau như chạy bàn, in danh thiếp, làm hậu đài và giữ xe. Những công việc ấy giúp anh có thêm thu nhập, đồng thời duy trì con đường học tập và theo đuổi ước mơ nghệ thuật.

Quốc Thuận là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ

Bước chân vào nghề, Quốc Thuận có cơ hội tham gia các nhóm hài và từng được khán giả biết đến qua những chương trình biểu diễn. Đạo diễn Quốc Thảo cũng là người có vai trò quan trọng trong chặng đường đầu tiên của anh.

Từ những công việc hậu trường như nhắc tuồng, chuẩn bị đạo cụ và đóng vai quần chúng, nam nghệ sĩ dần được trao cơ hội diễn xuất tại Sân khấu nhỏ 5B. Cũng vì trân trọng sự nâng đỡ của người đi trước, anh lấy chữ "Quốc" làm tên lót cho nghệ danh Quốc Thuận.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của nam diễn viên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi những sân khấu anh gắn bó lần lượt gặp khó khăn, Quốc Thuận nhiều lần rơi vào cảnh chông chênh.

Một bước ngoặt đến khi anh được nghệ sĩ Thúy Nga mời tham gia nhóm hài. Những lần xuất hiện cùng nhau trong chương trình Gala Cười giúp tên tuổi Quốc Thuận đến gần hơn với công chúng.

Từ một diễn viên hài, Quốc Thuận từng bước mở rộng hoạt động sang sản xuất và đạo diễn. Anh cùng bạn bè thành lập công ty dựng phim, nhận nhiều công việc khác nhau trước khi có cơ hội thực hiện các tiểu phẩm truyền hình và chương trình giải trí.

Trong lĩnh vực phim ảnh, nam nghệ sĩ tham gia các bộ phim như Ngõ Vắng, Tình Yêu Còn Lại, Dù Gió Có Thổi và Hiệp Sĩ Đường Phố. Ở vai trò đạo diễn, anh gắn với những dự án như Gương Mặt Thân Quen Nhí, Vợ Tui Tui Sợ, Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống và Về Đi Tía Ơi.

Quốc Thuận là bạn diễn ăn ý của NSND Hồng Vân trong chương trình "Vợ chồng son"

Quốc Thuận còn được khán giả nhớ đến qua vai trò MC của các chương trình như Vợ Chồng Son, Gõ Cửa Thăm Nhà và Vượt Lên Chính Mình. Với lối dẫn gần gũi, tự nhiên, anh tạo được dấu ấn riêng khi trò chuyện với các nhân vật, đặc biệt trong những chương trình khai thác câu chuyện gia đình và nghị lực vượt khó.

Mở tiệm bánh mì, có vợ làm hậu phương và hai con là niềm vui lớn nhất

Gần đây, Quốc Thuận mở chuỗi cửa hàng bánh mì tại TP.HCM, trong đó nổi bật nhất là cửa hàng tại đường Đặng Văn Ngữ, phường Phú Nhuận.

Tiệm bánh mì của nam nghệ sĩ gây chú ý với tông màu cam chủ đạo, biển hiệu lớn và thực đơn đa dạng. Bảng giá giới thiệu nhiều lựa chọn, từ bánh mì siêu pate, bánh mì pate chả bông, pate trứng đến bánh mì đặc biệt với giá từ 10.000-35.000 đồng. Cửa hàng cũng bán pate tươi và một số loại đồ uống.

Cửa hàng bánh mì của Quốc Thuận tại TP.HCM

Điểm đáng chú ý là Quốc Thuận không chỉ xuất hiện với tư cách người đứng tên thương hiệu, mà còn trực tiếp mặc tạp dề, tạo dáng bên xe bánh mì. Hình ảnh này mang đến một góc nhìn đời thường về nam nghệ sĩ vốn quen thuộc với công việc diễn xuất, dẫn chương trình và sản xuất truyền hình.

Về đời tư, Quốc Thuận có cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Anh kết hôn với bà xã Mai Liên vào năm 2014. Mai Liên vừa chăm lo gia đình vừa là người hỗ trợ chồng trong công việc. Cặp đôi có hai con, một gái và một trai.

Quốc Thuận bên vợ và 2 con

Quốc Thuận cho biết vợ chồng anh cũng như nhiều gia đình khác, đôi khi xảy ra bất đồng. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ thường chọn cách nhường nhịn và chủ động làm hòa. Anh trân trọng những hy sinh của vợ trong quá trình sinh con, chăm sóc gia đình và vun vén tổ ấm.

Hai vợ chồng từng cân nhắc cùng thành lập công ty sản xuất phim, nhưng sau đó quyết định dành nhiều thời gian hơn cho con. Với Quốc Thuận, tiền bạc có thể kiếm lại, còn tuổi thơ của các con là quãng thời gian không thể quay trở lại.

Quan điểm ấy phần nào cho thấy ưu tiên của nam nghệ sĩ sau nhiều năm bươn chải. Bên cạnh sự nghiệp, anh dành sự quan tâm cho cuộc sống riêng và việc nuôi dạy hai con. Bà xã Mai Liên cũng được xem là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng anh trong công việc lẫn cuộc sống.