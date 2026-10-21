1 Anh trai gây náo loạn trung tâm thương mại, biển người vây kín bảo an phải dọn đường mới di chuyển được

Không chỉ xuất hiện giao lưu, anh còn mang đến các màn trình diễn âm nhạc và tham gia hoạt động tặng quà cho khán giả.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Cody Nam Võ xuất hiện tại một trung tâm thương mại tham dự một sự kiện được chia sẻ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong video, ngay khi bước ra từ xe ô tô, nam ca sĩ đã được vây quanh bởi đông đảo người hâm mộ đứng hai bên, liên tục giơ điện thoại ghi lại hình ảnh thần tượng.

Nhiều khán giả cố gắng tiến gần để tương tác, trong khi đội ngũ an ninh và nhân viên hỗ trợ tạo lối đi cho Cody Nam Võ. Đáng chú ý, giữa đám đông, nam ca sĩ vẫn giữ thái độ thân thiện, mỉm cười và cúi chào phía người hâm mộ. Anh xuất hiện với vẻ ngoài bbarnh bao cùng bộ trang phục cá tính.

Không chỉ xuất hiện giao lưu, Cody Nam Võ còn mang đến các màn trình diễn âm nhạc và tham gia hoạt động tặng quà cho khán giả. Không khí sôi động tại trung tâm thương mại phần nào cho thấy sức hút của nam ca sĩ trong những hoạt động gặp gỡ khán giả gần đây.

Cody Nam Võ được người hâm mộ vây kín khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Nguồn: KIM Entertainment

Giữa đám đông, nam ca sĩ vẫn giữ thái độ thân thiện, mỉm cười và cúi chào người hâm mộ. Nguồn: KIM Entertainment

Cody Nam Võ lộ diện với visual điển trai

Anh chàng được biển fan vây kín ở TTTM.

Cody Nam Võ tên thật là Võ Đình Nam, sinh năm 1996. Anh được biết đến khi ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Uni5 vào năm 2017. Sở hữu khả năng ca hát, rap, vũ đạo và sáng tác, nam nghệ sĩ từng bước xây dựng hình ảnh đa năng trong làng giải trí Việt.

Năm 2022, Cody Nam Võ giới thiệu dự án solo đầu tay với EP Codynamic và MV Ảo Thật Đếi. Bên cạnh âm nhạc, anh còn thử sức với diễn xuất, từng góp mặt trong các dự án như Em là chàng trai của anh và Trốn Tết, Tết tìm.

Cody Nam Võ được biết đến khi ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Uni5 vào năm 2017. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Cody Nam Võ khi anh tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi. Tại đây, nam ca sĩ ghi dấu ấn với khả năng trình diễn, vũ đạo cùng những tiết mục như Secret và DO 4 LOVE.

Trong đêm chung kết và trao giải, Cody Nam Võ được vinh danh ở hạng mục The Performer Icon – Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất. Giải thưởng trở thành dấu mốc đáng nhớ sau gần một thập kỷ anh theo đuổi con đường nghệ thuật. Từ thành viên nhóm nhạc Uni5 đến nghệ sĩ solo và gương mặt ghi dấu ấn tại Tinh Hà "Say Hi", Cody Nam Võ đang từng bước khẳng định màu sắc riêng.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Cody Nam Võ khi anh tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi. Ảnh: FBNV