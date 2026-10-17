Concert Tinh Hà Say Hi vắng Trấn Thành, 24 Anh Trai khổ không ai bằng

Concert Tinh Hà Say Hi không có sự dẫn dắt của Trấn Thành khiến màn giao lưu trên sân khấu thiếu đi không khí thường có.

Tối 17/10, concert Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút hàng nghìn khán giả đến tham dự. Sự xuất hiện của 24 Anh Trai trong tiết mục mở màn khuấy động bầu không khí, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư, phần giao lưu trên sân khấu lại khiến nhiều người chú ý khi thiếu vắng Trấn Thành - gương mặt quen thuộc từng đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Sau tiết mục mở màn, 24 Anh Trai ở lại sân khấu để giới thiệu bản thân và chào hỏi người hâm mộ như thường lệ. Thế nhưng, khi không có người cầm trịch quen thuộc, phần giao lưu nhanh chóng bộc lộ những khoảng lúng túng. Song Luân là người đảm nhận vai trò kết nối các thành viên, nhưng việc dẫn dắt một sân khấu quy tụ hàng nghìn khán giả dường như vẫn là thử thách không nhỏ với nam ca sĩ.

Song Luân thế Trấn Thành dẫn dắt các Anh Trai giới thiệu bản thân sau tiết mục mở màn

Tham gia từ Anh Trai Say Hi đến concert Tinh Hà Say Hi, Song Luân vốn đã quen với không khí của chương trình cũng như các màn tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Dẫu vậy, việc giữ nhịp cho một đêm diễn đông người, liên tục tạo không khí và kết nối các thành viên không phải nhiệm vụ đơn giản. Trong phần giao lưu, nam ca sĩ vẫn cố gắng đặt câu hỏi, đưa ra thử thách để các Anh Trai tương tác với khán giả, nhưng đôi lúc còn vấp váp, khiến nhịp trò chuyện chưa thực sự liền mạch.

Không chỉ Song Luân, các Anh Trai khác như Đặng Hồng Hải, Pháp Kiều, Dương Domic, CAPTAIN BOY hay CoolKid cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Các nghệ sĩ liên tục kêu gọi khán giả hưởng ứng bằng những câu quen thuộc như "mọi người ơi", "hãy cho thấy cánh tay mọi người" hay "khán giả ở phía bên này ơi". Mỗi khi bên dưới vang lên tiếng reo hò, các Anh Trai vẫn có lúc chưa kịp nghĩ ra câu chuyện tiếp theo để nối dài bầu không khí, khiến màn giao lưu có phần ngắt quãng.

Các Anh Trai lúng túng khi phải giao lưu mà thiếu một người MC đúng nghĩa

Thực tế, không phải nghệ sĩ nào cũng có thế mạnh ở khả năng dẫn chương trình. Trong một concert quy mô lớn, các ca sĩ còn phải tập trung cho phần trình diễn, chuẩn bị trang phục, di chuyển liên tục theo lịch trình và đảm bảo tiến độ của toàn bộ đêm diễn. Vì vậy, việc vừa biểu diễn vừa đảm nhận phần kết nối với hàng nghìn khán giả có thể tạo ra áp lực không nhỏ.

Các Anh Trai vẫn cho thấy nỗ lực khuấy động sân khấu và tương tác với người hâm mộ. Tuy nhiên, khi đặt cạnh những đêm diễn có Trấn Thành dẫn dắt, sự khác biệt về nhịp giao lưu khá dễ nhận ra. Nam MC vốn quen với việc tung hứng, tạo tình huống hài hước và giúp các thành viên có thêm cơ hội thể hiện cá tính. Sự linh hoạt ấy góp phần giữ cho những khoảng chuyển giữa các tiết mục không bị trầm xuống.

Khán giả đã quen với việc có mặt Trấn Thành trong các đêm diễn

Việc Trấn Thành vắng mặt tại concert Tinh Hà Say Hi được nam MC thông báo trước đó. Anh cho biết anh "rất muốn quẩy hết mình" cùng người hâm mộ và 24 Anh Trai, tuy nhiên do "có những điều không thể thống nhất được trong thỏa thuận 2 bên" nên lần này không thể đồng hành cùng chương trình.

Trấn Thành gửi lời xin lỗi tới những khán giả đã mua vé và chờ đợi được gặp mình tại concert. Nam MC đặc biệt nhắc đến các fan ruột, đồng thời mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ 24 Anh Trai và để concert diễn ra thật trọn vẹn.