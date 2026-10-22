Nghệ sĩ 3 đời vợ từng sở hữu 1.000 cây vàng, nay đi bán phở bình dân ở Quận 10

Những năm gần đây, nghệ. sĩ phát triển hoạt động kinh doanh nhà hàng tại TP.HCM.

Từng có thời điểm sở hữu 1.000 cây vàng

NS Kim Tử Long trưởng thành từ sân khấu cải lương và từng là gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến trong giai đoạn bộ môn nghệ thuật này có sức hút lớn. Với giọng ca và khả năng diễn xuất, nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình và hoạt động giải trí.

Không chỉ có nguồn thu từ nghệ thuật, Kim Tử Long còn sớm quan tâm đến việc kinh doanh. Nghệ sĩ từng chia sẻ về những thương vụ mua bán bất động sản mang lại lợi nhuận đáng kể. Vào năm 2021, khi tham gia chương trình truyền hình, NS Kim Tử Long từng tiết lộ có thời điểm sở hữu tới 1.000 cây vàng.

Kim Tử Long kể: "Gia đình tôi bán căn nhà ở đường Nguyễn Tất Thành. Một tuần sau, có người gọi điện hỏi mua lại căn nhà tôi vừa mua ở đường Nguyễn Tri Phương giá cao hơn. Tôi bán và lời được 10 cây vàng. Tôi mua căn nhà khác giá 110 cây vàng, chuẩn bị xây dựng thì lại có người gọi điện hỏi mua ngay với giá 150 cây vàng. Khoảng hơn 1 năm, vô tình tôi trở thành cò đất, cò nhà. Những năm 2000, tôi từng cầm trong tay 1.000 cây vàng".

NSƯT Kim Tử Long là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương Việt Nam. Ảnh: FBNV NSƯT Kim Tử Long là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương Việt Nam. Ảnh: FBNV

Khi tham gia chương trình truyền hình, NS Kim Tử Long từng tiết lộ có thời điểm sở hữu tới 1.000 cây vàng. Ảnh: FBNV Khi tham gia chương trình truyền hình, NS Kim Tử Long từng tiết lộ có thời điểm sở hữu tới 1.000 cây vàng. Ảnh: FBNV

Mở nhà hàng, phát triển kinh doanh ẩm thực tại TP.HCM

NS Kim Tử Long từng chia sẻ việc kinh doanh nhà hàng đến với anh khá tình cờ. Thay vì xuất phát từ một kế hoạch được tính toán từ đầu, nghệ sĩ cho biết bản thân có cơ duyên với lĩnh vực này rồi dần học hỏi, tìm cách vận hành và phát triển.

Trong những năm qua, nghệ sĩ tham gia kinh doanh nhiều mô hình ẩm thực khác nhau, từ nhà hàng nướng đến món Thái. Tháng 2/2025, NS Kim Tử Long khai trương nhà hàng tại khu vực Quận 7, TP.HCM. Cơ sở này tiếp tục thu hút sự chú ý khi có sự ghé thăm, ủng hộ của một số đồng nghiệp trong giới nghệ thuật. Đầu năm 2026, nghệ sĩ Kim Tử Long tiếp tục mở thêm quán phở ở Quận 10, TP HCM với giá bình dân khoảng 49.000 đồng/bát.

Với NS Kim Tử Long, danh tiếng có thể giúp khách hàng biết đến nhà hàng, nhưng việc duy trì hoạt động lâu dài còn phụ thuộc vào chất lượng món ăn, dịch vụ và cách quản lý. Bởi vậy, bên cạnh công việc nghệ thuật, nghệ sĩ cũng phải dành thời gian theo sát hoạt động kinh doanh của mình.

Tháng 2/2025, Kim Tử Long khai trương nhà hàng tại khu vực Quận 7, TP.HCM. Ảnh: FBNV Tháng 2/2025, Kim Tử Long khai trương nhà hàng tại khu vực Quận 7, TP.HCM. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn thử sức ở lĩnh vực bất động sản và ẩm thực. Ảnh: FBNV Nghệ sĩ không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn thử sức ở lĩnh vực bất động sản và ẩm thực. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, NS Kim Tử Long tiếp tục gây chú ý khi phát triển hoạt động kinh doanh nhà hàng tại TP.HCM. Ảnh: FBNV Những năm gần đây, NS Kim Tử Long tiếp tục gây chú ý khi phát triển hoạt động kinh doanh nhà hàng tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

NSƯT Kim Tử Long từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân trước khi tìm được cuộc sống ổn định bên nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh. Nghệ sĩ có tổng cộng 5 người con, gồm 3 con gái và 2 con trai. Dù đường tình duyên từng gặp nhiều trắc trở, nghệ sĩ cho biết bản thân vẫn duy trì mối quan hệ văn minh với hai người vợ cũ để các con có thể gắn bó, yêu thương nhau.

Sau hai lần đổ vỡ, NS Kim Tử Long gắn bó với nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh, cháu ruột của cố NSND Thanh Tòng. Cả hai quen biết nhau qua môi trường nghệ thuật, sau đó nảy sinh tình cảm và xây dựng cuộc sống chung. Mối quan hệ từng vấp phải những ý kiến trái chiều do khoảng cách lệch tới 11 tuổi và việc Kim Tử Long đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Trinh Trinh từng chia sẻ cô và chồng đã thẳng thắn trao đổi về quá khứ trước khi quyết định đến với nhau.