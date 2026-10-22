Quán quân Next Top Model công kích thẳng mặt Kylie Jenner diện nội y đá quý 1300 tỷ: "Không xứng đáng"

Bất chấp những tranh cãi, Kylie Jenner vẫn đang là cái tên chiếm sóng truyền thông với chiếc áo nội y đá quý vô tiền khoáng hậu.

Trong đêm Victoria's Secret Fashion Show vừa qua, Kylie Jenner chính là nhân vật thu hút sứ chú ý nhất. Không phải người mẫu, lại lần đầu sải bước tại Victoria's Secret Fashion Show, nhưng Kylie Jenner lại được thương hiệu trao cho vinh dự chưa từng có: mặc chiếc Fantasy Bra đắt nhất lịch sử, trị giá 50 triệu USD (gần 1300 tỷ đồng).

Sự kiện này nhanh chóng khiến công chúng dậy sóng, với người bênh kẻ chê Kylie Jenner. Đến nay, quán quân đầu tiên của America’s Next Top Model Adrianne Curry đã trực tiếp công kích cô út nhà Kardashian-Jenner không xứng đáng với vinh dự này. Trên livestream, Adrianne Curry nói: "Không chống lại Kylie nhưng cô ấy còn không phải là 1 người mẫu. Tôi không biết tại sao họ lại đưa cho cô ấy Fantasy Bra. Đó từng dành cho thiên thần hàng đầu của Victoria's Secret, giống như điều dành cho nữ hoàng chiến thắng trở về, nhưng cuối cùng lại đưa cho Kylie".

Quán quân đầu tiên của America’s Next Top Model Adrianne Curry...

... công kích Kylie Jenner vì diện Fantasy Bra gần 1300 tỷ đồng. Ảnh: Page Six

Quán quân America’s Next Top Model gay gắt: "Victoria's Secret giờ như trò đùa. Trong thập niên 2010, nó mang nhiều ý nghĩa. Bây giờ nó vô nghĩa”. Người mẫu 44 tuổi tiếp tục than thở: "Victoria's Secret từng tạo ra các siêu sao, chứ không dựa vào danh tiếng của người khác". Cô cảm thấy ngán ngẩm khi thương hiệu phải dựa vào những gương mặt kỳ cựu cùng Kylie Jenner, hoặc mở rộng sang những người mẫu "lệch chuẩn", thay vì tìm ra những tài năng mới.

Trên mạng xã hội, nhiều người đồng tình với nhận định của Adrianne Curry, cho rằng cô phát biểu không sai về Kylie Jenner cũng như Victoria's Secret. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng Adrianne Curry chỉ đang ghen tỵ với Kylie Jenner. Trong quá khứ, Fantasy Bra là vinh dự dành cho những thiên thần cống hiến nhiều năm cho hãng. Nhưng thời thế giờ đã thay đổi, nên việc Victoria's Secret để Kylie Jenner trình diễn cũng không có gì bất hợp lý.

Không phải người mẫu, lại lần đầu sải bước tại Victoria's Secret Fashion Show, nhưng Kylie Jenner lại được thương hiệu trao cho vinh dự chưa từng có. Clip: Instagram

Giám đốc sáng tạo Victoria's Secret Adam Selman cho biết thương hiệu chọn Kylie Jenner bởi "sức ảnh hưởng vượt khỏi lĩnh vực thời trang và truyền hình". Theo ông, nữ tỷ phú đã xây dựng được dấu ấn văn hóa riêng, trong khi Victoria's Secret Fashion Show cũng là sự kiện kết hợp thời trang với giải trí. Việc để Kylie trình diễn Fantasy Bra là cách thương hiệu tạo bất ngờ, đồng thời "mang đến cho khán giả một gương mặt nổi tiếng gắn với item biểu tượng".

Bất chấp những tranh cãi, Kylie Jenner vẫn đang là cái tên chiếm sóng truyền thông với chiếc áo nội y đá quý vô tiền khoáng hậu. Được biết, thiết kế trị giá khoảng 50 triệu USD (khoảng 1300 tỷ đồng), đến từ thương hiệu Jacob & Co. Chiếc áo nặng khoảng 1,8 kg, đính 4.410 viên kim cương tự nhiên và một viên kim cương vàng Fancy Vivid cắt kiểu radiant 75,54 carat. Áo do 15 nghệ nhân chế tác trong khoảng 1.000 giờ.

Nhà sáng lập Jacob Arabo tự hào nói rằng ông muốn tạo ra chiếc áo ngực "đắt nhất từng được sản xuất": "Đối với tôi, điều quan trọng nhất là những viên kim cương, ánh sáng và chuyển động. Chúng tôi đã tập hợp những viên kim cương đặc biệt với nhiều hình dạng, kích cỡ, trong đó có kiểu cắt angel độc quyền và thiết kế sao cho nó bắt sáng trong từng bước đi". Tất cả đã biến chiếc áo ngực do Kylie Jenner trình diễn trở thành tác phẩm nghệ thuật có một không hai.

Thương hiệu vô cùng ưu ái Kylie Jenner. Ảnh: Page Six

Chiếc áo ngực do Kylie Jenner trình diễn là tác phẩm nghệ thuật có một không hai. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six



