Vì sao Fantasy Bra của Kylie Jenner bị "mất" kim cương so với hình ảnh gốc của hãng?

Điều làm nên giá trị của Fantasy Bra không chỉ là tổng số đá quý hay mức định giá gây choáng ngợp, mà còn nằm ở cách những vật liệu cứng được biến thành một thiết kế có thể chuyển động cùng cơ thể.

Được Victoria's Secret lựa chọn để khoác lên mình chiếc Fantasy Bra đắt giá nhất lịch sử thương hiệu, Kylie Jenner trở thành tâm điểm chú ý tại show diễn năm nay. Thiết kế hợp tác cùng Jacob & Co. có giá trị được công bố lên tới 50 triệu USD, tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng, quy tụ hàng nghìn viên kim cương tự nhiên cùng một viên kim cương vàng Fancy Vivid nặng 75,54 carat ở vị trí trung tâm. Thế nhưng, bên cạnh sự choáng ngợp trước món trang sức xa xỉ, cư dân mạng còn phát hiện một chi tiết gây tò mò: phần kim cương ở mặt trước dường như không giống hoàn toàn hình ảnh giới thiệu của hãng.

Fantasy Bra vốn là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Victoria's Secret, nơi nội y được nâng tầm thành tác phẩm trang sức xa xỉ. Trở lại sàn diễn sau nhiều năm vắng bóng, thiết kế năm nay tiếp tục gây choáng ngợp bởi mức định giá 50 triệu USD và kỹ thuật chế tác công phu. Theo thông tin từ Jacob & Co., chiếc áo được tạo nên từ 4.410 viên kim cương tự nhiên với nhiều kiểu cắt khác nhau, nổi bật nhất là viên kim cương vàng Fancy Vivid nặng 75,54 carat. Thay vì sử dụng nền vải thông thường, cấu trúc của thiết kế được tạo thành từ vàng trắng 18K và đá quý, với các bộ phận liên kết có khả năng chuyển động theo cơ thể. Đội ngũ 15 nghệ nhân đã dành hơn 1.000 giờ để hoàn thiện tác phẩm.

Đây cũng là lần đầu tiên Kylie Jenner sải bước trên đường băng Victoria's Secret. Sự xuất hiện của nữ doanh nhân ngành làm đẹp trong một thiết kế vốn thường gắn liền với các siêu mẫu khiến màn trình diễn càng được chú ý. Tuy nhiên, khi những hình ảnh quảng bá được đặt cạnh ảnh chụp thực tế trên sàn diễn, một điểm khác biệt ở phần trước của chiếc Fantasy Bra nhanh chóng lọt vào tầm mắt của người hâm mộ.

Trong hình ảnh giới thiệu sản phẩm, phần thân trước của Fantasy Bra được thể hiện như một cấu trúc trang sức liền mạch, với các chi tiết lấp lánh và khu vực logo được nhấn mạnh. Nhưng khi Kylie Jenner diện thiết kế trên đường băng, một khoảng trống ở vị trí này khiến nhiều người có cảm giác chiếc áo đã bị lược bớt một phần kim cương so với bản quảng bá. Sự khác biệt ấy dễ gây hiểu lầm, nhất là khi đây là món trang sức có giá trị lên tới hàng chục triệu USD. Với một thiết kế được giới thiệu bằng số lượng kim cương cụ thể và quy trình chế tác công phu, bất kỳ thay đổi nào về cấu trúc cũng đủ khiến công chúng đặt câu hỏi: liệu sản phẩm thực tế có bị thiếu chi tiết, hay hình ảnh ban đầu chỉ là một phiên bản trình bày khác?

Thực tế, phần logo nổi bật trong hình ảnh giới thiệu để phục vụ mục đích nhận diện thương hiệu và truyền thông, thay vì nhất thiết phải xuất hiện nguyên vẹn trên phiên bản trình diễn. Trong lĩnh vực thời trang cao cấp, hình ảnh dựng, ảnh sản phẩm và thiết kế được sử dụng trên cơ thể người mẫu đôi khi có những khác biệt về cách thể hiện nhằm phục vụ từng mục đích cụ thể. Khi phần logo được lược bỏ khi trình diễn, điều đó cũng có thể giúp ánh nhìn tập trung hơn vào cấu trúc trang sức, đường nét ôm theo cơ thể và khả năng phản chiếu ánh sáng của những viên kim cương. Với Fantasy Bra năm nay, đây là yếu tố đáng chú ý bởi thiết kế không đơn thuần là một chiếc áo lót đính đá, mà được phát triển như một cấu trúc kim loại quý có thể chuyển động linh hoạt theo từng bước đi. Jacob & Co. cho biết ý tưởng của thiết kế là xử lý kim loại và kim cương theo cách mềm mại như vải, để món trang sức vẫn có thể ôm sát cơ thể và tạo hiệu ứng ánh sáng khi người mặc di chuyển.

Điều làm nên giá trị của Fantasy Bra không chỉ là tổng số đá quý hay mức định giá gây choáng ngợp, mà còn nằm ở cách những vật liệu cứng được biến thành một thiết kế có thể chuyển động cùng cơ thể. Với hơn 3.000 bộ phận được thiết kế riêng, cấu trúc vàng trắng và kỹ thuật đính đá phức tạp, chiếc áo là sự kết hợp giữa chế tác trang sức và nghệ thuật trình diễn. Bởi vậy, dù chi tiết logo ở mặt trước vẫn khiến người hâm mộ tò mò, điểm đáng chú ý nhất của Fantasy Bra vẫn là khả năng biến một món nội y thành tác phẩm trang sức có tính trình diễn. Kylie Jenner có thể gây ra những ý kiến trái chiều về việc lựa chọn người mặc, nhưng màn xuất hiện của cô đã giúp chiếc Fantasy Bra trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.