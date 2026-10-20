Mẫu 12 tuổi Ella Bùi từng làm Vedette và First face show Gucci lập thành tích mới

Mẫu nhí 12 tuổi đã chinh chiến sàn diễn quốc tế, tiếp tục khiến cộng đồng yêu thời trang "bái phục" với loạt thành tích xuất sắc.

Nhắc đến những gương mặt mẫu nhí Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm, Ella Bùi (tên thật Bùi Ngọc Khánh An, sinh năm 2014) là cái tên khó có thể bỏ qua. Dù tuổi đời còn nhỏ, cô bé đã sớm có cơ hội sải bước trên những sàn diễn quốc tế, liên tục ghi điểm nhờ thần thái tự tin cùng khả năng catwalk chuyên nghiệp.

Mới đây, Ella Bùi tiếp tục có dịp thể hiện khả năng trình diễn tại cuộc thi Model Kid của Canifa. Tại đây, cô bé giành 1 giải Á Quân và 1 Giải Thưởng Thí Sinh Được Yêu Thích Nhất, bổ sung thêm thành tích vào hành trình hoạt động thời trang của mình.

Ella Bùi giành Á quân chung cuộc, Quán quân trong lòng người hâm mộ.

Bên cạnh kỹ năng catwalk, phong cách ăn mặc của Ella cũng là điểm đáng chú ý. Xuất hiện tại chung kết Model Kid Việt Nam, mẫu nhí lựa chọn chiếc sweater màu đỏ kết hợp chân váy xám, mũ nồi trắng và giày thể thao. Bảng màu tương phản vừa đủ tạo nên tổng thể trẻ trung, khỏe khoắn, phù hợp với hình ảnh năng động của một cô bé ở tuổi 12.

Cô bé tự tin trình diễn trước ốn kính máy quay và khán giả.

Ngoài ra, cũng tại show diễn Ella lại mang đến cảm giác cá tính với áo khoác lông đỏ, áo dài tay kẻ ngang, chân váy đỏ cùng đôi tất cao cổ đồng điệu. Cách phối nhiều lớp trang phục, kết hợp những gam màu nổi bật giúp tổng thể trở nên bắt mắt, mang hơi hướng thời trang đường phố pha chút tinh nghịch.

Không bó buộc trong một hình ảnh duy nhất, Ella cho thấy sự linh hoạt khi chuyển đổi giữa phong cách đáng yêu, năng động và cá tính. Đây cũng là lợi thế của một mẫu nhí thường xuyên tham gia các buổi trình diễn, nơi khả năng thể hiện tinh thần trang phục và làm chủ biểu cảm đóng vai trò quan trọng.

Cô bé cá tính trong chiếc áo khoác lông màu đỏ.

Màn thể hiện ấn tượng của Ella Bùi tại đêm Chung kết. (Nguồn: TikTok)

Ella Bùi từng gây chú ý khi xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, trình diễn tại show của nhà thiết kế Yang Yu và trở thành mẫu nhí Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên màn hình lớn tại Quảng trường Thời Đại (Times Square), New York, Mỹ. Những dấu ấn này giúp cô bé được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời cho thấy hành trình hoạt động thời trang đáng chú ý so với độ tuổi.

Một trong những cột mốc nổi bật của Ella là lần đảm nhận vị trí vedette tại show diễn Paris Fashion Air thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week 2025. Trên sàn diễn quốc tế, mẫu nhí thu hút sự chú ý với những bước catwalk dứt khoát, phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Đây cũng là một trong những lần xuất hiện giúp Ella ghi dấu ấn trong mắt giới mộ điệu thời trang.

Ella Bùi ghi điểm với thần thái và khả năng catwalk không kém các model quốc tế.

Không dừng lại ở đó, cô bé còn góp mặt tại Gucci Kids, show diễn quy tụ khoảng 2.000 mẫu nhí tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Theo thông tin được cung cấp, Ella đã vượt qua gần 100 đối thủ tiềm năng đến từ Trung Quốc và nhiều quốc gia khác để được lựa chọn đảm nhận vị trí vedette tại show Gucci Kids tổ chức ở Thành Đô. Việc liên tiếp góp mặt trong những chương trình thời trang quy mô quốc tế khiến hành trình của mẫu nhí sinh năm 2014 càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ở tuổi 12, Ella Bùi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều sân khấu thời trang trong nước lẫn quốc tế. Từ những lần xuất hiện tại các show diễn lớn đến các giải thưởng mới đây, cô bé đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong lĩnh vực người mẫu nhí. Với những gì đã thể hiện, hành trình tiếp theo của Ella hứa hẹn sẽ còn nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả yêu thời trang.