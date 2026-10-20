Hoàng Thùy cũng diễn Victoria's Secret năm nay?

Hoàng Thùy vẫn lụy Victoria's Secret "không tha một ngày nào".

Dù đành ngậm ngùi lỡ hẹn với giấc mơ Victoria's Secret Fashion Show 2026 vì sự cố "chưa đọc kỹ đề" từ hồi đầu năm, nhưng Hoàng Thùy nhất quyết không để bản thân đứng ngoài cuộc chơi. Ngay trước và trong ngày diễn ra show diễn, sự ngóng trông đến mức "luỵ" đắm đuối của chân dài Thanh Hóa dành cho sàn diễn này đã khiến cõi mạng phải đồng loạt "bái phục".

Theo đó, một ngày trước show, cô xả kho bức ảnh khoác lên mình đôi cánh thiên thần lộng lẫy kèm dòng trạng thái: "Welcome back to Victoria's Secret fashion show. Chờ đón show diễn vào ngày mai."

Màn thả thính khiến không ít netizen còn tưởng lầm Hoàng Thuỳ đã bí mật sang Mỹ oanh tạc sàn diễn, vội vã để lại lời chúc mừng, khiến chính chủ phải đính chính dưới phần bình luận rằng chỉ đang trông chờ với tư cách người hâm mộ còn giấc mơ kia vẫn dang dở.

Động thái của nữ siêu mẫu Việt khiến netizen hiểu lầm.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày D-Day, siêu mẫu Việt tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ bằng một đoạn clip hồi tưởng màn trình diễn của mình trong show của NTK Chung Thanh Phong từ hồi tháng 3, đi kèm với đó là bức tâm thư dài bằng tiếng Anh, tag thẳng fanpage chính thức của Victoria's Secret và không quên đính kèm hashtag #victoriasecretfashionshow.

Hoàng Thuỳ bộc bạch:

"Nhìn lại khoảnh khắc mở màn cho show diễn của anh Chung Thanh Phong. Được bước trên sàn catwalk của Victoria’s Secret luôn là ước mơ của biết bao người mẫu, và tôi cũng không ngoại lệ. Tưởng chừng là một điều xa tầm với, nhưng đó lại là nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy sự lột xác của tôi suốt 15 năm qua. Từ cô gái 18 tuổi gầy guộc cao 1m78 chỉ nặng 46kg cho đến người phụ nữ trưởng thành ngày hôm nay, từng bước đi trên hành trình này đều được dẫn lối bởi một khát khao duy nhất. Tôi không biết liệu hoài hoài đó có bao giờ thành hiện thực hay không, nhưng tôi biết nó đã thay đổi con người tôi rất nhiều. Thế nên, đừng bao giờ sợ mơ những ước mơ lớn. Dù có vẻ ngoài tầm tay, hãy để chúng trở thành nguồn cảm hứng giúp bạn vươn lên và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Hãy tiếp tục ước mơ, không ngừng hoàn thiện và sống trọn vẹn với khát khao đó mỗi ngày".

Hoàng Thuỳ chia sẻ lại khung hình "đeo cánh" trong show của Chung Thanh Phong trong ngày diễn ra VSFS 2026.

Trước chuỗi hành động "đam mê bất tận" này, cộng đồng mạng chỉ biết cạn lời và để lại loạt bình luận vừa hài hước vừa trêu chọc:

- Không tha cho VS một ngày nào luôn đó trời.

- Gác lại giấc mơ rồi mà vẫn tag VS vào nữa cơ.

- VS ơi chạy ngay đi!

Không chịu thua, Hoàng Thuỳ tuyên bố: Xin phép cho mình được "đu" VS đến cuối năm. Còn chưa thấy đã thì "đu" thêm mấy năm nữa!

Tháng 4/2026, ngay khi Victoria's Secret công bố mở cổng tuyển chọn người mẫu tự do trên toàn cầu, Hoàng Thùy đã lập tức bày tỏ khát vọng chinh phục mục tiêu mà cô theo đuổi suốt 15 năm. Nữ siêu mẫu cho thấy sự chuẩn bị vô cùng nghiêm túc khi liên tục cập nhật quá trình tập luyện hình thể với cường độ cao để sẵn sàng cho đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, không lâu sau đó khi hệ thống vừa mở đơn, cộng đồng mạng phát hiện một quy định tại Mục 2 trong điều khoản tuyển chọn của ban tổ chức. Cụ thể, thí sinh tham gia bắt buộc phải là cư dân hợp pháp và có đủ điều kiện làm việc tại Mỹ (sở hữu quốc tịch, thẻ xanh hoặc visa lao động). Phát hiện này làm dấy lên nhiều nghi vấn về việc Hoàng Thùy có thể không đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Hoàng Thuỳ có ước mơ nhưng chưa đủ điều kiện casting VSFS.

Trước những thắc mắc từ dư luận, chân dài sinh năm 1992 chọn cách giữ im lặng trong hơn một tháng. Động thái đáng chú ý của cô ở thời điểm đó là chia sẻ lại bức ảnh chụp từ 14 năm trước tại văn phòng IMG Models, đồng thời tiếp tục duy trì việc đăng tải các video tập luyện thể lực kèm hashtag liên quan đến thương hiệu.

Mọi việc chỉ thực sự rõ ràng khi vòng casting trực tiếp tại Mỹ chính thức diễn ra. Lúc này, Hoàng Thùy mới đăng tải một video để chính thức lên tiếng về sự việc. Nữ siêu mẫu xác nhận bản thân KHÔNG nộp hồ sơ casting vì nhận thấy chưa đáp ứng được các yêu cầu về cư trú và pháp lý làm việc tại Mỹ. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận rằng do quá hào hứng trước thông tin casting rộng rãi, bản thân đã chưa tìm hiểu kỹ các điều khoản bắt buộc ngay từ ban đầu.

Hình thể của Hoàng Thuỳ được đánh giá không hề lép vế những chân dài của VSFS.

Dù hành trình đến với sàn diễn nội y lớn nhất hành tinh đành phải tạm gác lại vì những rào cản bất khả kháng, không thể phủ nhận sự nghiêm túc, nỗ lực và khát khao bền bỉ mà Hoàng Thùy đã dành cho giấc mơ Victoria's Secret trong suốt nhiều năm qua.

Ảnh: FBNV