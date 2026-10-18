Thay đổi đến khó nhận ra, "người cũ" của Sơn Tùng nay có gương mặt lọt top thế giới

Vượt qua những tranh cãi về ngoại hình, visual ấn tượng của CARA chính thức xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Gần 10 năm kể từ ngày gây thương nhớ khi sánh đôi cùng Sơn Tùng M-TP, CARA (CARA Phương) bất ngờ trở thành mỹ nhân Việt tiếp theo được vinh danh trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Tin vui vươn tầm quốc tế này một lần nữa khiến dân tình đổ dồn sự chú ý vào hành trình thăng hạng nhan sắc cũng như sự biến hóa đa dạng của người đẹp sinh năm 1995 trong suốt thời gian qua.

CARA là sao nữ tiếp theo của Vbiz lọt đề cử của TC Candler năm nay.

Quay ngược thời gian, CARA từng là cái tên gây bão diện rộng khi trở thành "nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP trong siêu hit Nơi này có anh (2017). Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, nữ ca sĩ đã ghi điểm tuyệt đối với công chúng nhờ vẻ đẹp hiện đại, thanh tú và vóc dáng mảnh mai vạn người mê. Đặc biệt, visual trong trẻo cùng phong cách chuẩn Hàn của cô nàng khi ấy lại vô cùng "matching" với concept của MV, đến mức không ít khán giả thời điểm đó còn lầm tưởng CARA là một hot girl ngoại quốc.

Visual ấn tượng của CARA trong Nơi Này Có Anh.

Đỉnh cao visual của CARA phải kể đến thời điểm cô tham gia Sao Nhập Ngũ. Suốt gần một thập kỷ phát sóng, môi trường thao trường nắng gió, nơi mọi quy trình son phấn bị tước bỏ hoàn toàn, luôn được xem là thước đo trần trụi nhất cho nhan sắc thật của dàn mỹ nhân Vbiz. Giữa hàng loạt sao nữ từng thử sức, CARA là một đại diện tiêu biểu, để lại ấn tượng sâu sắc nhờ đường nét tự nhiên cực phẩm.

Mặt mộc đẹp hàng top Sao Nhập Ngũ của CARA.

Trút bỏ lớp trang điểm sắc sảo, cá tính thường thấy trên sân khấu, CARA trong quân ngũ mang đến một diện mạo dịu dàng, trong trẻo và đáng yêu đến khó tin. Làn da trắng mịn cùng sống mũi cao vút giúp cô tỏa sáng ở mọi góc quay. Nữ ca sĩ từng thật thà thừa nhận hội chị em có tranh thủ dặm nhẹ chút son và kẻ thêm hàng lông mày, nhưng nếu không sở hữu một nền da đẹp cùng các đường nét vốn dĩ đã chuẩn chỉnh, chút tiểu xảo đó chẳng thể nào tạo nên những khung hình xao xuyến đến vậy.

CARA từng được gọi bằng biệt danh "nữ thần mặt mộc" của Sao Nhập Ngũ.

Dù sở hữu "face card" bất bại, nhưng phong độ vóc dáng của CARA lại từng có một khoảng thời gian khiến netizen bàn tán xôn xao. Bẵng đi một thời gian ít xuất hiện, những lần lộ diện trong 1-2 năm qua ở các sự kiện công khai, nữ ca sĩ liên tục bị soi vóc dáng tăng cân, phát tướng. Hình ảnh tròn trịa của giọng ca This Way khiến nhiều cư dân mạng thừa nhận khó lòng nhận ra cô:

"Dạo này mũm mĩm hơn thấy rõ luôn ấy", "Mặt vẫn xinh nha, kiểu lên cân nhưng mặt không lên theo", "Lâu rồi không thấy xuất hiện nên nhìn khác quá", "Nhận không ra luôn, trước giờ gầy nhom mà"...

Sự khác biệt này khiến công chúng liên tục đặt CARA lên bàn cân so sánh với những giai đoạn "đỉnh cao visual" trong Nơi Này Có Anh hay Người Ấy Là Ai.

CARA từng có giai đoạn không kiểm soát được cân nặng khiến khán giả khó nhận ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những luồng ý kiến trái chiều, không ít người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ, cho rằng CARA vốn thuộc tạng người dễ tăng cân, vóc dáng từng có những giai đoạn thay đổi thất thường ngay từ trước khi debut. Việc ít xuất hiện trước công chúng những năm qua, chủ yếu sinh hoạt tại nhà và lơi lỏng lịch tập gym được cho là nguyên nhân chính khiến cân nặng của cô khó kiểm soát.

Không phân bua trước những lời góp ý, CARA chọn cách âm thầm hành động. Thông qua các khoảnh khắc được người chị thân thiết là Tóc Tiên chia sẻ, khán giả bắt gặp CARA đang đổ mồ hôi tập luyện miệt mài trong phòng gym. Với sự đồng hành và hỗ trợ từ một "thánh body" như Tóc Tiên, gần đây CARA được nhìn thấy đã dần lấy lại được vóc dáng thon gọn.

CARA và Tóc Tiên cùng tập luyện.

Dù ở trạng thái cân nặng ra sao, điểm đặc biệt là gương mặt của CARA vẫn không hề thay đổi.

Visual không góc chết của người đẹp Vĩnh Long.

Không chỉ "ghi điểm" nhờ gương mặt đẹp, CARA còn là một "bà hoàng street style" khá có gu. Khác với vẻ ngọt ngào trong các MV, ngoài đời, nữ ca sĩ rất hiếm khi là một "bánh bèo" điệu đà. Thay vào đó, cô nàng đặc biệt chuộng phong cách menswear, cá tính và năng động.

Lướt một vòng trang cá nhân của CARA, không khó để bắt gặp những công thức phối đồ mang đậm tính ứng dụng nhưng không kém phần sành điệu. Từ áo blazer thanh lịch phối cùng quần ống rộng, đến phong cách hip-hop, sporty với áo croptop mix cùng quần túi hộp hầm hố.

Dù diện áo thun basic hay suit đứng đắn, CARA vẫn luôn biết cách tạo điểm nhấn để tổng thể outfit vừa trẻ trung, khỏe khoắn lại vừa toát lên vẻ quyến rũ ngầm. Phong cách thời trang của mỹ nhân sinh năm 1995 có thể là "địa chỉ tham khảo uy tín" cho những cô nàng muốn thăng hạng style cá nhân mà không cần quá cầu kỳ.

CARA đời thường ghi điểm tuyệt đối với street style cá tính, bụi bặm, khỏe khoắn.

Ảnh: IGNV, Internet