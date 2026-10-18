Nam diễn viên phim giờ vàng gây tranh cãi vì makeup lố

Em trai Thanh Sơn thu hút sự chú ý đường eyeliner sắc lẹm.

Lên sóng VTV3 từ đầu tháng 10, Căn Nhà Không Mái Che đang thu hút sự chú ý với câu chuyện gia đình và những lát cắt tuổi thơ ở vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010. Bên cạnh dàn diễn viên quen mặt như Huyền Lizzie, Duy Hưng, Doãn Quốc Đam, bộ phim còn có sự góp mặt của những gương mặt trẻ, trong đó có Nam Việt – người đảm nhận vai Hùng.

Trong phim, Hùng là cậu học trò nhà khá giả, ham chơi và không mấy mặn mà với chuyện học hành. Cùng với Thơ (Thu Hà Ceri) và Sơn (Sơn Tùng), nhân vật góp phần tạo nên câu chuyện tình bạn tuổi học trò với những va chạm, khác biệt nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong nhiều phân đoạn, đôi mắt của nam diễn viên gây chú ý. (Nguồn: Cắt từ phim Căn Nhà Không Mái Che)

Tuy nhiên, bên cạnh diễn biến câu chuyện, ngoại hình của Nam Việt cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Đáng chú ý nhất là phần trang điểm mắt với đường eyeliner khá rõ nét, khiến diện mạo của nam diễn viên trên màn ảnh bị nhận xét là có phần đậm tay, chưa thực sự phù hợp với hình ảnh một cậu học trò trong bối cảnh nông thôn khoảng năm 2010.

Với những khán giả yêu thích vẻ ngoài tự nhiên của các nhân vật nam trên phim truyền hình, đường kẻ mắt sắc nét dễ trở thành chi tiết gây chú ý hơn cả biểu cảm hay trang phục. Trong khi đó, một số ý kiến lại lên tiếng bênh vực Nam Việt, cho rằng vùng mắt của anh vốn có quầng thâm và đường nét khá đậm ngay cả khi không trang điểm. Vì vậy, diện mạo trên phim chưa chắc hoàn toàn đến từ lớp makeup như nhiều người suy đoán.

Khán giả bàn luận về đôi mắt có phần đặc biệt của Nam Việt. (Nguồn: TikTok)

Bọng mắt đậm màu vốn là đặc điểm dễ nhận thấy trên gương mặt Nam Việt ngay cả trong những hình ảnh đời thường. (Nguồn: Instagram)

Sinh năm 1999, Nam Việt là em trai ruột của Thanh Sơn - nam diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim giờ vàng VTV. Anh từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và tham gia chương trình Đường Tới Cầu Vồng 2021 ở lĩnh vực diễn viên. Tại chương trình, Nam Việt từng gây chú ý với khả năng hóa thân vào các trích đoạn phim truyền hình, trong đó có vai Shark Long của Dương Vị Từng Thân.



So với người anh nổi tiếng, Nam Việt vẫn là gương mặt đang trong quá trình xây dựng dấu ấn riêng. Việc xuất hiện trong Căn Nhà Không Mái Che giúp anh tiếp cận thêm với khán giả đại chúng, đồng thời có cơ hội thể hiện bản thân trong một dự án truyền hình quy tụ nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm.

Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình. (Nguồn: VTV)

Về ngoại hình, Nam Việt sở hữu diện mạo trẻ trung, đường nét gương mặt khá thanh tú và phong thái có phần thư sinh. Đây là kiểu ngoại hình tương đối phù hợp với những nhân vật nam trẻ tuổi, đặc biệt là hình tượng học sinh trong các bộ phim khai thác ký ức thanh xuân. Tuy nhiên, hiệu quả tạo hình trên màn ảnh còn phụ thuộc vào kiểu tóc, trang phục, ánh sáng và cách xử lý lớp nền, vùng mắt.

Vẻ ngoài trẻ trung, khá phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim. (Nguồn: VTV)

Ở những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên trang cá nhân, anh chàng lại lựa chọn các trang phục vô cùng thoải mái, dễ ứng dụng. Nam Việt chuộng phong cách thời trang đơn giản, thoải mái và dễ ứng dụng. Anh thường lựa chọn những item quen thuộc như áo phông, sơ mi, quần jeans hay các kiểu trang phục casual năng động. Không cần phối đồ quá cầu kỳ, nam diễn viên vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng, mang đậm tinh thần của một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi. Phong cách đời thường này cũng giúp Nam Việt trông gần gũi hơn, khác biệt đôi chút so với hình ảnh cậu học trò Hùng trên màn ảnh.

Phong cách năng động, trẻ trung được anh chàng ưa chuộng. (Nguồn: Instagram)



