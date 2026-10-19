Mẹ bỉm đặc biệt nhất show Victoria's Secret: Mới sinh hơn 40 ngày comeback "hot cháy máy", chồng mê như điếu đổ

Chỉ 6 tuần sau sinh, Barbara Palvin thiêu đốt sàn diễn Victoria's Secret, khiến ông xã Dylan say đắm.

Victoria's Secret vừa đánh dấu sự trở lại với show diễn hoành tráng tại Los Angeles, đáng chú ý nhất trong dàn thiên thần đã lên chức mẹ bỉm chắc chắn là Barbara Palvin. Chỉ chưa đầy 24h sau khi công bố trở lại, đoạn clip của "mẹ bỉm" đã vượt mốc 20 triệu lượt xem, xác lập kỷ lục ấn tượng nhất trên tài khoản mạng xã hội của Victoria's Secret trong chuỗi teaser năm nay.

Gắn bó với Victoria's Secret từ lần đầu sải bước vào năm 2012 và chính thức được trao cánh Thiên thần vào năm 2018, trong lần thứ 5 sải bước cho thương hiệu, Barbara minh chứng cho một sắc vóc, nhan sắc và danh tiếng không hề lay chuyển, thậm chí còn mặn mà, cuốn hút và đáng mong chờ hơn bao giờ hết.

Chuyện đón con đầu lòng không thể khiến Barbara Palvin làm "đứt chuỗi" VSFS 3 năm qua (Clip: Instagram).

Ngày trở lại, Barbara trong tâm thế của một mẹ trẻ mới sinh chỉ vỏn vẹn 40 ngày. Xuất hiện song song với màn trình diễn của ca sĩ Megan Moroney, Barbara thiêu đốt ánh nhìn với diện mạo lãng mạn và gợi cảm. Cô diện chiếc Unlined Balconette bra thuộc dòng Vintage Victoria (có giá gần 100 USD), khoác hờ bên ngoài là thiết kế váy ngủ mỏng manh màu hồng nhạt in họa tiết chữ (149 USD).

Kết hợp cùng mái tóc uốn bồng bềnh và layout trang điểm tông hồng rạng rỡ, sắc vóc "gái một con" của Barbara thực sự làm nức lòng giới mộ điệu. Nàng mẫu tự tin nhún nhảy, khoe khéo sức mạnh cơ bắp trên đường băng, cho thấy năng lượng rực rỡ của một mẹ bỉm hiện đại.

Look 1 của Barbara trong show mới.

Với một bộ cánh mỏng manh, người đẹp show được vóc dáng khoẻ khoắn đặc trưng từ những ngày đầu diễn nội y.

Chia sẻ với PEOPLE ở hậu trường trước giờ G, Barbara bày tỏ sự tự hào: "Ngày mai là tôi tròn 6 tuần sau sinh. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Việc đội ngũ Victoria's Secret đưa tôi trở lại show diễn lần này mang một thông điệp vô cùng mạnh mẽ, chứng minh rằng chúng ta đang thực sự ủng hộ và tôn vinh phụ nữ."

Tiết lộ với ET về bí quyết lấy lại vóc dáng ngoạn mục, mỹ nhân sinh năm 1993 cho biết cô luôn đặt sức khỏe của em bé lên hàng đầu. Nếu như trước khi mang thai hay ăn đồ ăn vặt, thì trong suốt thai kỳ, Barbara chuyển sang lối sống lành mạnh: đi chợ nông sản, mua thực phẩm hữu cơ và tự nấu ăn mỗi ngày. "Chính điều đó đã giúp tôi phục hồi dễ dàng và nhanh chóng hơn" - nữ người mẫu chia sẻ. Những tuần đầu làm mẹ tuy giống như một "chuyến tàu lượn siêu tốc", nhưng Barbara đang tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc này.

Ở look số 2, vẻ đẹp hút hồn của Barbara đã trả lời vì sao người hâm mộ và thương hiệu lại khao khát mong chờ cô đến vậy.

Đây là vóc dáng của mẹ 1 con vừa sinh 40 ngày!

Sự tỏa sáng của Barbara trên đường băng không thể trọn vẹn nếu thiếu đi người hâm mộ số 1 - ông xã Dylan Sprouse. Ngồi ở hàng ghế đầu, nam diễn viên vẫn giữ thói quen đứng dậy, reo hò phấn khích và thổi nụ hôn gió khi thấy vợ sải bước ngang qua.

Trả lời phỏng vấn trên thảm hồng, Dylan liên tục dành những lời có cánh cho "chế độ siêu nhân" của vợ: "Tôi không biết cô ấy lấy đâu ra nguồn năng lượng đó. Tôi lúc nào cũng thấy mệt mỏi, và rõ ràng việc chăm trẻ sơ sinh càng làm bạn kiệt sức hơn. Vậy mà Barbara cứ bật dậy, vào thẳng chế độ supermom và giờ thì cô ấy sải bước rạng rỡ trên show diễn. Đúng là có người mang sức mạnh phi thường hơn người bình thường!".

Thái độ nịnh vợ cuồng nhiệt của Dylan Sprouse trở thành "đặc sản" ai cũng biết trong những màn trình diễn của Barbara.

Nam diễn viên bày tỏ sự ngưỡng mộ cho sức khoẻ phi thường của bà xã.

Dylan Sprouse nổi tiếng cuồng vợ, nam diễn viên luôn dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho những lần Barbara sải bước ở VSFS từ ngày mới hẹn hò.

Năm ngoái, Barbara Palvin cũng góp mặt trong dàn line-up và là một trong những màn trình diễn viral nhất. Chồng cô khi ấy đã tiết lộ Barbara vừa bị gãy chân cách đấy 4 tuần khiến anh ngồi dưới khán đài mà đổ mồ hôi hột, chỉ biết cầu nguyện liên tục rằng đừng bị ngã.

Ở show diễn năm 2025, Barbara Palvin gặp sự cố gãy chân trước đó 4 tuần nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng.

Ảnh: Getty Images, Internet