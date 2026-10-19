Trúc Anh (Mắt Biếc) đã quay trở lại

Từng chạm mốc 85kg, Trúc Anh của Mắt Biếc hiện khiến nhiều khán giả bất ngờ khi dần lấy lại vóc dáng cân đối.

Nhắc đến Trúc Anh, nhiều khán giả vẫn nhớ ngay đến hình ảnh nàng Hà Lan trong Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt to tròn cùng nét diễn tự nhiên giúp nữ diễn viên sinh năm 1998 nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến trên màn ảnh Việt. Thời điểm đó, cô từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ, thậm chí được ưu ái gọi là "ngọc nữ" mới của showbiz Việt.



Trúc Anh là cái tên nổi đình đám sau bộ phim Mắt Biếc. (Nguồn: Facebook)

Tuy nhiên, sau giai đoạn được chú ý rộng rãi, ngoại hình của Trúc Anh có sự thay đổi đáng kể. Từ vóc dáng thanh mảnh, nữ diễn viên tăng cân nhanh chóng và nhiều lần khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác hẳn hình ảnh nàng thơ năm nào.

Đáng chú ý, vào tháng 2/2025, Trúc Anh từng chia sẻ cân nặng của mình chạm mốc 85kg. Đằng sau sự thay đổi ấy là khoảng thời gian không dễ dàng khi cô cởi mở nói về những vấn đề sức khỏe tinh thần, trong đó có rối loạn cảm xúc và trầm cảm mức độ trung bình. Thay vì né tránh, nữ diễn viên lựa chọn đối diện với tình trạng của bản thân, tuân thủ quá trình điều trị và từng bước tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Tuy nhiên có thời điểm nữ diên viên đã tăng cân mất kiểm soát. (Nguồn: Facebook)

Sau quãng thời gian đối mặt với nhiều khó khăn, Trúc Anh hiện cho thấy những thay đổi tích cực về ngoại hình. Vóc dáng dần cân đối hơn, đường nét gương mặt cũng có phần thanh thoát, giúp cô lấy lại vẻ ngoài tươi tắn từng được khán giả yêu mến. Khoe thành quả giảm cân trên trang cá nhân, Trúc Anh nhận được hàng chục nghìn lượt thích và những lời động viên từ những người đã theo dõi hành trình của nữ diễn viên trong suốt thời gian qua.

Hình ảnh mới nhất trên MXH cho thấy Trúc Anh đã lấy lại vóc dáng cân đối. (Nguồn: Facebook)

Điều khiến nhiều người dành lời khen cho Trúc Anh không chỉ nằm ở diện mạo hiện tại mà còn là sự kiên trì để từng bước cải thiện bản thân. Từ một giai đoạn gặp nhiều khó khăn, cô đang cho thấy nỗ lực chăm sóc chính mình và hướng đến cuộc sống tích cực hơn. Với không ít khán giả, đây là sự thay đổi đáng mừng sau khoảng thời gian nữ diễn viên phải đối diện với nhiều áp lực.

Câu chuyện của Trúc Anh cũng khiến công chúng nhìn nhận hành trình giảm cân theo một góc độ khác. Thay đổi vóc dáng không đơn thuần là câu chuyện về số cân nặng hay những hình ảnh trước và sau, mà còn gắn với sức khỏe, tinh thần và quá trình mỗi người học cách quan tâm đến bản thân. Bởi vậy, những lời động viên dành cho cô không chỉ xuất phát từ ngoại hình mà còn từ sự đồng cảm với những gì nữ diễn viên đã trải qua.

Khán giả dành nhiều lời khen cho Trúc Anh. (Nguồn: Facebook)

Ở góc độ làm đẹp, hành trình của Trúc Anh là lời nhắc rằng không có sự thay đổi nào diễn ra chỉ sau một đêm. Sự bền bỉ, việc chăm sóc sức khỏe phù hợp và thái độ kiên nhẫn với chính mình mới là những điều đáng trân trọng. Thay vì đặt nặng việc phải nhanh chóng trở lại vóc dáng cũ, điều quan trọng hơn cả là duy trì những thay đổi tích cực một cách lành mạnh và lâu dài.

Từng được nhớ đến với vẻ đẹp mong manh của nàng Hà Lan, Trúc Anh hiện tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ hành trình vượt qua giai đoạn khó khăn và cải thiện ngoại hình. Dù chặng đường phía trước còn dài, những chuyển biến tích cực của nữ diễn viên đã đủ để khán giả gửi đến cô nhiều lời khích lệ, mong cô luôn giữ được sức khỏe, sự tự tin và sớm trở lại với những dự án nghệ thuật mới.