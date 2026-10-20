Siêu mẫu thu nhập cao nhất thế giới bị chê thậm tệ tại Victoria's Secret Fashion Show

Màn trình diễn của Gigi Hadid một lần nữa gặp nhiều ý kiến trái chiều.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 đã tạo nên hiệu ứng truyền thông bùng nổ với màn đổ bộ của dàn thiên thần đình đám cùng những bộ nội y lộng lẫy, quyến rũ. Sự trở lại của sàn diễn nội y danh tiếng tiếp tục thu hút sự chú ý của giới mộ điệu, đồng thời trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, giữa bữa tiệc visual mãn nhãn, không phải màn xuất hiện nào cũng nhận về phản hồi tích cực. Điển hình là màn xuất hiện của Gigi Hadid – một trong những siêu mẫu đắt giá hàng đầu thế giới. Phần trình diễn mỹ nhân sinh năm 1995 gây ra nhiều ý kiến trái chiều, một bộ phận khán giả cho rằng lối walk và năng lượng của Gigi không phù hợp với vibe đặc trưng gắn liền với Victoria's Secret.

Gigi Hadid lại có thêm 1 màn catwalk không thuyết phục được người xem. (Nguồn: People)

Trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2026, Gigi Hadid xuất hiện trong bộ nội y trắng gợi cảm, kết hợp đôi giày cao gót ánh bạc và đôi cánh thiên thần trắng có kích thước lớn, tạo hiệu ứng thị giác hút mắt ngay từ khi xuất hiện. Sở hữu vóc dáng săn chắc, đôi chân dài cùng đường cong quyến rũ, siêu mẫu vẫn có đủ lợi thế để chinh phục sàn diễn nội y danh tiếng.

Thế nhưng, điều khiến màn trình diễn của Gigi gây tranh luận lại nằm ở cách catwalk. Nhiều ý kiến nhận xét những bước đi của cô có phần nặng nề, thiếu độ uyển chuyển và thanh thoát thường thấy ở một thiên thần Victoria’s Secret. Biểu cảm gương mặt cũng bị cho là chưa đủ năng lượng, thiếu sự rạng rỡ và cuốn hút để truyền tải tinh thần sôi động của show diễn. Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng đôi cánh đồ sộ, với những chi tiết lông vũ kéo dài phía sau, có thể đã phần nào hạn chế chuyển động và ảnh hưởng đến nhịp bước của Gigi.

Từ cách walk đến năng lượng của Gigi Hadid đều không tạo được độ phấn khích cho người xem.

Tạo hình lộng lẫy của mỹ nhân sinh năm 1995.

Netizen tranh cãi trước màn trình diễn của siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh.

Trước đó, Gigi Hadid cũng từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện trên sàn diễn Miu Miu Xuân Hè 2027. Không chỉ trang phục, diện mạo của siêu mẫu mới là điều khiến cộng đồng mạng bàn tán. Làn da với những đốm sẫm màu lộ rõ khiến bùng nổ tranh luận về tính thẩm mỹ, trong khi kiểu tóc búi thấp cùng phần mái đánh rối khiến tổng thể trông thiếu chỉn chu.

Nhiều khán giả thậm chí nhận xét Gigi có diện mạo xuề xòa, giống như vừa thức dậy và chưa kịp chuẩn bị kỹ càng trước khi bước lên sàn diễn. Đáng chú ý, thần sắc của chân dài đình đám cũng bị đánh giá là khá mệt mỏi. Ánh mắt thiếu sức sống cùng biểu cảm chưa thực sự cuốn hút khiến màn trình diễn của cô không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Thậm chí, không ít người cho rằng diện mạo của Gigi trông lão hóa và thiếu đi sự tươi tắn hơn nhiều so với độ tuổi 31.

Gigi vừa gây tranh cãi tại show diễn của Miu Miu hồi đầu tháng 10.

Từ diện mạo, body đến lối catwalk, phong độ của siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh đang bị nhiều người đặt dấu hỏi.

Ảnh: Instagram.