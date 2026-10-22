Kỳ Duyên - Thiên Ân chuẩn bị trước cho đám cưới

Những khoảnh khắc ngọt ngào mà Kỳ Duyên - Thiên Ân công khai trên thảm đỏ nhận nhiều chú ý.

Tối 21/10, sự kiện ra mắt phim Án Mạng Karaoke quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt. Tuy nhiên, giữa thảm đỏ đông đúc, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào màn xuất hiện của Kỳ Duyên.

Tại sự kiện, Kỳ Duyên diện trang phục đen cá tính, mang theo bó hoa lớn để chúc mừng Thiên Ân. Cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đứng cạnh nhau tạo dáng, áp má, tạo dáng hôn nhau cực thân mật.

Kỳ Duyên mang bó hoa "khủng", công khai cử chỉ ngọt ngào bên Thiên Ân (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Không dừng lại ở đó, hai người đẹp còn ôm eo, nắm tay và cùng nhau di chuyển vào bên trong sự kiện. Những hành động tự nhiên, thoải mái trước ống kính khiến màn xuất hiện của cặp đôi trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất tại buổi ra mắt phim.

Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người thích thú trêu rằng thảm đỏ phim bỗng biến thành lễ đường, còn hai nàng hậu chẳng khác nào đang tập dượt cho ngày trọng đại. Bó hoa hồng đỏ rực cùng màn trao nhau những cử chỉ ngọt ngào càng khiến dân tình có thêm chất liệu để "đẩy thuyền".

Kỳ Duyên chuẩn bị bó hoa "khủng" đến chúc mừng Thiên Ân

Hai mỹ nhân tạo dáng ngọt ngào trên thảm đỏ

Kỳ Duyên và Thiên Ân công khai nắm tay nhau, sánh đôi cùng nhau không khác gì rảo bước trên lễ đường

Cặp đôi công khai trước hàng trăm người

Từ cuối năm 2024, mối quan hệ giữa hai nàng hậu đã liên tục trở thành đề tài bàn tán khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, có những tương tác gần gũi trên mạng xã hội và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường. Những lần diện trang phục đồng điệu, đi chơi chung hay dành cho nhau những lời nhắn nhủ thân mật khiến người hâm mộ không ngừng đặt nghi vấn về mối quan hệ phía sau tình bạn.

Đặc biệt, Kỳ Duyên nhiều lần công khai thể hiện sự quan tâm dành cho Thiên Ân. Cô gọi đối phương bằng biệt danh Bơ, thường xuyên tương tác dưới các bài đăng và dành những lời có cánh cho người đẹp sinh năm 2000. Không chỉ Kỳ Duyên, Thiên Ân còn công khai gọi đàn chị là "my boo" dưới một bài đăng trên mạng xã hội.

Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội

Hồi tháng 8/2026, cả hai từng cùng xuất hiện trong một show diễn thời trang cưới và tạo nên màn trình diễn khiến mạng xã hội bàn tán rần rần. Kỳ Duyên diện váy cưới trắng phom công chúa, phần thân váy bồng xòe và đính kết cầu kỳ. Trong khi đó, Thiên Ân cũng lộng lẫy không kém, thậm chí còn đội khăn voan cô dâu trong một số khoảnh khắc. Sân khấu được dàn dựng với tông đỏ nổi bật cùng mô hình bánh cưới khổng lồ phía sau, càng khiến khung hình của hai nàng hậu giống một bộ ảnh cưới thực thụ.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Kỳ Duyên chủ động đưa tay về phía Thiên Ân. Đàn em chạm tay nàng hậu, nhún chân rồi gật đầu. Sau đó, cả hai còn nắm tay nhau giữa sân khấu, cùng nhìn về phía đối phương trong những thiết kế váy cưới lộng lẫy. Chỉ một màn tương tác ngắn nhưng đủ khiến cư dân mạng thi nhau gọi tên đám cưới Kỳ Duyên - Thiên Ân. Nhiều người đùa rằng nếu không biết đây là show thời trang, khung cảnh ấy chẳng khác nào một lễ cưới ngoài đời.

Kỳ Duyên và Thiên Ân trình diễn trong thiết kế váy cưới

Ảnh: FBNV