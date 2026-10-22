Quỳnh Trần JP bị tố quảng cáo serum quá lố vì màn ghép mặt xài app và mặt mộc: Động thái gây chú ý

Quỳnh Trần JP đang là cái tên nhận về nhiều ý kiến trái chiều với bài đăng quảng cáo serum.

Quỳnh Trần JP (tên thật là Trần Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 1985, hiện sống tại Nhật Bản) là vlogger ẩm thực quen thuộc với cộng đồng mạng. Cô được biết đến rộng rãi qua những video YouTube về ăn uống, thưởng thức các món ngon và khu vườn trồng rau củ tại nhà ở Nhật Bản.

Sau gần 9 năm hoạt động trên YouTube, kênh của Quỳnh Trần JP sở hữu hơn 4,2 triệu người đăng ký và gần 1,86 tỷ lượt xem toàn kênh. Trên Facebook, cô cũng có khoảng 1,9 triệu lượt theo dõi.

Quỳnh Trần JP (Ảnh: FBNV)

Song song với công việc sáng tạo nội dung, nữ YouTuber còn mở công ty riêng, kinh doanh mỹ phẩm và thường xuyên đăng bài giới thiệu sản phẩm trên các tài khoản mạng xã hội.

Tuy nhiên, mới đây, một bài đăng quảng cáo serum của Quỳnh Trần JP đã gây tranh cãi. Trong bài viết, cô giới thiệu một loại serum cùng lời quảng cáo: “Dùng serum huyết thanh chứa lá vàng của nhà C. này như thay da đổi thịt luôn, không những trắng mịn mà còn hỗ trợ mờ thâm”.

Đính kèm bài viết là hình ảnh Quỳnh Trần JP trước và sau khi sử dụng sản phẩm.

Bài đăng của Quỳnh Trần JP (Ảnh chụp màn hình)

Cách so sánh này lại khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính chân thực của nội dung quảng cáo. Cư dân mạng cho rằng hai bức ảnh có sự khác biệt đáng kể về cách trang điểm, ánh sáng và mức độ chỉnh sửa, khiến hiệu quả của serum khó được đánh giá khách quan chỉ qua hình ảnh.

Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự hoài nghi cách quảng cáo của nữ YouTuber: “Một bên mặt mộc chụp cam thường lúc đẻ - một bên trang điểm kĩ chụp ảnh sáng chỉnh app”, “Người ta bỏ biết bao công sức ra chăm da còn chưa đẹp, chứ ở đó mà bỏ vài trăm nghìn ra mua lọ serum cái thay da ngay. Chẳng hiểu sao họ vẫn bán được hàng”, “Xài xong là mặt thành V-line luôn nha”, “Thật đấy, chụp hình vậy mà cũng đăng lên. Vậy mà có nhiều cô nhiều chị tin và mua ấy chứ”, “Coi thường người tiêu dùng đến thế là cùng!”,...

Không dừng lại ở đó, bài đăng quảng cáo của Quỳnh Trần JP cũng được chia sẻ trên nhiều nền tảng MXH khác nhau, kéo theo những cuộc thảo luận về cách người nổi tiếng giới thiệu mỹ phẩm và tính thuyết phục của hình ảnh trước - sau khi sử dụng sản phẩm.

Sau những phản ứng trái chiều, sáng 21/10, Quỳnh Trần JP khóa phần bình luận của bài đăng. Đến chiều cùng ngày, bài quảng cáo serum này không còn xuất hiện trên tài khoản của cô.

Bài đăng của Quỳnh Trần được chia sẻ trên các nền tảng MXH (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ serum, hình ảnh được Quỳnh Trần JP sử dụng trong nhiều bài đăng trên Facebook như quảng cáo kem chống nắng nhưng hiện tại, khi click vào đã không còn hiển thị (Ảnh chụp màn hình)

Về sản phẩm được Quỳnh Trần quảng cáo, theo giới thiệu trên website công ty của nữ YouTuber, sản phẩm dạng gel, có chứa vàng lá. Sản phẩm có công dụng được mô tả bằng nhiều lời khen như “khả năng dưỡng ẩm cao, tăng độ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da nhờ sức mạnh dưỡng ẩm của vàng” và khi được thoa trên da “lá vàng sẽ tan trên da và thẩm thấu sâu vào da”.

Cũng theo website công ty, sản phẩm này có giá gốc là 2.070.000 đồng, được giảm giá chỉ còn 862.500 đồng.